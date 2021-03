PAT Mogi Guaçu oferece nesta terça (30) 45 vagas de emprego distribuídas em 25 ocupações

Confira todas as vagas:

Ajudante de Obras: irá ajudar nos serviços em construção civil e montagem de andaimes. Conhecimento em montagem de andaimes será um diferencial.

Analista em Comércio Exterior: necessário experiência na área como rotina fiscal de importação e exportação, SISCOMEX, inglês, espanhol e pacote office. Diferencial conhecimento nos sistemas PROTHEUS/TOTVS.

Auxiliar contábil (vaga para a cidade de Espírito Santo do Pinhal): necessário experiência em contabilidade de ME, EPP, lucro presumido e real, SpedContábil. CNH: A.

Auxiliar de Linha de Produção: necessário experiência comprovada em alimentação de máquinas de embalagem e ter domínio em Microsoft Office, Impressora e Calculadora. CNH: AB

Auxiliar Financeiro: necessário que possua experiência comprovada na função como controle de contas bancária, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, lançamento de chegues e organização de documentos. CNH – AB.

Auxiliar Manutenção Elétrica e Hidráulica: necessário experiência em visitas técnicas, serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de agua, piscina e fotovoltaico. Desejável possui curso em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR35. CNH: B.

Auxiliar Mecânico de Autos: necessário experiência comprovada na função.

Caixa no Comércio: necessário que possua experiência comprovada na função.

Comprador: necessário elevada experiência e conhecimento técnico na área. Efetuar compras, negociar condições com fornecedores, promover estudos, visitas a fornecedores e orientar funcionários de menor conhecimento na solução de problemas mais complexos. CNH: B. Superior Completo em Administração e Negócios ou áreas afins.

Carpinteiro: necessário experiência na função.

Eletromecânico de Manutenção Industrial (vaga para cidade de Jaguariúna): necessário experiência comprovada na área. Possuir curso de eletromecânica. CNH: AB.

Expedidor de Mercadorias Júnior: obrigatório experiência em expedição, conferência de materiais e produtos, necessário ter concentração e organização. Diferencial curso de operador de empilhadeira.

Fiscal de Prevenção e Perdas: necessário experiência comprovada nas atividades de prevenção de perdas e na conservação da loja, verificar normas de segurança e procedimentos administrativos; preparar relatórios e fazer o registro de ocorrências; acompanhar processos de inventários; Controlar entrada e saída; Realizar ronda nas dependências.

Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: necessário experiência na instalação de Sistemas de Segurança, Alarme, Cerca Elétrica, Monitoramento, Circuito Fechado de TV (Câmeras), Portão Eletrônico. CNH: B.

Líder em Reposição de mercadoria: necessário possuir experiência comprovada na função como ser responsável pela gestão de equipes de reposição, de produtos em área de vendas, estoque, contagens e demais atividades correlatas da função. Obrigatório possuir formação em Logística.

Mecânico de Suspensão: moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhão e carreta. Se possível que tenha noção como Torneiro.

Mecânico Manutenção de Automóveis: necessário conhecimento com suspensão e alinhamento de veículos. CNH AB.

Monitor Externo de Alarme (Operador de Monitoramento): aposentado de preferência, experiência em informática. Pode ter trabalhado como porteiro, controlador de acesso ou operador de monitoramento. CNH: B.

Montador de Andaimes: necessário experiência em montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizar carregamento e descarregamento de peças; realizar inspeções e trabalhar seguindo normas de segurança e qualidade conforme os procedimentos da empresa.

Montador de Estruturas Metálicas: necessário experiência em montagem e desmontagem de estruturas metálicas, serviço de solda e trabalho em altura.

Oficial de Manutenção (Serviços Gerais): trabalhar com roçagem (Roçadeira Manual), aplicação de herbicidas, plantio de mudas, carpinagem nas áreas verdes dos loteamentos da região, dirigir – CNH: C.

Operador de Escavadeira/Retroescavadeira: necessário experiência em operar escavadeira/retroescavadeira, manejando dispositivo de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes, se necessário.

Operado de Extrusora de Borracha e Plástico: necessário que saiba operar a máquina e possuir conhecimentos da mesma.

Técnico em Saúde Bucal: necessário possuir registro CRO (Conselho Regional de Odontologia) de técnico de saúde bocal. Auxiliar os dentistas, limpar as salas de atendimento, lavagem e estetização de matérias odontológicos.

Vendedor Interno: necessário que tenha experiência comprovada em vendas de óculos, atender clientes, fazer crediário e recebimentos, conhecimento em patologias do olho e lentes oftalmológicas.

