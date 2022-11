PAT divulga 78 vagas de EMPREGO para esta segunda (28)

78 vagas distribuídas em 47ocupações

1. AÇOUGUEIRO: Executar tarefas relacionadas ao setor de açougue, verificando a validade, qualidade das mercadorias, manter a higiene e limpeza. Realizar cortes especiais de bovinos/suínos e outras. Desejável ensino médio completo.

2. AJUDANTE DE COZINHA:(Temporária- 150 dias). Auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos simples, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário saber utilizar a chapa para preparo de alimentos. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga feminina. Ensino fundamental incompleto.

3. AJUDANTE GERAL PARA PRODUÇÃO DE EXTINTORES: Para trabalhar com recarga de extintores, serviço pesado. Necessário possuir conhecimentos em informática, irá trabalhar com computador. Vaga masculina. Ensino médio completo.

4. ALMOXARIFE: (Vaga Temporária – 90 dias, com potencial para efetivação). Verificar estoque e periodicamente o volume de mercadorias e calcular necessidades futuras, preparar pedidos de reposição, controlar recebimento, confrontar notas de pedidos. Entre outras atividades pertinentes a função. Experiência mínima de 03 meses na função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

5. ANALISTA DE CUSTOS PLENO: Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Atuar na elaboração do orçamento e forecast, análise de desvio, elaboração de relatórios gerenciais, estudos e projeções econômico-financeiras. Necessário 03 anos de experiência na função.

6. ATENDENTE DE BALCÃO: Atendimento ao cliente e seguradoras, distribuição de serviços e contato direto com prestadores e clientes. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, trabalho em equipe e agilidade. Ensino médio completo.

7. AUXILIAR DE CONTABILIDADE: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar as atividades pertinentes as função, tais como: conciliação, balanço, apuração, impostos, entre outras atividades. Desejável conhecimento do sistema domínio. Ensino médio completo.

8. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita candidato já aposentado desde que possua os requisitos citados. Vaga masculina. Ensino médio completo.

9. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Auxiliar na produção no ramo de refratários. Não precisa de experiência na função. Até 40 anos de idade. Vaga masculina. Escolaridade Alfabetizado.

10. AUXILIAR DE LOGÍSTICA: (Temporária – 180 dias). Responsável por colaborar com o planejamento de espaços de mercadorias prestando informações necessárias à tomada de decisões sobre operações logísticas e efetuando separação e distribuição de materiais. Necessário possuir curso de empilhadeira e experiência em operações logísticas (recebimento, armazenamento, identificação, separação, embalagem e expedição). Ensino médio completo. CNH: AB

11. AUXILIAR DE MECÂNICA DE AUTOS: Auxiliar de mecânico. Conhecimento mínimo em mecânica de carros. Não precisa ter experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

12. AUXILIAR DE PEDREIRO: Carrega e descarrega materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho. Experiência em construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

13. AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS: (Temporária – 180 dias). Executar atividades de auxílio na pintura automotiva de máquinas pesadas para construção, e demais atividades oriundas a função. Ensino fundamental completo. CNH: AB

14. BIOMÉDICO: Necessário curso superior em Biomedicina com especialização em ressonância, registro ativo no conselho e disponibilidade de horário (escala 6×1). Será considerado diferencial que possuir experiência na função.

15. CAPTADOR DE IMÓVEIS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir moto própria, conhecer a cidade de Mogi Mirim. Ser comunicativo. Empresa oferece ajuda de custo. Ensino médio incompleto. CNH: A

16. CHEFE DE LIMPEZA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Liderar e orientar equipe de trabalho na realização das atividades de conservação e limpeza e, acompanhar o check list das rotinas, controlar a distribuição de materiais, tarefas e escalas de colaboradores. Vaga feminina. Necessário experiência na função.

17. COZINHEIRA DE RESTAURANTE: (Temporária-150 dias). Atuar no pré-preparo, preparo e finalização de comidas simples para restaurante. Necessário saber utilizar a chapa para preparo de alimentos. Necessário possuir experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino fundamental incompleto.

18. DESENHISTA PROJETISTA: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidworks. Possuir de 21 a 55 anos de idades e experiência na função. Cursando ou concluído técnico ou tecnólogo na área de engenharia mecânica ou produção.

19. EMPREGADA DOMÉSTICA: Serviços de casa em geral. Que tenha comprometimento. Carta de referência de emprego anterior. Necessariamente que resida próximo a zona sul. Vaga feminina. Escolaridade indiferente.

20. ENCARREGADO DE OBRAS: Acompanhamento de obras civis de manutenção industrial. Necessária experiência com obras de concreto, bases, pisos e estruturas de concreto. Coordenar e orientar equipes, acompanhar serviços de terceiros, ter experiência dentro de fábricas. Experiência de 01 ano. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

21. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

22. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Atendimento ao público. Não é necessário experiência na função. Ensino superior completo .

23. FONOAUDIÓLOGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como fonoaudiólogo pleno. Necessário registro ativo no conselho e experiência em atendimento ambulatorial. Vaga masculina. Ensino superior completo.

24. FRESADOR: Necessário saber fazer leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Trabalhar com Fresadora ferramenteiro com painel digital, manutenção preventiva de Fresadora, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos x, y e z: tratamentos térmicos, máquinas manuais dentre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

25. INSTALADOR DE AR CONDICIONADO: Atuar externamente na instalação e manutenção de ar condicionado. Atendimento a clientes e empresas. Realizar visitas e acompanhamento do processo de limpeza e instalação. Necessário excelente conhecimento e experiência na função. Possuir carro próprio (Empresa oferece ajuda de custo). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

26. LAVADOR DE CARROS: Efetuará a limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Idade de 30 a 65 anos. Não necessita experiência. Vaga masculina. Pode ser aposentado. CNH: AB

27. LAVADOR DE CARROS: Efetuará a limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Idade de 30 a 65 anos. Não necessita experiência. Vaga feminina. Pode ser aposentada. CNH: AB

28. MANICURE: Possuir conhecimento com procedimentos com unhas. Será um diferencial quem possua conhecimento com procedimento com gel. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: B

29. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliação de condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas. Documentar informações técnicas, realizar ações de qualidade e preservação ambiental e trabalhar seguindo normas de segurança. Necessário possuir veículo próprio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

30. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Necessário conhecimento em peças e ferramentas. NR-10 e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB.

31. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal. Mecânica em geral de motos. Experiência na função. Empresa oferece ajuda de custo em combustível e alimentação. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB

32. MECÂNICO DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica diesel, montagem, entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função em carteira de trabalho ou carta de referência. Escolaridade indiferente. CNH: C

33. MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS: Executar atividades pertinentes a elétrica automotiva em geral. Necessária experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH: AB

34. MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: Necessário conhecimento em refrigeração e climatização. Não é necessário experiência comprovada na função. Vaga masculina.

35. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO: Necessário curso de transporte coletivo de passageiros válido. Possuir disponibilidade de horário. Ensino fundamental completo. CNH: D

36. OPERADOR DE GUILHOTINA/DOBRADEIRA NO COMANDO DE CHAPAS E METAIS: Vaga para trabalhar em Espírito Santo do Pinhal. Operador de guilhotina CNC. Experiência ou contato com guilhotina e dobradeira. Empresa oferece vale transporte. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

37. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC, domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Experiência de 03 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

38. PEDREIRO: Ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos. Acabamentos em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

39. PROFESSOR DE INGLÊS: Ter inglês avançado. Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa. Ser comunicativo e com disponibilidade para participar dos treinamentos mensais presenciais e online fornecidos pela escola. Ensino médio completo.

40. PROMOTOR DE VENDAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Exercer as atividade3s de abastecimento, precificação. Fifo, limpeza de gôndolas e rotatividade do produto. Vaga masculina. Ensino médio completo.

41. SERRALHEIRO: Necessário que possua experiência na função. Para trabalhar com Serralheria Industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Vaga masculina. CNH: B

42. SOLDADOR : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função como soldador Tig. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

43. TÉCNICO ELETRÔNICO: Experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos industriais, terem conhecimento para ler e interpretar esquemas eletrônicos, saber usar instrumentos como multímetros, fontes de alimentação, osciloscópio, possuir habilidade na troca de componentes eletrônicos. Vaga masculina. Curso técnico em eletrônica ou áreas correlatas. CNH: AB

44. TÉCNICO DE OBRAS CIVIS: Necessária experiência em construção civil. Fiscalizar e acompanhar tarefas, atividades dos prestadores de serviços, visando a qualidade na entrega do serviço. Efetuar contato com clientes internos (área de suprimentos / orçamentos) e clientes externos. Realizar as vistorias técnicas na obra, em conjunto com mestres de obras e Engenheiro Civil, no início e final das etapas ou jornadas de trabalho. Vaga masculina. Estar cursando ou concluído técnico em Edificações ou Engenharia Civil. CNH: AB

45. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguariuna: Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Transporte a combinar. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: Indiferente.

46. VENDEDOR EXTERNO: Atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações: telefone e internet. Necessária experiência em vendas. Ensino médio completo.

47. VIDRACEIRO PARA AUTOMÓVEIS: Efetuar instalação de acessórios. Necessária experiência em montagem e desmontagem de carros em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B .

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 28/11/ 2022.

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 25/11/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.