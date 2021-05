PAT oferece 100 vagas de emprego nesta segunda (17)

100 vagas distribuídas em 41 ocupações

1. Ajudante de Obras (Temporária- 90 dias): Vaga para a cidade de Limeira. Empresa fornecerá transporte ida e volta até o local de trabalho. Para auxiliar nas obras. Ter disponibilidade de horário.

2. Aprendiz de Mecânica de Manutenção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim : Para auxiliar e aprender com auxiliares e mecânicos ofícios das funções.

3. Assistente de Serviço de Contabilidade: Necessário experiência em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defisa, sistemas folhamatic.

4. Auxiliar Administrativo: Necessário possuir conhecimento com pacote Office, Excel, habilidade com email, atendimento telefônico, ter boa comunicação. CNH: AB

5. Auxiliar de Enfermagem: Vaga para a cidade de Campinas .Com possibilidades de alteração para trabalhar na região. Obrigatório possuir curso na área e ter COREN ativo.

6. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário que possua experiência na rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

7. Auxiliar de Limpeza : Necessário experiência na função. Efetuar limpeza de chão, banheiros e áreas internas.

8. Auxiliar de Linha de Produção: Obrigatório possuir Formação Técnica em Química ou Farmácia. Experiência comprovada em linha de produção atuando em fabricação de produtos químicos. Ter domínio em Excel e pacote Office. Desejável conhecimento elétrico, pneumático , hidráulico, em BPF e 5s.

9. Auxiliar de Nutrição (Estagiário) : Obrigatório estar cursando do 2º ao 5º ano de Nutrição. Apoiar nutricionista na distribuição das refeições, controle de qualidade e rotinas administrativas. Trabalho de segunda a sexta das 07:00 às 13:00 horas.

10. Auxiliar em Saúde Bucal : Obrigatório possuir registro CRO na área. Auxiliar dentistas, limpar salas de atendimento, lavagem e esterilização de materiais odontológicos.

11. Auxiliar Técnico de Mecânica : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Auxiliar mecânicos nos ofícios das funções.

12. Caldeireiro de Manutenção: Necessário experiência na área.

13. Controlador de Acesso: Necessário experiência na função. Controlar entrada e saída de condomínio residencial, recebimento de entregas e correspondências. Trabalho das 06 às 18 e das 18 as 06hs. CNH: AB

14. Cozinheiro de Restaurante (Temporária – 60 dias): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função para preparação de alimentos diversos, conservação e armazenamento, higienização da cozinha, preparar refeições a serem servidas no restaurante da empresa. Escala de trabalho 12×36.

15. Cuidador Social: Acompanhar acolhidos em consultas médicas, orientação de cuidados com a higiêne pessoal dos acolhidos. Público atendido são pessoas em situação de rua. CNH: B

16. Enfermeiro:. Vaga para a cidade de Campinas .Com possibilidades de alteração para trabalhar na região. Obrigatório possuir curso na área e ter COREN ativo.

17. Fresador (Fresadora Universal): Vaga para a cidade de Jaguariúna. Necessário ampla experiência na área. Para efetuar fresamento de peças, fabricação de engrenagem e afins. Empresa oferece ajuda de custo no transporte. CNH: AB

18. Inspetor de Qualidade : Necessário experiência na função e curso de Inspetor de Qualidade.

19. Instalador de Sistemas Eletrônico de Segurança: Para instalação de sistemas de segurança, alarmes, cercas elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (câmeras), portão eletrônico, etc. CNH: B.

20. Jardineiro: Necessário experiência na função. Efetuar organização e limpeza de jardins e paisagismo de condomínio.

21. Mecânico de Motocicletas : Vaga para a cidade de Conchal: Necessário experiência na área e principalmente conhecimento em elétrica de motos. Candidatos fora da cidade de Conchal, se contratados, terão como benefício além do salário, vale transporte e outros a combinar. CNH: AB

22. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel. Necessária experiência com manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

23. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

24. Motorista Caminhão Betoneira : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para carregar caminhão, realizar entrega e descarregar concreto na obra. Necessário experiência como motorista de carga pesada. CNH: DE

25. Operador de Máquinas Fixas, em geral : Necessário conhecimento na função, caso não tenha curso na área. Preferível quem possua curso do Senai, Curso de Torno Convencional, Fresa, CNC com ou sem experiência. Ter disponibilidade para fazer horas extras durante a semana e aos sábados.

26. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário experiência na função.

27. Operador de Torno CNC : Responsável pela produção de peças não seriais, preenchimentos de documentos de qualidade, organização, conhecimento em leitura e interpretação de desenho, controle dimensional.

28. Operador de Torno CNC: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função. Para efetuar metrologia e interpretação de desenhos e conhecer bem torno convencional.

29. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

30. Pedreiro (Temporária – 90 dias): Vaga para a cidade de Limeira. Empresa oferece transporte ida e volta até o local de trabalho. Necessário experiência com assentamento de blocos e porcelanato.

31. Pizzaiolo : Para efetuar preparação de massas, recheios, limpeza e esfihas. Trabalho de Terça a domingo das 16:00 às 23:30 hs.

32. Programador de Máquinas – Ferramenta com Comando Numérico : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função. Metrologia e Interpretação de Desenhos e Conhecer bem Torno Convencional.

33. Representante Comercial (Pessoa Jurídica): Atendimento ao cliente no setor de varejo de alimentos, acompanhamento de carteira, metas e inadimplências. Necessário possuir CNPJ de Representação Comercial ativo. Disponibilidade para viagens, carro próprio e experiência com vendas de alimentos. Diferencial quem tenha experiência no segmento de carnes. CNH: AB

34. Serralheiro Modelista (Artístico): Necessário ter experiência com Serralheria Artística (Portão Basculante e de Correr), Coberturas Metálicas, Guarda Corpo, Subir em altura. Saber dar acabamento e ter bom desempenho no serviço. CNH: AB

35. Soldador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Necessário conhecimento com solda Mig e metrologia (controle dimensional ou de medidas). Desejável experiência na área ou curso de ponte rolante. Trabalhar no setor de produção de grades.

36. Técnico de Enfermagem: Vaga para a cidade de Campinas .Com possibilidades de alteração para trabalhar na região. Obrigatório possuir curso na área e ter COREN ativo.

37. Torneiro Mecânico: Vaga para a cidade de Jaguariúna. Necessário possuir Ampla experiência na função. Para torneamento de peças cilíndricas. Empresa oferece ajuda de custo no transporte. CNH: AB

38. Trabalhador Rural: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário conhecimentos em colheita. Cultivo protegido de tomate em estufas. Trabalho de segunda a sexta das 7:00 as 17:00 hs.

39. Vendedor de Consórcio (Externo): Necessário experiência comprovada com vendas, habilidade em redes sociais, negociação e comunicação. Saber lidar com pessoas. Possuir veículo próprio. CNH: AB

40. Zelador: Necessário experiência na função. Receber objetos, mercadorias, materiais, equipamentos e realizar pequenos reparos.

VAGAS PCD – Vaga para pessoas com deficiência.

41. Eletricista Manutenção Industrial : Obrigatório possuir curso técnico em elétrica, eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica ou automação completo. Desejável: Treinamento NR 10.CNH: B.



OBS: Vagas disponíveis para 17/05/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 14/05/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.