PAT Mogi Guaçu divulga 240 vagas de EMPREGO para esta segunda-feira (19)

240 vagas distribuídas em 75 ocupações

1. AGENTE FUNERÁRIO: Realizar tarefas referentes à organização de funerais, providenciando registros de óbitos e demais documentos necessários, providenciando liberação, remoção e translado de cadáveres. Executam preparativos para velórios, entre outras atividades relativas a função. Necessário que o candidato já tenha trabalhado em horários de plantões ou área da saúde ou enfermagem. Conhecimento em informática. Disponibilidade para turnos/ plantão. Ensino fundamental completo. CNH: B.

2. AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Receber conferir fisicamente materiais, confrontando requisições, ordens de produção ou especificações do pedido de compra com a nota fiscal do material entregue. Organizar o armazenamento de materiais respeitando o mepa (matriz de empilhamento e procedimentos de armazenagem). Auxiliar na descarga e carregamento de container, montando a carga nos pallets, separando e identificando conforme nota fiscal. Executar serviços de arrumação de peças em prateleiras e demais dependências da expedição. Ensino médio completo. CNH: AB

3. AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Auxiliar na produção de ferramentas de corte para construção civil. Zelar pela organização do ambiente de trabalho. Necessária experiência na função. Ensino médio completo.CNH: AB

4. AJUSTADOR MECÂNICO: Vaga Para trabalhar em Jacutinga. Conferir equipamentos (moldes, contra moldes, formas, etc). Jateamento de peças identificando os possíveis danos ao molde ocorridos durante os processos de fabricação.Operar torno mecânico e CNC, colocando devidas ferramentas (castanha, retífica, entre outros). Demais atividades oriundas a função. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo, desejável Técnico em Mecânica ou torno CNC.

5. ASSISTENTE DE VENDAS: Experiência na função de atendimento ao público. Ensino médio completo.

6. ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como assistente social Junior. Conselho regional ativo. Conhecimentos em ECA, Estatuto do idoso, Sistema Único da Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Previdência Social. Ensino Superior completo em Assistência Social .

7. ATENDENTE BALCONISTA: Ter experiência com computador. Fazer contrato de locação, baixar contratos e receber locação, lançamento de notas. Saber lidar com máquinas elétricas, pois terá que fazer manuseio da máquina ao fazer locação para o cliente. Máquinas na área da construção civil. Não precisa experiência. Empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: AB

8. ATENDENTE DE BALCÃO: Efetuar atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário para trabalhar no período da tarde/noite e finais de semana. Acima de 20 anos. Será um diferencial quem possua experiência em atendimento. Ensino médio completo.

9. ATENDENTE DE BALCÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Efetuar atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário para trabalhar no período da tarde , noite e finais de semana. Necessário possuir idade acima de 20 anos. Será diferencial possuir experiência em atendimento. Ensino médio completo. Vaga masculina.

10. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como auxiliar administrativo na área de segurança do trabalho. Preferencialmente ter curso ou estar cursando segurança do trabalho, ter conhecimento na área, abertura de Cat e controles de Asos’s, controle de entrega de Epi’s, experiência em E-Social será um diferencial. Ser organizado, ter boa comunicação e trabalho em equipe. Ensino médio completo ou cursando.CNH: B

11. AUXILIAR DE COZINHA: Auxiliar na montagem e entrega dos pedidos dos clientes, limpeza e manutenção da área de trabalho. Necessário possuir disponibilidade de horário. Será diferencial possuir experiência na função e transporte próprio. Ensino médio completo.

12. AUXILIAR DE COZINHA: Necessária experiência na função. Auxiliar no preparo das refeições, pratos e organização do local. Ensino fundamental completo.

13. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita trabalhador aposentado desde que possua os requisitos especificados. Ensino médio completo.

14. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessária experiência em mecânica de caminhões e ônibus. Trabalhar como auxiliar de mecânico de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

15. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessária experiência na função e conhecimento de troca de óleo, ferramentas utilizadas entre outras atividades. Ensino fundamental completo.

16. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS: Necessário bom conhecimento em suspensão, freio, montagens de pneus, alinhamento, balanceamento, entre outras atividades pertinentes a função. Possuir boa comunicação, boa relação com o público, facilidade em aprender, ser proativo. Ensino médio completo. CNH: AB

17. AUXILIAR DE TRÁFEGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função de auxiliar ou assistente de tráfego. Escolaridade indiferente. CNH: E

18. BORRACHEIRO : Necessária experiência na função. Efetuar troca, conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar/ consertar câmaras de ar. Escolaridade não exigida. CNH: B

19. CALDEIREIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Desenvolver as atividades pertinentes a função. Possuir um pouco de conhecimento em serralheria. Ensino fundamental completo.

20. CARPINTEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições. Construir formas de madeira de concretagem, reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente , peças desajustadas ou deterioradas ou fixando partes soltas, apoio ao canteiro de obras, construção de proteções coletivas, guarda-corpo, entre outros. Ensino médio completo.

21. COZINHEIRO INDUSTRIAL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela preparação de alimentos diversos, conservação e armazenamento, higienização da cozinha. Preparar refeições a serem servidas no restaurante da empresa. Horário de trabalho: Escala 12×36. 06h às 18h. Ensino médio completo.

22. DESENHISTA PROJETISTA: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidworks. De 21 a 55 anos. Técnico cursando ou concluído. Tecnólogo na área de Engenharia Mecânica ou Produção. CNH: AB

23. ELETRICISTA : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência comprovada em comandos elétricos e manutenção de equipamentos. Conhecimento de comandos e painéis elétricos, básico em programação Siemens, Omron ou Allen Bradley. Disponibilidade para viagens. Ensino Técnico concluído em Eletrotécnica, Eletromecânica ou Mecatrônica.CNH: AB

24. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: Necessária experiência na função de eletricista de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

25. ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS À DIESEL: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH: E

26. ENFERMEIRO: Necessário que possua coren ativo. Trabalhar no sistema “home care”. Horário de trabalho : Escala 12×36. Superior completo em Enfermagem.

27. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

28. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: Obrigatório estar cursando a partir do terceiro semestre do ensino superior em Administração , Recursos Humanos ou Psicologia. Residir em Mogi Guaçu.

29. ESTÁGIO CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS: Cursando a partir do segundo ano de Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos ou a partir do segundo semestre do curso técnico em Química ou em Alimentos. Executar análise de materiais do gênero alimentício e demais atividades pertinentes a função.

30. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Atendimento ao público. Não é necessária experiência na função. Ensino superior completo.

31. FISIOTERAPEUTA : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como fisioterapeuta . Conselho regional ativo. Experiência em atendimento de pacientes em reabilitação. Ensino superior completo em Fisioterapia.

32. FONOAUDIÓLOGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como fonoaudiólogo pleno. Conselho regional ativo. Experiência em atendimentos ambulatoriais. Superior completo em Fonoaudiologia.

33. FRESADOR: Necessária experiência na função. Saber fazer leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Trabalhar com Fresadora Ferramenteiro com painel digital, manutenção preventiva de Fresadora, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos x, y e z, tratamentos térmicos, máquinas manuais dentre outras atividades pertinentes a função. Ensino médio completo.

34. GARÇOM: Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos, entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Ensino médio completo. Vaga masculina.

35. GARÇOM: Recepção, atendimento ao cliente. Anotar pedidos, entrega de produtos e cobrança. Necessário possuir disponibilidade de horário. Será considerado diferencial quem possua experiência na função e transporte próprio. Ensino médio completo.

36. GESSEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Aplicar gesso e massa corrida. Será um diferencial possuir experiência. Ensino fundamental completo.

37. LAVADOR DE ÔNIBUS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Lavador e manobrista. Escolaridade indiferente. CNH: D

38. LUBRIFICADOR INDUSTRIAL: Necessária experiência em lubrificação industrial. Efetuar serviços de nível e reposição de lubrificantes em equipamentos, realiza inspeção dos equipamentos relativos à função. Efetuar troca de cargas de lubrificantes, bem como sua purificação e filtragem. Demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo.

39. MARCENEIRO: Marceneiro de móveis planejados de MDF com conhecimento em plano de corte, produção, montagem e instalação. Escolaridade não exigida. CNH: AB

40. MECÂNICO À DIESEL: Necessária experiência na função. Ensino Fundamental completo.

41. MECÂNICO À DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica Diesel, montagem, entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente. CNH: C

42. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO: Mecânico de Refrigeração. Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos em Eletrônica. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade não exigida. CNH: A ou B.

43. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada das máquinas e consertos realizados. Curso Técnico em Manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

44. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenção preventiva, manutenções de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino fundamental completo. CNH: A

45. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal: Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece ajuda de custo na alimentação e combustível. Escolaridade indiferente. CNH: AB

46. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

47. MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS: Troca de lâmpadas em geral. Diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B.

48. MEIO OFICIAL DE COZINHA: Necessária experiência em cozinha industrial ou empresa comercial. Ensino fundamental completo.

49. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Necessária experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Ensino fundamental completo.

50. MOTORISTA CARRETEIRO: Vaga para trabalhar em Jaguariúna: Entrega e distribuição de bebidas nos centros de distribuição. Horário de trabalho , escala de revezamento. Entrevista será realizada em Jaguariúna. Ensino médio completo. CNH: E

51. MOTORISTA CARRETEIRO: Responsável pela operação no cliente, retirada dos resíduos e destinação final do material coletado. Irá atuar com todos os veículos da frota, não ficando fixo em um equipamento. Disponibilidade para viagens no estado de São Paulo. Ensino fundamental completo.

52. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo check list diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. Ensino médio completo. CNH: D

53. MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO: Necessária experiência na função. Realizar o transporte de pessoas. Necessário saber inspecionar as condições do veículo, como: elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Conhecimento das leis de trânsito, conhecer rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa, possuir curso de transporte coletivo e atualizado.Escolaridade indiferente.CNH:D.

54. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Necessária experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH: E

55. MOTORISTA ENTREGADOR: Carregar e descarregar as entregas, ajudar nos carregamentos para o próximo dia, acompanhar as manutenções dos caminhões. Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: D.

56. MOTORISTA ENTREGADOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar entregas, bem como carga e descarga de mercadorias. Ensino fundamental completo. Ensino fundamental completo. CNH: D

57. MOTORISTA ENTREGADOR: Profissional irá trabalhar com entregas de descartáveis. Necessário experiência como entregador. Ensino fundamental completo. CNH: AB

58. OPERADOR DE CORTE E VINCO / HOT STAMP: Planejar a execução do serviço, ajustar e operar máquinas de corte e vinco automáticas (cilíndricas). Trabalhar em conformidade com as estritas normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Ter conhecimento sobre outras máquinas gráficas será um diferencial. Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: AB

59. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: Operador de equipamentos pesados com certificado. Experiência na função, disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D.

60. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira: Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC. Domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Ensino fundamental completo.

61. PADEIRO: Planejar a produção e preparar massas de pães, macarrão e similares. Fazer pães, bolachas, biscoitos, doces, entre outros. Exercer demais atividades relativas à função. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde. Ensino fundamental completo.

62. PEDREIRO : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Ensino médio completo.

63. PEDREIRO: Possuir ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos. Acabamento em geral. Ensino fundamental completo.

64. PINTOR/ FUNILEIRO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS: Necessária experiência na função. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

65. PIZZAIOLO: Necessária experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos, trabalhar com a preparação de massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades na função. Horário de trabalho: Segunda a domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

66. PROFESSOR DE INGLÊS: Ser comunicativo e proativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. 12 meses de experiência em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo.

67. PROMOTOR DE VENDAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função de precificação, check-in e check-out de produtos, organização e limpeza de gôndolas, FIFO, abastecimento e reabastecimento. Escolaridade indiferente.

68. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Necessária experiência na área. Responsável pela reposição de mercadorias e atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: Desejável.

69. SERRALHEIRO DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como ajudante de produção. Necessária experiência e conhecimento em serviço de serralheria, caldeiraria em tanques, reatores e móveis. Que tenha vontade e disponibilidade em aprender. Empresa oferece oportunidade de crescimento e mudança de função dentro da empresa. Escolaridade indiferente.

70. SOLDADOR: Profissional ira trabalhar com solda Tig. Necessária experiência na função com comprovação em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino fundamental completo. CNH: B

71. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Técnico de instalações e manutenção. Residir em Estiva Gerbi. Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B

72. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO : (Temporária – 60 dias). Atender as necessidades dos clientes quanto ao padrão de normas. Elaborar e implementar planos de emergência e segurança, manter os dados estatísticos, documentos e controles organizados e atualizados. Controlar e participar da elaboração dos programas e documentos específicos da área. Orientar os colaboradores e assegurar a correta aplicação das políticas, diretrizes e procedimentos da área. Imprescindível experiência em fábrica. Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

73. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguaríuna. Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Empresa oferece ajuda de custo. Ensino médio completo.

74. TERAPEUTA OCUPACIONAL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar na função. Conselho Regional Ativo. Experiência na área. Superior completo em Terapia Ocupacional.

75. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com vendas de roupas. Trabalhar com atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio incompleto.



NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA )

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 19/09/ 2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 16/09/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

