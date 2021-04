PAT Mogi Guaçu oferece nesta quarta (14) 72 vagas de emprego

Confira a lista completa:

1. Auxiliar Contábil : Vaga para a cidade de Espírito Santo do Pinhal. Necessário experiência em contabilidade de ME, EPP, Lucro Presumido e Real, Spedconabil. CNH: A

2. Auxiliar de Corte (Preparação da Confecção de Roupas): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário conhecimentos na área de corte e modelagem (confecção).

3. Auxiliar de Escrita Fiscal : Necessário que possua conhecimentos na rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

4. Auxiliar de Limpeza : Para efetuar limpeza geral em escritório e copa. Necessário planejar e efetuar lista de compras de materiais . Conhecimento em diluição de produtos e utilização de equipamentos de limpeza (aspirador, lavadoras de alta pressão e escada).

5. Auxiliar Manutenção Elétrica e Hidráulica: Necessário experiência em visitas técnicas, serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico. Desejável possui curso em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR35. CNH: B.

6. Auxiliar Mecânico a Diesel : Necessário ampla experiência na função. Para auxiliar no conserto de tratores em oficina e em campo, ter conhecimento mecânica a diesel. Ter disponibilidade para viagens. CNH: B

7. Balconista de Açougue: Será responsável pela preparação de todos os tipos de carnes, realizando também tratamentos especiais, como salgar, prensar, adicionar conservantes, etc. Auxílio no balanço do setor, abastecimento e atendimento do balcão de açougue, organização e higienização do setor, entre outras atividades pertinentes a função. Não é necessário nenhum conhecimento específico.

8. Caixa no Comércio: Requer que tenha experiência na função. CNH: AB

9. Costureira Máquinas Industriais: Vaga para a cidade Mogi Mirim. Necessário possuir conhecimentos em costura de máquinas industriais, overloque, galoneira e reta.

10. Eletricista de Manutenção Industrial : Necessário ampla experiência na função. Para efetuar montagem e conserto de painel elétrico, conserto da parte elétrica das máquinas. CNH: AB

11. Estoquista: Requer que possua experiência na função . CNH: AB.

12. Instalador de Estação de TV: Para efetuar instalações de pacotes claro, net. Empresa Forné treinamento. CNH: B

13. Líder em Reposição de Mercadoria: Necessário possuir experiência comprovada na função como: Ser responsável pela gestão de equipes de reposição, de produtos em área de vendas, estoque, contagens e demais atividades correlatas da função. Obrigatório possuir formação em Logística.

14. Mecânico Manutenção de Caminhões: Necessário experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. CNH: D

15. Mecânico Manutenção de Tratores: Necessário possuir ampla experiência na função. Para conserto de tratores na oficina e em campo, ter conhecimento de mecânica a diesel, básico em elétrica hidráulica. Ter disponibilidade de horário para viagens. CNH : B

16. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário possuir amplo conhecimento em veículos a diesel, necessária experiência na área para manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

17. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário experiência em serviços com solda, trabalho em altura. Montagem de estruturas metálicas.

18. Montador de Paletes : Necessário que tenha experiência com montagem de paletes. Possuir facilidade em ouvir e interagir com pessoas, ter iniciativa.

19. Motorista de Micro Ônibus: Necessário que possua experiência . Para dirigir micro ônibus linha escolar, obrigatório possuir curso de transporte coletivo. CNH: D/E.

20. Motorista Operador de Betoneira: Necessário experiência comprovada como motorista e manuseio do equipamento betoneira. CNH: D

21. Oficial de Manutenção (Serviços Gerais): Trabalhar com roçagem (Roçadeira Manual), aplicação de herbicidas, plantio de mudas, capinagem nas áreas verdes dos loteamentos da região, dirigir . CNH:B

22. Operador de Escavadeira/Retroescavadeira: Necessário experiência em operar escavadeira/retroescavadeira, manejando dispositivo de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes, se necessário.

23. Operador de Extrusora de Borracha e Plástico : Necessário que possua conhecimento com a máquina.

24. Operador Máquina Usinagem de Madeira em Geral: Necessário possuir conhecimento em cortes de madeira em pêndulo. Ter postura proativa e facilidade em ouvir e interagir com pessoas, possuir iniciativa.

25. Operador de Retroescavadeira: Necessário experiência comprovada na função. CNH: AD

26. Padeiro : Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

27. Técnico ou Auxiliar em Enfermagem: Não precisa ter experiência. Possuir certificação com término do curso. Para trabalhar com contagem de folículos, circulação centro cirúrgico, expurgo e esterilização.

28. Técnico em Saúde Bucal: Necessário possuir registro CRO (Conselho Regional de Odontologia) de técnico de saúde bocal. Auxiliar os dentistas, limpar as salas de atendimento, lavagem e estetização de materiais odontológicos.

29. Técnico Mecânico na Manutenção de Ferramentas: Obrigatório que possua formação técnica em Manutenção Mecânica. Diferencial quem possua experiência com manutenção de válvulas industriais e segurança, metrologia e calibração. CNH: B.

30. Vendedor Interno: Necessário que tenha experiência comprovada em vendas de óculos, atender clientes, fazer crediário e recebimentos, conhecimento em patologias do olho e lentes oftalmológicas.



.OBS: Vagas disponíveis para 14/04/2021.

VAGAS PCD – Vaga para pessoas com deficiência.

(Não há vagas disponíveis no momento)

Obs: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 13/04/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.