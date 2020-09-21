PAT Mogi Guaçu oferece 25 vagas de emprego nesta segunda (21)

1. AJUDANTE DE OBRAS (GERAL) – VAGA TEMPORÁRIA( 90 DIAS) COM POSSIBILIDADES DE EFETIVAÇÃO: AJUDAR NOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL E MONMTAGENS DE ANDAIMES, MAIS FUNÇÕES PERTINENTES A FUNÇÃO.
2. AJUDANTE DE PIZZAIOLLO : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
3. ASSISTENTE DE VENDAS : NECESSÁRIO TER LIDERANÇA EM EQUIPE, ROTINA ADMINISTRATIVA, CONTROLE ESTOQUE, OPERAÇÃO DE CAIXA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CNH: AB
4. AUXILIAR DE LIMPEZA: NECESSÁRIO EXPERIÊNICA NA ÁREA
5. AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO :PARA AUXILIAR O MECÂNICO E ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES. PREFERENCIAL POSSUIR CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE ELÉTRICA OU MECÂNICA, OU JÁ TER TRABALHADO EM ÁREA INDUSTRIAL.
6. AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL). OBRIGATÓRIO SER RECÉM FORMADO EM ENGENHARIA CIVIL. NÃO É PRECISO TER EXPERIÊNCIA.
7. CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO): NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA.
8. CONFEITEIRO: TER CONHECIMENTO COM PANIFICAÇÃO, FAZER DOCES, PÃES E BOLOS. CNH: AB
9. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (REFRIGERAÇÃO): PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EM INDÚSTRIA. NECESSÁRIO POSSUIR FORMAÇÃO NA ÁREA.
10. ENCARREGADO DE OBRAS (ASSISTENTE): AUXILIAR OBRAS E OUTROS DEPARTAMENTOS, ASSESSORAR A LOGÍSTICA DA EMPRESA E ATIVIDADES PERTINENTES A FUNÇÃO. DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E PARA VIAGENS. CNH: D
11. ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO: FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS, RECEBIMENTO E LIBERAÇÃO DE CARGAS , MAIS ATIVIDADES PERTINENTES A FUNÇÃO. OBRIGATÓRIO ESTAR CURSANDO TÉCNICO OU SUPERIOR NA ÁREA
12. ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR DE LOGÍSTICA : OBRIGATÓRIO ESTAR COM CURSO EM ANDAMENTO. CONHECIMENTO NO MERCADO DE PRODUTOS QUÍMICOS SERÁ UM DIFERENCIAL.
13. FORNEIRO AUXILIAR (ALTO FORNO): PARA OPERAR E CONTROLAR E CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DOS FORNOS. DESEJÁVEL : CURSO NR-10, ELÉTRICA INDUSTRIAL E NOÇÕES DE ELETRÔNICA BÁSICA. CNH: B
14. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO : PARA SELF, CHILLER, CÂMARAS FRIGORÍFICAS). NECESSÁRIO TER FORMAÇÃO NA ÁREA.
15. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS : PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. NECESSÁRIO TER DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS PARA MONTAGEM DA OBRA, QUANDO A MESMA NECESSITAR. CNH: AB
16. MOTORISTA CAMINHÃO GUINCHO PESADO : VAGA PARA A CIDADE DE MOGI MIRIM . NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM GUINCHO PESADO, LANÇA E PLATAFORMA. CNH: E
17. MOTORISTA ENTREGADOR/INSTALADOR : PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DISPENSERS E DILUIDORES) : CNH: D
18. OPERADOR DE JATO ABRASIVO : REALIZAR SERVIÇOS DE JATEAMENTO ABRASIVO, PINTAR SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS E MAIS ATIVIDADES CORRELATAS. DIFERENCIAL : CURSO DE PINTURA.
19. OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA. CNH: D
20. OPERADOR DE TREFILA : NECESSÁRIO CONHECER A MÁQUINA OU TER NOÇÃO.
21. PEDREIRO INDUSTRIAL (TEMPORÁRIA – 90 DIAS) : NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
22. PINTOR INDUSTRIAL: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA. DIFERENCIAL : CURSO DE PINTURA.
23. TELEOPERADOR ATIVO – CAPTADOR DE CLIENTES (TEMPORÁRIA 90 DIAS). NECESSÁRIO CONHECIMENTO NA ÁREA.
24. VENDEDOR INTERNO : INDISPENSÁVEL CONHECIMENTO EM DECORAÇÕES DE FESTAS. DESEJÁVEL QUE POSSUA CNH: AB
25. VIDRACEIRO (COLOCADOR DE VIDROS): NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁREA. CNH: AB
O PAT fica na Rua São José, 49 – Vila Júlia – Tel. 19 3891-5300 | 19 3841-7323