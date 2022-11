PAT Mogi Guaçu divulga 150 vagas de EMPREGO para esta terça (08)

150 vagas distribuídas em 70 ocupações

1. AJUDANTE DE ELETRICISTA: Necessária experiência na função e curso profissionalizante ou similar de elétrica, mecatrônica ou automação. Disponibilidade para início imediato, viagens e dormir fora do município. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: B

2. AJUDANTE DE MOTORISTA: Necessário conhecimento básico em informática e internet, ser organizado, gostar de trabalhar com o público. Trabalho com carregamento de material de construção para o cliente. Vaga masculina. Ensino médio completo.

3. AJUDANTE EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Será um diferencial possuir conhecimentos em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

4. AJUDANTE DE REFLORESTAMENTO: Trabalhar na área rural de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

5. ANALISTA DE CUSTOS PLENO: Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Atuar na elaboração do orçamento e forecast, análise de desvios, elaboração de relatórios gerenciais, estudos e projeções econômico-financeiras. Ensino superior comp0leto em Administração ou Contabilidade.

6. ATENDENTE DE MONITORAMENTO: Conhecimento básico em informática. Horário de trabalho aos sábados das 12h às 19h, Domingo 07h às 19h e Feriados. Necessita experiência na função. Disponibilidade para início imediato. Ensino médio completo. CNH: B

7. AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Vivência na função. Receber e conferir fisicamente os materiais, organizar o armazenamento de materiais, fazendo identificação e disposição adequada, visando uma estocagem racional facilitando a localização e armazenagem. Auxiliar na descarga e carregamento de containers, montando a carga nos palletes, separando e identificando conforme nota fiscal. Disponibilidade de horários 1º e 2º turno. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

8. AUXILIAR DE GALVANIZAÇÃO: Necessário conhecimento em fundição e disponibilidade para serviços pesados. Possuir idade entre 18 à 35 anos. Vaga masculina. Ensino médio incompleto.

9. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita candidato já aposentado desde que possua os requisitos citados. Vaga masculina. Ensino médio completo.

10. AUXILIAR DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL: Necessário ter concluído Técnico em Química ou Química Industrial. Experiência na função. Ser residente em Mogi Guaçu. CNH: AB

11. AUXILIAR DE LIMPEZA: Necessária comprovação de experiência anterior na função. Profissional responsável pela limpeza geral e higienização da empresa em todos os seus departamentos. Pro atividade, agilidade, comprometimento, disposição ao trabalho, senso de equipe e 5s. Ter até 40 anos de idade. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

12. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Auxiliar na produção no ramo de refratários. Não precisa de experiência. Até 40 anos. Vaga masculina. Escolaridade alfabetizado.

13. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações. Conhecimento em solda e parte elétrica.Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

14. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessária experiência em mecânica de caminhões e ônibus. Trabalhar como auxiliar de mecânico de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

15. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS: Necessário possuir com conhecimento em suspensão, freios, montagens de pneus, alinhamento, balanceamento, entre outras atividades pertinentes a função. Ter boa comunicação e relação com público. Facilidade em aprender e ser pro ativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

16. AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS: (Temporária até 09 meses). Vivência com pintura de automóveis. Conhecimento em pintura. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

17. AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim (Distrito Industrial José Marangoni). Realizar atividades pertinentes a função de auxiliar de produção na produção de pisos vinilicos. Necessária experiência em produção (qualquer segmento). Necessário possuir disponibilidade de horário (escala 12×36), e meios próprios para ir até o trabalho. Residir em Mogi Mirim ou Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

18. AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Monitoramento dos processos e produtos, identificando as conformidades e não conformidades encontradas em produtos ou documentos disponíveis durante o processo. Noções de leitura e interpretação de desenho técnico, conhecimentos de instrumentos de medição (paquímetro, micrômetro, trena, altímetro). Conhecimentos em pacote Office. Ensino médio completo. CNH: AB

19. AUXILIAR DE VIDRACEIRO: Trabalhar com instalações de blindex, esquadrilhas de alumínio, cortes entre outras atividades pertinentes a função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH: AB

20. CARPINTEIRO: Vaga para trabalhar em Pedreira. Irá realizar atividades de desmontagem de estruturas de madeira em todas as dependências da obra. Utiliza-se de andaimes e escadas. Focado na segurança do trabalho. Escolaridade. Alfabetizado

21. CHAPEIRO DE LANCHONETE: Necessária experiência na função, disponibilidade de horário (trabalho diurno e noturno), ser morador de Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo.

22. CONSULTOR DE VENDAS: Exercer atividades de vendedor interno e externo. Efetuar vendas de serviços de monitoramento e rastreamento. Necessário possuir experiência com vendas e conhecimento em informática. Ensino médio completo. CNH: AB

23. COORDENADOR DE OBRAS: (Temporária de 45 a 90 dias): Coordenar equipes/ encarregados de manutenção e construção civil, pintura e andaimes. Controle de planilhas de montagem, desmontagem de andaimes, visitas técnicas para orçamentos de serviços, participa de reuniões com cliente e negocia realização de atividades com cliente. Necessário conhecimento em pacote Office (PowerPoint e excell) email, navegação internet. Desejável conhecimento na leitura e interpretação de projetos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

24. COZINHEIRO DE RESTAURANTE: Possuir liderança de equipe. Conhecimento básico do forno inteligente e em caldeira. Auxiliar o chef nos processos de antecipação de pré-preparo e preparos de pratos. Preparo de sobremesas. Apoio de limpeza e organização do setor cocção. Ensino médio completo.

25. COZINHEIRO DE RESTAURANTE: Necessária experiência na função, disponibilidade de horário (trabalho diurno e noturno) e ser residente em Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

26. CUMIM: Auxiliar o garçom, atendimento aos clientes, servir refeições e bebidas. Ensino médio completo.

27. CUMIM: Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Auxiliar o garçom, atendimento aos clientes, servir refeições e bebidas. Ensino médio completo.

28. DESENHISTA PROJETISTA: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidworks. Possuir de 21 a 55 anos de idades e experiência na função. Cursando ou concluído técnico ou tecnólogo na área de engenharia mecânica ou produção.

29. ELETRICISTA: Executar manutenções elétricas preventivas e corretivas em máquinas operatrizes de linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CLP industrial para análise de falhas. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos. Experiência de três anos comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em Elétrica, Eletrônica, Automação ou Eletrotécnica. CNH: A

30. ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Executar as atividades pertinentes a elétrica automotiva em geral. Ensino fundamental completo. CNH: AB

31. ELETRICISTA C: Disponibilidade para início imediato, viagens e dormir fora do município. Conhecimento e experiência em leitura e interpretação de diagramas elétricos, inversor de freqüência, comandos elétricos, CLP’S, infraestrutura elétrica, montagem de quadro de comando. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: B

32. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: Necessária experiência na função de eletricista de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

33. EMPREGADA DOMÉSTICA: Cuidados com a limpeza da casa, roupas e ajuda com crianças. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

34. ENCARREGADO DE OBRAS: (Temporária de 45 a 90 dias). Supervisiona colaboradores da construção civil, pintura e andaimes. Realiza leitura e interpretação de projeto. Acompanha cronograma e medições de obras e controla equipamentos, auxilia em visitas técnicas de orçamento para levantamento de materiais, equipe e tempo necessário para o serviço. Obrigatório conhecimento em leitura e interpretação de projetos , possuir curso técnico em edificações será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

35. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

36. ESTAGIÁRIO DE LABORATÓRIO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO: Efetuar manipulação, pesagem, reposição de estoque, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas. Obrigatório estar cursando superior em Farmácia.

37. ESTAGIÁRIO EM LABORATÓRIO INDUSTRIAL: Obrigatório estar cursando Técnico em Química ou Química Industrial. Ser residente em Mogi Guaçu.

38. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas as atividades inerentes a função, incluindo atendimento ao público. Não é necessário experiência na função. Ensino superior completo em Farmácia.

39. FRESADOR: Necessário saber fazer leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Trabalhar com Fresadora ferramenteiro com painel digital, manutenção preventiva de Fresadora, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos x, y e z: tratamentos térmicos, máquinas manuais dentre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

40. GARÇOM: Efetuar atendimento ao cliente, recebimento e entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Vaga masculina. Ensino médio completo.

41. GARÇOM: Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Efetuar atendimento ao cliente, recebimento e entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Vaga masculina. Ensino médio completo.

42. GARÇONETE: Necessária experiência na função, disponibilidade de horário (diurno e noturno), ser residente em Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

43. INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA: Necessário conhecimento e experiência em instalação e configuração de equipamentos e sistemas de CFTV. Experiência em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: B

44. LAVADOR DE CARROS: Efetuará limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Idade de 30 a 65 anos. Não necessita experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

45. LAVADOR DE CARROS: Efetuará limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Idade de 30 a 65 anos. Não necessita experiência. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

46. MANICURE: Possuir conhecimento com procedimentos em unhas. Diferencial procedimento com geral. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: B

47. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência como mecânico de maquinários agrícolas. Desejável vivência com manutenção/ hidráulica de maquinários agrícolas, linha pesada, colheitadeira, tratores. Vaga masculina. Ensino médio completo ou curso técnico na área de mecânica. CNH: B

48. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Necessário conhecimento em hidráulica e pneumática com manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

49. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenções preventivas e de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função, comprovadas através de carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A

50. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

51. MECÂNICO DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica diesel, montagem, entre outras atividades inerentes a função. Necessária experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C

52. MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro, manuseio de scanner e diagnóstico. Instalação de máquina de vidros em geral, básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

53. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Necessária experiência como motorista. Carregar e descarregar. Idade máxima de 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E.

54. MOTORISTA CARRETEIRO: Vaga para trabalhar em Espírito Santo do Pinhal. Necessária experiência como motorista carreteiro e possuir disponibilidade de horário.

55. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Necessária experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

56. OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Atuar nas manutenções preventivas e corretivas da empresa em todos os departamentos necessários. Possuir conhecimentos em elétrica, hidráulica, pintura predial, instalações de equipamentos de higiene e limpeza na empresa e clientes. Realização de entregas de produtos pontualmente para clientes. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Preferencialmente para moradores de Mogi Guaçu.

57. OPERADOR DE TORNO CNC: Necessário conhecimento com torno CNC. Imprescindível experiência em operação de torno Mazak. Ensino médio completo. CNH: AB

58. PADEIRO: Planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão, e similares. Fazer pães, bolachas, biscoitos, doces, entre outros. Exercer demais atividades relativas a função, trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Ensino fundamental completo.

59. PEDREIRO: (Temporária de 45 a 90 dias): Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva em prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

60. PINTOR INDUSTRIAL: (Temporária de 45 a 90 dias): Analisam e preparam superfícies a serem pintadas e calculam quantidade de material para pintura, identificam, preparam e aplicam tintas em superfícies, dão polimento e retocam superfícies pintadas. Secam superfícies e reparam equipamentos de pintura. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

61. PIZZAIOLO: Necessária experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos, trabalharem com a preparação de massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades da função. Horário de trabalho: segunda à domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

62. PROFESSOR DE INGLÊS: Ser comunicativo e pro ativa, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. 12 meses de experiência em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo ou cursos na área.

63. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Necessária experiência na área. Responsável pela reposição de mercadorias e atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: Desejável.

64. SALGADEIRO: Auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função, disponibilidade de horário (trabalho diurno e noturno), ser moradora de Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

65. SERRALHEIRO: Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais funções inerentes ao cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B

66. SOLDADOR : Necessária experiência na função como soldador Tig. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

67. TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: Necessária experiência em construção civil. Fiscalizar e acompanhar tarefas, atividades dos prestadores de serviços, visando a qualidade na entrega do serviço. Efetuar contato com clientes internos (área de suprimentos / orçamentos) e clientes externos. Realizar as vistorias técnicas na obra, em conjunto com mestres de obras e Engenheiro Civil, no início e final das etapas ou jornadas de trabalho. Vaga masculina. Estar cursando ou concluído técnico em Edificações ou Engenharia Civil. CNH: AB

68. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Transporte a combinar. Vaga masculina. Ensino médio completo.

69. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Atuar como vendedor de sistemas de segurança. Necessária experiência em vendas, preferencialmente de sistemas de segurança. Idade acima de 25 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

70. VENDEDOR EXTERNO: Profissional irá atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações, telefone e internet. Necessária experiência em vendas. Ensino médio completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 08/11/ 2022.

