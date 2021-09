PAT oferece 117 vagas de emprego nesta quarta (01)

117 vagas distribuídas em 35 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Ajudante de Instalação /Manutenção (Instalador de Sistemas Fotovoltaicos): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e industrias. Mais atividades pertinentes a função. CNH: B

3. Ajudante Montador de Móveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimentos na função.

4. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens ( de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

5. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário conhecimento em escrituração de notas fiscais de empresas Simples e Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Apuração de Impostos Estaduais, Federais e Municipais, SPED Fiscal e Contribuições e Sistema Folhamatic.

6. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para ajudante de produção com experiência em serralheria. Vaga masculina.

7. Auxiliar de Manutenção de Balanças: Necessário possuir experiência na função, informática básica , ensino médio completo.

8. Auxiliar de Pizzaiolo: (Temporária – 30 dias): Necessário conhecimento na função. Cortar pizzas, preparar massas.

9. Auxiliar de Tráfego: Planejar e atualizar rotas, planejar pontos de embarque, apontamento diário de percurso, prestação de contas de viagens, entre outras. Necessário ter conhecimento em pacote Office.

10. Desenhista Projetista de Máquinas: Necessário experiência nos programas Solidworks ou Inventor. Possuir ensino médio completo.

11. Eletricista de Alta Tensão: Necessário possuir experiência com painéis de alta tensão, elaboração de relatório de pie, ensino técnico completo em : eletrotécnica, eletromecânica, automação, mecatrônica e áreas correlatas. Certificações NR 10 e NR 35.Ensino médio completo. CNH: AB

12. Instalador de Alarmes Residenciais: Necessário que possua conhecimentos na função. Para instalação de alarmes, motor, cerca elétrica e outros. Ter ensino médio completo. CNH: B

13. Instrutor de Auto Escola: Necessário experiência na função. Obrigatório possuir curso de instrutor de trânsito (categoria profissional). CNH: D/EQ,

14. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua conhecimentos suficientes de mecânica para diagnosticar, de forma precisa e rápida, problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros. Desejável conhecimento técnico na área. CNH: AB

15. Mecânico de Direção e Freios de Automóveis : Necessário possuir experiência na função de mecânico de Auto, e experiência com alinhamento, suspensão e freios. CNH: AB

16. Médico Veterinário: Necessário que tenha ampla experiência na função e CRMV ativo. CNH: AB

17. Motorista de Caminhão: Necessário experiência na função. Motorista para entregas de materiais de construção em obras. Ensino médio completo. CNH: D

18. Motorista de Caminhão Guincho Leve: Para remoção e socorro mecânico. Ter experiência com guincho leve/ plataforma.Possuir ensino médio completo.CNH: D

19. Motorista de Caminhão Truck: Necessário que possua experiência na função, preferencialmente com caçamba. CNH: D

20. Oficial Serviços Gerais na Manutenção de Edificações: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Necessário que possua conhecimentos em jardinagens, limpeza de piscina, parte agrícola e mais atividades pertinentes a função. Ter ensino fundamental Incompleto . CNH: B

21. Operador Eletromecânico: Necessário que possua curso de Mecânica ou Elétrica, NR 10 e NR 12. Ensino médio ou técnico completos. CNH: AB

22. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir Certificado de conclusão do curso e experiência na função.Fundamental completo . CNH: B

23. Polidor de Metais (Aço Inoxidável): Necessário que tenha experiência e conhecimento em polimento sanitário em tanques e reatores. Sem exigência de escolaridade.

24. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência na função. CNH: B

25. Programador e Operador de Centro de Usinagem: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função. Metrologia e Interpretação de desenhos e conhecer bem torno convencional.

26. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

27. Supervisor Vendas Comercial: Obrigatório que possua curso superior em administração ou área correlata. Atender, esclarecer dúvidas aos clientes, garantir o cumprimento das metas anuais, abertura e fechamento diário da loja em conjunto com demais gerentes(quando for necessário). Para contratação imediata. CNH: AB

28. Técnico em Manutenção de Ferramentas: Necessário que possua experiência na função. CNH: AB

29. Tosador de Animais Domésticos: Obrigatório que possua Mei. Ter experiência comprovada, comprometimento e bom relacionamento.CNH: AB.

30. Vendedor Comercial Interno: Vaga para a cidade de Conchal : Necessário experiência na função. Promover vendas especializadas em tintas, aplicando técnicas de vendas, tendo como objetivo alcançar resultados propostos pela empresa e maximizar a situação dos clientes. Vaga para ambos sexos. Ensino médio completo. CNH: AB

31. Vendedor de Cursos: Necessário experiência com vendas, informática, redes sociais, básico em administração, proativa, vontade de trabalhar. Vaga feminina. Ensino médio completo.

32. Vendedor Porta a Porta : Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário possuir veículo próprio, trabalhar com vendas de pacotes de internet, TV, telefonia fixa, alarmes, etc. Ter ensino médio completo. CNH: AB

33. Vendedor Líder (PAP): Necessário que possua experiência com liderança de equipe e comprovação em carteira com vendas na área de Telecomunicações.Ter habilitação e veículo próprio (empresa pagará pelo uso do veículo). Ter ensino médio completo, vontade de crescer e assumir liderança de fato. CNH: AB

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

34. Agente de Faturamento: Efetuar leitura do consumo de energia elétrica e entrega da fatura em unidades consumidoras faturadas em baixa tensão, com medição direta e indireta, localizadas nas áreas urbanas e rurais. Conhecimento em pacote Office.Ensino médico completo. CNH: B

35. Auxiliar de Linha de Produção: Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica ou em operação de máquinas. Diferencial: Quem possua cursos na área. Ensino médio completo. Ter disponibilidade total de horário .



