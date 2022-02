PAT divulga balanço do ano de 2021

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu divulgou o balanço dos serviços referentes ao ano de 2021. De janeiro a dezembro, o atendimento registrou 21.052 admissões, 17.689 desligamentos, com saldo positivo de 3.363 postos de trabalho. Segundo dados do sistema Novo Caged, do Ministério do Trabalho, o número de admissões representa um crescimento de 30% em relação a 2020, quando o município fechou o ano com 16.236 vagas preenchidas de empregos.

No entanto, o registro de desempregados também aumentou cerca de 5% no mesmo período com 16.846 desligamentos. No comparativo de postos de trabalho, houve uma variação positiva acima de 100% com de 3.973 vagas, porque 2020 terminou com saldo negativo de 610 vagas.

É importante destacar que Mogi Guaçu fechou em novembro de 2021, o maior saldo positivo de empregos da microrregião e a maior variação percentual entre os municípios com população superior a 20 mil habitantes.

De janeiro a novembro do ano passado, a cidade registrou 19.709 admissões, sendo 1.856 delas somente em novembro. Isso representou variação positiva de 9,14%. No mesmo período, Itapira registrou variação de 6,61%, Mogi Mirim 4,97%, Espírito Santo do Pinhal 4,56%, Araras 4,45% e Conchal 3,07%.

Recentemente, novas redes de supermercados e atacadistas se instalaram e iniciaram atividades em Mogi Guaçu gerando centenas de postos de trabalho para diferentes atividades. A mais nova a chegar à cidade é a rede de supermercado Pague Menos que ofertará cerca de 200 novas vagas.