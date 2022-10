PAT divulga 206 vagas de EMPREGO para esta quarta (26)

206 vagas distribuídas em 92 ocupações

1. AJUDANTE DE ELETRICISTA: Necessária experiência na função e curso profissionalizante ou similar de elétrica, mecatrônica ou automação. Disponibilidade para início imediato, viagens e dormir fora do município. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: B

2. AJUDANTE DE INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS: Não exige experiência comprovada na função, mas é necessário conhecimento básico em elétrica. Ter acima de 21 anos de idade. Vaga masculina. Ensino médio completo.

3. AJUDANTE DE MOTORISTA: Necessário conhecimento básico em informática e internet, gostar de trabalhar com o público, ser organizado. Trabalhar com carregamento de material de construção para o cliente. Vaga masculina. Ensino médio completo.

4. AJUDANTE OPERACIONAL: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Exercer atividades de montagem, contagem, embalagem de produtos, dentre outras atividades pertinentes a função. Necessário conhecimento em cálculos. Vaga masculina. Ensino médio completo.

5. ARMADOR DE FERRAGENS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar na montagem de ferragens armada para construção civil. Será um diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

6. ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Reparar a confecção de armações de estruturas de concreto e de corpos de prova. Interpretar projetos de arquitetura e estrutural. Definir local de trabalho, montar bancadas, montar máquinas de corte, relacionar materiais para armação de ferragens, selecionar vergalhões, medir ferragens e armações. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

7. ASSISTENTE DE LOJAS: Atuar como assistente de loja na venda de produtos e demais atividades inerentes a função. Necessária experiência em vendas. Vaga feminina. Ensino médio completo.

8. AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência em folha de pagamento, DCTFWEB, registro de empregados, apontamentos de cartões de ponto, arquivo de documentos, processamento de férias. Ensino médio completo. CNH: B

9. AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Necessário possuir coren ativo. Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem completa.

10. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita candidato já aposentado desde que possua os requisitos citados. Vaga masculina. Ensino médio completo.

11. AUXILIAR DE LIMPEZA: Necessária comprovação de experiência anterior na função. Profissional responsável pela limpeza geral e higienização da empresa em todos os seus departamentos. Pro atividade, agilidade, comprometimento, disposição ao trabalho, senso de equipe e 5s. Ter até 40 anos de idade. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

12. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Auxiliar na Produção no ramo de refratários. Não precisa experiência. Até 40 anos de idade. Vaga masculina. Escolaridade alfabetizado.

13. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Verificar as condições de conservação e manutenção das instalações, máquinas e equipamentos da empresa observando a necessidade de reparos, substituição de componentes, reformas e pintura. Fazer manutenção mecânica, elétrica, preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos. Substituir peças, ajustar engrenagens, lubrificar, instalar e testar aparelhagens de pequena complexidade, dentre outras atividades pertinentes a função. Será um diferencial cursos relacionados a área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

14. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessária experiência em mecânica de caminhões e ônibus. Trabalhar como auxiliar de mecânico de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

15. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS: Necessário possuir com conhecimento em suspensão, freios, montagens de pneus, alinhamento, balanceamento, entre outras atividades pertinentes a função. Ter boa comunicação e relação com público. Facilidade em aprender e ser pro ativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

16. AUXILIAR DE PEDREIRO: Ajudar na carga e descarga de materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpeza da área de trabalho. Necessária experiência em construção civil. Ensino fundamental completo.

17. AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim (Distrito Industrial José Marangoni). Realizar atividades pertinentes a função de auxiliar de produção na produção de pisos vinilicos. Necessária experiência em produção (qualquer segmento). Necessário possuir disponibilidade de horário (escala 12×36), e meios próprios para ir até o trabalho. Residir em Mogi Mirim ou Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

18. AUXILIAR DE VIDRACEIRO: Auxiliar na remoção e instalação de vidros em geral e autos, demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A

19. AUXILIAR DE VIDRACEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário saber realizar as atividades básicas da função, ter vontade e comprometimento para aprender. Executar instalações de blindex, esquadrilhas de alumínio, cortes, montagens e instalações. Candidatos com idade acima de 20 anos. Não necessita de experiência em carteira de trabalho, mas é essencial conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

20. AUXILIAR DE VIDRACEIRO: Trabalhar com instalações de blindex, esquadrilhas de alumínio, cortes entre outras atividades pertinentes a função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH: AB

21. BORRACHEIRO: Necessária experiência na função. Efetuar troca, conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar, consertar câmaras de ar. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: B

22. CAMAREIRA EM HOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar na limpeza, arrumação e higienização do hotel. Disponibilidade de horário. Necessária experiência na área de limpeza, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino médio incompleto.

23. CAMAREIRA EM MOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas, entre outras atividades inerentes a função. Horário noturno das 22h às 6h. Empresa oferece transporte e alimentação no local. Residir em Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino médio completo.

24. COORDENADOR COMERCIAL: Coordenar equipe de vendas, expedição e logística. Foco em metas de vendas e análise de mercado. Gerenciar carteira de clientes e ir a busca de novos mercados. Necessária experiência de no mínimo 03 anos na área de vendas. Ensino médio completo. CNH: AB

25. CONSULTOR DE VENDAS: Exercer as atividades de vendedor interno e externo. Efetuar vendas de serviços de monitoramento e rastreamento. Necessário possuir experiência com vendas e conhecimento em informática. Ensino médio completo. CNH: AB

26. CONTROLADOR DE ACESSO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar serviços receptivos em portaria de condomínio (cadastro e CFTV), de acordo com as regras de conduta pré-determinadas para assegurar a ordem e a segurança de seus ocupantes. Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento destas na portaria principal, pátios, corredores, garagens e procurando identificá-las para vedar a entrada de pessoas não autorizadas. Horário de trabalho das 18h às 06h. Vaga masculina. Ensino médio completo.

27. COZINHEIRO DE RESTAURANTE: Possuir liderança de equipe. Conhecimento básico do forno inteligente e em caldeira. Auxiliar o chef nos processos de antecipação de pré-preparo e preparos de pratos. Preparo de sobremesas. Apoio de limpeza e organização do setor cocção. Ensino médio completo.

28. COZINHEIRO DE RESTAURANTE: Responsável pelo preparo das refeições, organização de pratos e refeições. Zelar pela organização da cozinha. Ensino médio completo.

29. COZINHEIRO DE RESTAURANTE: Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Responsável pelo preparo das refeições, organização de pratos e refeições. Zelar pela organização da cozinha. Ensino médio completo.

30. COZINHEIRO DE RESTAURANTE: Efetuar preparação de cardápios, ter liderança de equipe, cozinhar, liderar a cozinha. Pro ativo, higienização de alimentos, pesagem, estoque. Ensino fundamental completo.

31. CUMIM: Auxiliar o garçom, atendimento aos clientes, servir refeições e bebidas. Ensino médio completo.

32. CUMIM: Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Auxiliar o garçom, atendimento aos clientes, servir refeições e bebidas. Ensino médio completo.

33. DESENHISTA PROJETISTA: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidworks. Possuir de 21 a 55 anos de idades e experiência na função. Cursando ou concluído técnico ou tecnólogo na área de engenharia mecânica ou produção.

34. ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Executar as atividades pertinentes a elétrica automotiva em geral. Ensino fundamental completo. CNH: AB

35. ELETRICISTA C: Disponibilidade para início imediato, viagens e dormir fora do município. Conhecimento e experiência em leitura e interpretação de diagramas elétricos, inversor de freqüência, comandos elétricos, CLP’S, infraestrutura elétrica, montagem de quadro de comando. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: B

36. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: Necessária experiência na função de eletricista de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

37. EMPREGADA DOMÉSTICA: Efetuar serviços domésticos em geral. Ter comprometimento, com carta de referência de emprego anterior. Residir próximo a zona sul. Vaga feminina. Escolaridade indiferente.

38. ENCARREGADO DE CAMPO (TÉCNICO AGRÍCOLA): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Acompanhar as atividades em campo com os funcionários operacionais, auxiliar e dar todo suporte para assegurar a qualidade nos serviços prestados, ter a responsabilidade em fazer cumprir o cronograma montado pelo supervisor. Necessário conhecimento em jardinagem, boa comunicação e facilidade em gestão de pessoas. Ser pro ativo e organizado. Vaga masculina. Ensino médio completo e curso na área.

39. ENFERMEIRO: Necessário possuir coren ativo. Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Superior completo em Enfermagem.

40. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

41. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: Obrigatório estar cursando a partir do terceiro semestre do ensino superior em administração, RH, ou psicologia. Residir em Mogi Guaçu. Vaga feminina.

42. ESTAGIÁRIO AGENTE DE NEGÓCIOS: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração ou áreas correlatas. Realizar contatos com os clientes via telefone/whatsapp, solicitando documentos destes para fechamento de contratos. Participar dos processos de vendas e demandas. Prospecções de clientes, conhecimento em informática. Ser residente em Mogi Guaçu. Possuir boa comunicação, ser resiliente e pro ativo.

43. ESTÁGIO MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA: Obrigatório estar cursando Farmácia. Estágio em laboratório de farmácia de manipulação. Pesagem, reposição de estoque, manipulação, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas.

44. EXPEDIDOR JUNIOR/PLENO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Revisar contratos de compras relacionados à entrega de mercadorias, organizar a entrega pontual e cumprir prazos estritos. Responsável por controlar o envio de encomendas dentro de um prazo específico. Disponibilidade de horário (turno 12×36). Possuir vivência em logística será um diferencial.

45. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas as atividades inerentes a função, incluindo atendimento ao público. Não é necessário experiência na função. Ensino superior completo em Farmácia.

46. FRESADOR: Necessário saber fazer leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Trabalhar com Fresadora ferramenteiro com painel digital, manutenção preventiva de Fresadora, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos x, y e z: tratamentos térmicos, máquinas manuais dentre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

47. FRESADOR: Atuar como Fresador Ferramenteiro (estampo). Necessária experiência na função. Ensino médio completo.

48. GARÇOM: Efetuar atendimento ao cliente, recebimento e entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Vaga masculina. Ensino médio completo.

49. GARÇOM: Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Efetuar atendimento ao cliente, recebimento e entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Vaga masculina. Ensino médio completo.

50. MANICURE: Possuir conhecimento com procedimentos em unhas. Diferencial procedimento com geral. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: B

51. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO À DIESEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Manutenção de caminhões, pás carregadeiras, escavadeiras, montagem e desmontagem de motor, sistema de freios, diagnósticos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

52. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessária experiência como mecânica de máquina de costura. Vaga masculina. Ensino médio completo.

53. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliação de condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas. Documentar informações técnicas, realizar ações de qualidade e preservação ambiental e trabalhar seguindo normas de segurança. Ter veículo próprio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: A ou B

54. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos de fábrica ,troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada da máquina e consertos realizados. Empresa oferece transporte fretado. Vaga masculina. Ensino médio completo, desejável técnico em manutenção.

55. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal: Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece ajuda de custo na alimentação e combustível. Escolaridade indiferente. CNH: AB

56. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenções preventivas e de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função, comprovadas através de carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A

57. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

58. MECÂNICO DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica diesel, montagem, entre outras atividades inerentes a função. Necessária experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C

59. MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro, manuseio de scanner e diagnóstico. Instalação de máquina de vidros em geral, básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

60. MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: Necessário conhecimento em refrigeração e climatização. Não é necessária experiência comprovada na função. Ensino médio completo ou cursando.

61. MONTADOR DE ANDAIMES: Experiência em montagem e desmontagem de andaimes. Apto a espaço confinado e altura, disponibilidade de horário e para viagens. Ensino fundamental completo. CNH: AB

62. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Necessária experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

63. MOTORISTA CARRETEIRO: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessário conhecimento em notas fiscais, rotas do Estado de São Paulo e possuir disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

64. OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Atuar nas manutenções preventivas e corretivas da empresa em todos os departamentos necessários. Possuir conhecimentos em elétrica, hidráulica, pintura predial, instalações de equipamentos de higiene e limpeza na empresa e clientes. Realização de entregas de produtos pontualmente para clientes. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Preferencialmente para moradores de Mogi Guaçu.

65. OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar empilhadeira, retirando produtos acabados da linha de produção, observando se os pallets estão devidamente etiquetados e arqueados, alocando em áreas específicas, para posterior envio ao estoque. Efetuar diariamente check list da empilhadeira, checando o adequado funcionamento da mesma. Saber trabalhar em equipe, comunicativo, foco no cliente e resultado. Necessário possuir curso de formação de operador de empilhadeira. Empresa oferece transporte fretado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

66. OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Obrigatório possuir curso de empilhaderista. Empresa oferece treinamento. Preferência para quem possua experiência em cargas e descargas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

67. OPERADOR DE MÁQUINA DE ETIQUETAR: Realizar atividades de impressor ou operador de máquina troqueladora. Necessário conhecimento básico em flexografia e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

68. OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquina industrial de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos dutos, lubrificação e troca periódica dos moldes, controle fluxo do produto, executar procedimentos para ejetar produtos não uniformes e retirada de amostras. Demais atividades oriundas a função. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo, desejável técnico em mecatrônica, eletrônica, eletromecânica e afim.

69. OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ: Operar equipamentos de perfuração, inspecionar as condições operacionais e manutenção dos equipamentos, verificar nível de óleo, água, filtro. Preencher relatório de perfuração, realizar perfuração das hastes, relatar falhas no equipamento, dar suporte ao lubrificador. Desejável experiência como operador de máquinas ou em áreas de manutenção, que possua entendimento e linguagem técnica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

70. OPERADOR DE PRODUÇÃO JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar no setor de produção, operando máquinas e auxiliando em processos das linhas de produção, tais como separação de produtos e materiais, abastecendo as linhas de produção, entre outras atividades pertinentes a função. Possuir curso de empilhadeira e vivência em logística serão considerados diferenciais. Cursando ou concluído superior em logística ou administração. CNH: B

71. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC, domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Experiência de 03 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

72. PADEIRO: Necessária experiência anterior como padeiro ou auxiliar. Escolaridade indiferente.

73. PEDREIRO: Possuir Ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos. Acabamento em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

74. PIZZAIOLO: Necessária experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos, trabalharem com a preparação de massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades da função. Horário de trabalho: segunda à domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

75. PROFESSOR DE INGLÊS: Ter inglês avançado. Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa, ser comunicativo e com disponibilidade para participar dos treinamentos mensais presenciais e online fornecidos pela escola. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

76. PROMOTOR DE VENDAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Exercer atividades de abastecimento, precificação, FIFO, limpeza de gôndolas e rotatividade do produto. Vaga masculina. Ensino médio completo.

77. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Necessária experiência na área. Responsável pela reposição de mercadorias e atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: Desejável.

78. SERRALHEIRO: Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais funções inerentes ao cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B

79. SOLDADOR: Unir e soldar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem. Disponibilidade de horário: Escala 12×36. Vaga masculina. Ensino médio incompleto.

80. TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Necessário possuir coren ativo. Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem completa.

81. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Experiência em manutenção de computadores, conhecimento em informática, redes, acesso remoto, organização e pontualidade, boa comunicação. Vaga masculina. Ensino médio completo e Técnico na área. CNH: B

82. TÉCNICO INSTALADOR EM SISTEMAS DE SEGURANÇA: Necessária experiência em instalação de sistemas de segurança (CFTV, Alarme, Cerca Elétrica, Automatização de Portão, Controle de Acesso). Ter acima de 25 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

83. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Transporte a combinar. Vaga masculina. Ensino médio completo.

84. TRABALHADOR RURAL: Executar atividades de plantio e corte manual de cana de açúcar, engate e desengate de carretas, montagem de tubulação de vinhaça, atividades de irrigação, organização e limpeza de cargas e pátio de carregamento de cana e serviços gerais no canavial, em conformidade com as atividades do processo em que atua, seguindo padrões internos de segurança e sustentabilidade. Ensino fundamental completo.

85. TRABALHADOR RURAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Trabalhar no plantio de cana de açúcar. Conhecimento na função em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade não exigida.

86. VENDEDOR DE CONSIGNADOS: Necessária experiência de 01 com vendas ou telemarketing, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga feminina. Ensino médio completo.

87. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Vendedor externo com veículo da empresa. Vendas de sistemas de segurança e serviços de tecnologia, sistemas de câmeras, alarmes, cerca elétrica, controle de acesso, instalações elétricas e motores de portão. Ensino médio completo. CNH: AB

88. VENDEDOR EXTERNO: Profissional irá atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações, telefone e internet. Necessária experiência em vendas. Ensino médio completo.

89. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com atendimento ao público. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB

90. VENDEDOR INTERNO: Profissional de vendas no ramo de jóias e relógios. Ter experiência em vendas (diferencial se for com jóias e relógios). Disponibilidade de horários. Ensino médio completo.

91. VENDEDOR INTERNO: Necessário possuir facilidade em trabalhar com atendimento ao público para desenvolver as atividades pertinentes a função. Vaga feminina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

92. TRABALHADOR FLORESTAL: Responsável pelo plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, combate a formigas e pragas florestais, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubações manuais, combate a incêndios florestais entre outras atividades pertinentes a função. Desejável que possua experiência em trabalhos rurais. Disponibilidade para viagens. Experiência indiferente. Ensino fundamental completo.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 26/10/ 2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

