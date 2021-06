PAT oferece 116 vagas de emprego nesta terça (22)

116 vagas distribuídas em 46 ocupações, confira:

1. Ajudante de Açougueiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência comprovada na função.

2. Ajudante Geral: Para trabalhar em serviços externos tais como: Rastelar, limpar praças, avenidas, etc.

3. Almoxarife: Vaga para a cidade de Itapira: Necessário que possua experiência em recebimentos, movimentações, estocagem de matérias-primas, produtos e inventários. Receber e conferir as notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos, verificarem quantidade, descrição e as condições gerais dos materiais e embalagens. Diferencial: Quem possua curso superior em Administração ou áreas afins. CNH: B

4. Aprendiz de Mecânica de Manutenção: Vaga para cidade de Mogi Mirim– Jovem Aprendiz para aprender com auxiliares de mecânicos na manutenção de máquinas agrícolas.

5. Assistente de Serviço de Contabilidade: Obrigatório possuir experiência em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defis, sistema folhamatic.

6. Auxiliar Administrativo: Necessário que possua conhecimento para suporte nas rotinas de PCM (Planejamento e Controle de Manutenção), Básico pacote Office, acompanhamento e atualização de relatórios da área de manutenção. CNH: A

7. Auxiliar de Enfermagem: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na função e obrigatório possuir coren ativo.

8. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Obrigatório possuir experiência em rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro. presumido).

9. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) Temporária – 10 dias: Vaga para a cidade de Itapetininga. Necessário experiência em Caldeiraria. Despesas com hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa.CNH: AB

10. Caldeireiro -Temporária – 30 dias: Necessário que possua experiência na função.

11. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) – Temporária – 45 dias. Necessário que possua experiência na função.

12. Carpinteiro (Temporária – 60 dias): Necessário que possua experiência na função.

13. Consultor de Vendas: Necessário que possua experiência na função, tenha oratória clara e objetiva, saiba trabalhar em equipe e conhecimento com vendas. CNH: AB

14. Eletricista Industrial: Necessário que possua ampla experiência na função.

15. Eletricista Industrial: Obrigatório possuir formação técnica em elétrica, eletrônica, automação ou eletrotécnica. Executar manutenções preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes e linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CPL industrial. CNH: AB

16. Encarregado de Obras: Obrigatório possuir experiência na função, tais como: supervisionar obras de construção civil e demais funções pertinentes ao cargo.

17. Enfermeiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário que tenha experiência na função e obrigatório possuir coren ativo.

18. Estagiário de Logística: Obrigatório estar cursando Logística. Para atuar no processo de logística realizando recebimentos, armazenagem e separação de produtos. Necessário conhecimento de Pacote Office e básicos de comércio varejista e atacadista. Conhecimentos no mercado de produtos químicos será um diferencial.

19. Estagiário de Logística: Obrigatório estar cursando Logística. Para atuar no processo de logística realizando recebimentos, armazenagem e separação de produtos. Necessário conhecimento de Pacote Office e básicos de comércio varejista e atacadista. Conhecimentos no mercado de produtos químicos será um diferencial.

20. Estagiário de Marketing: Obrigatório estar cursando Marketing. Para atuar com desenvolvimento de artes gráficas, mídia social e mais atividades inerentes a função. Ser responsável e dinâmico.

21. Fresador: Necessário que possua conhecimento em leitura e interpretação de desenho. Experiência comprovada na área de manutenção mecânica.

22. Fresador:Obrigatório ampla comprovação na função. Para fresamento de peças, fabricação de engrenagem e afins.CNH: AB

23. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

24. Mecânico de Empilhadeira: Necessário experiência na função . Fazer manutenções das empilhadeiras. CNH: AB

25. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Obrigatório possuir formação técnica em Mecânica ou Mecatrônica. Experiência comprovada em carteira. Executar manutenções mecânicas preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linhas produtivas. Conhecimento em circuitos pneumáticos e hidráulicos. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos. Mais atividades inerentes a função. CNH: A

26. Mecânico de Motocicletas: Vaga para a cidade de Conchal: Necessário experiência acima de 05 anos na área. Conhecimentos principalmente em elétrica de motos. Candidatos fora da cidade receberão vale transporte e outros a combinar. CNH: AB

27. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

28. Médico Veterinário: Necessário possuir ampla experiência e possuir CRMV ativo. CNH: AB

29. Motorista de Caminhão: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi: Necessário que tenha experiência na função. CNH: D

30. Motorista de Micro Ônibus: Necessário que possua experiência e curso para transporte coletivo/Escolar. CNH: D/E

31. Operador de Escavadeira e Carregadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário experiência em operar máquina escavadeira, realizando o trabalho de terraplanagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente internamente. CNH: D/E

32. Operador de Escavadeira/Retroescavadeira : Operar máquina escavadeira/retroescavadeira, manejando dispositivos de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes, se necessário. CNH: D

33. Operador de Máquina Costal : Necessário que possua experiência com a máquina. Efetuar trabalhos externos como: Praças, avenidas e demais locais .

34. Operador de Máquinas Fixas, em geral: Necessário que tenha ampla experiência na função, conhecimentos em metalúrgica, montagem de injetora plástica (vários segmentos).

35. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

36. Pedreiro: Necessário experiência em construção de estruturas de concreto, alvenaria, assentamento de revestimentos cerâmicos e pisos. Execução de reboco e tubulação hidráulica.

37. Pedreiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Para construir as fundações, construir gabarito para locação da obra, cavar local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, mais atividades inerentes a função. CNH: AB

38. Serralheiro Industrial – Temporária – 30 dias: Necessário que possua experiência na função.

39. Serralheiro Industrial: Necessário possuir conhecimentos na função, construção de proteções e suporte para máquinas operatrizes, em estrutura de proteção para NR 12, em solda elétrodo revestido e corte com maçarico.

40. Soldador: Necessário que possua experiência com solda Tig /Mig.

41. Soldador – ( Temporária – 10 dias): Vaga para a cidade de Itapetininga. Necessário experiência com solda Tig/Mig e Eletroldo. Despesas com hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa. CNH: AB

42. Soldador – (Temporária – 30 dias): Necessário experiência com solda Tig e elétrodo.

43. Técnico de Enfermagem: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência na função e obrigatório possuir coren ativo.

44. Torneiro Mecânico: Necessário que possua conhecimento em leitura e interpretação de desenho . Experiência comprovada na área de manutenção mecânica.

45. Vendedor Externo: Necessário experiência na área. Prospectar novos clientes, negociar preços, oferecer produtos de telefonia móvel e fixa, internet, TV por assinatura, ET.

46. Vendedor de Ótica: Obrigatório possuir experiência e conhecimentos em patologias do olho e lentes oftalmológicas. Atendimento aos clientes, crediário e recebimento.

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

(Não há vagas para PCD)

OBS: Vagas disponíveis para 22/06/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 21/06/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.