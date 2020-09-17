PAT Mogi Guaçu oferece 28 vagas de emprego
Oportunidade
Confira na lista abaixo se tem uma para você:
1. AJUDANTE DE PIZZAIOLLO : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
2. ASSISTENTE DE VENDAS : NECESSÁRIO TER LIDERANÇA EM EQUIPE, ROTINA ADMINISTRATIVA, CONTROLE ESTOQUE, OPERAÇÃO DE CAIXA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CNH: AB
3. AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO :PARA AUXILIAR O MECÂNICO E ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES. PREFERENCIAL POSSUIR CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE ELÉTRICA OU MECÂNICA, OU JÁ TER TRABALHADO EM ÁREA INDUSTRIAL.
4. AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL). OBRIGATÓRIO SER RECÉM FORMADO EM ENGENHARIA CIVIL. NÃO É PRECISO TER EXPERIÊNCIA.
5. BORRACHEIRO : PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS , ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CONSERTOS EM GERAL. CNH : AB
6. CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO). NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
7. CALDEIREIRO SERRALHEIRO : VAGA PARA CIDADE DE CASA BRANCA . EXPERIÊNCIA NA ÁREA : CNH:AB
8. CONFEITEIRO: TER CONHECIMENTO COM PANIFICAÇÃO, FAZER DOCES, PÃES E BOLOS. CNH: AB
9. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (REFRIGERAÇÃO): PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EM INDUSTRIA. NECESSÁRIO POSSUIR FORMAÇÃO NA ÁREA.
10. ENCANADOR INDUSTRIAL : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
11. ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR DE LOGÍSTICA : OBRIGATÓRIO ESTAR COM CURSO EM ANDAMENTO. CONHECIMENTO NO MERCADO DE PRODUTOS QUÍMICOS SERÁ UM DIFERENCIAL.
12. FORNEIRO AUXILIAR (ALTO FORNO): PARA OPERAR E CONTROLAR E CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DOS FORNOS. DESEJÁVEL : CURSO NR-10, ELÉTRICA INDUSTRIAL E NOÇÕES DE ELETRÔNICA BÁSICA. CNH: B
13. JARDINEIRO :VAGA PARA A CIDADE DE MOGI MIRIM. NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, MANUSEIO DE ROÇADEIRA, PODA E PLANTIO. SOMENTE SER ALFABETIZADO.
14. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM. EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMINHÕES , MÁQUINAS DE DEMAIS VEÍCULOS. CNH : D
15. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO : PARA SELF, CHILLER, CÂMARAS FRIGORÍFICAS). NECESSÁRIO TER FORMAÇÃO NA ÁREA.
16. MONTADOR MECÂNICO (MÁQUINAS INDUSTRIAIS). NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
17. MOTORISTA CAMINHÃO GUINCHO PESADO : VAGA PARA A CIDADE DE MOGI MIRIM . NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM GUINCHO PESADO, LANÇA E PLATAFORMA. CNH: E
18. OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM MÁQUINAS PESADAS. CNH: D
19. OPERADOR DE TREFILA : NECESSÁRIO CONHECER A MÁQUINA OU TER NOÇÃO.
20. SALGADEIRO: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
21. SOLDADOR ELÉTRICO (TIG) : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
22. TÉCNICO DESENVOLVEDOR WEB : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM SISTEMA DE TELEFONIA ANALÓGICA E DIGITAL PABX. DIFERENCIAL QUE TENHA TRABALHADO COM OPERADORAS TELEFÔNICAS. CNH: AB
23. TELEOPERADOR ATIVO – CAPTADOR DE CLIENTES (TEMPORÁRIA 90 DIAS). NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA.
24. VENDEDOR EXTERNO : NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM PRODUTOS AUTOMOTIVOS. CNH: AB
25. VENDEDOR EXTERNO: NECESSÁRIO POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO, EXPERIÊNCIA , BOA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. TRABALHO SOBRE METAS. CNH: AB
26. VENDEDOR INTERNO : INDISPENSÁVEL CONHECIMENTO EM DECORAÇÕES DE FESTAS. DESEJÁVEL QUE POSSUA CNH: AB
27. VENDEDOR INTERNO: PARA ATENDIMENTO A CLIENTES, VENDAS E CAIXA.
28. VIDRACEIRO (COLOCADOR DE VIDROS): NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA. CNH: AB
NOTA: “As vagas disponíveis foram atualizadas as 16h00 desta quarta, 16/09/2020, 16h00”.
OBS: TODAS AS VAGAS DISPONIVEÍS EXIGEM 06 MESES DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA DE TRABALHO.
O PAT fica na Rua São José, 49 – Vila Júlia – Tel. 19 3891-5300 | 19 3841-7323