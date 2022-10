PAT divulga 164 vagas de EMPREGO para esta quinta-feira (13)

164 vagas distribuídas em 69 ocupações

1. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS: Necessária experiência comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Separar, carregar e descarregar materiais. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

2. ARMADOR DE FERRAGENS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar na montagem de ferragens armada para construção civil. Será um diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

3. ASSISTENTE DE VENDAS: Necessária experiência na função com atendimento ao público. Ensino médio completo. CNH: B

4. ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como assistente social Junior. Conselho regional ativo. Conhecimentos em ECA, Estatuto do idoso, Sistema Único da Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Previdência Social. Ensino Superior completo em Assistência Social .

5. ATENDENTE COMERCIAL: Experiência em sociedade de crédito e vendas será um diferencial. Necessário possuir boa comunicação e proatividade. Superior completo ou cursando , Ciências Contábeis, Administração ou Economia.

6. ATENDENTE DE BALCÃO: Efetuar atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário para trabalhar no período da tarde, noite e finais de semana. Necessário ter idade acima de 20 anos. Será um diferencial possuir experiência em atendimento. Ensino médio completo. Vaga masculina.

7. ATENDENTE DE BALCÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Efetuar atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário para trabalhar no período da tarde , noite e finais de semana. Necessário possuir idade acima de 20 anos. Será diferencial possuir experiência em atendimento. Ensino médio completo. Vaga masculina.

8. ATENDENTE DE MONITORAMENTO: Conhecimento básico de informática. Horário de trabalho: sábado das 12h às 19h, domingo das 7h às 19h e feriados. Necessita experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B

9. AUXILIAR DE COZINHA: Necessária experiência em cozinha. Auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, montagem de pratos e demais atividades pertinentes a função. Disponibilidade para trabalhar das 16h às 23h30. Escolaridade indiferente.

10. AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Necessário possuir coren ativo. Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem completo.

11. AUXILIAR DE MECÂNICA DE AUTOS: Necessário que possua conhecimento mínimo em mecânica de carros. Não precisa ter experiência em carteira. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

12. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS: Necessário bom conhecimento em suspensão, freio, montagens de pneus, alinhamento, balanceamento, entre outras atividades pertinentes a função. Possuir boa comunicação, boa relação com o público, facilidade em aprender. Ser proativo. Ensino médio completo. CNH: AB

13. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessária experiência em mecânica de caminhões e ônibus. Trabalhar como auxiliar de mecânico de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB Desejável D.

14. AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar atividades pertinentes a função de auxiliar na produção de pisos vinilicos. Necessária experiência em produção (qualquer segmento). Necessário possuir disponibilidade de horário (Escala 12×36) e meios próprios para ir até o trabalho. Residir em Mogi Mirim ou Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo.

15. AUXILIAR DE USINAGEM: Não necessita experiência. Necessário curso de torneiro mecânico e desenho técnico. Ensino médio completo.

16. BORRACHEIRO: Necessária experiência na função. Efetuar troca, conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar/consertar câmaras de ar. Escolaridade não exigida.

17. CAMAREIRA EM MOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas, entre outras atividades inerentes a função. Horário noturno das 22h às 6h. Empresa oferece transporte e alimentação no local. Residir em Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino médio completo.

18. CARPINTEIRO: Vaga para trabalhar em Pedreira: Irá realizar atividades de montagem de estruturas de madeira em todas as dependências da obra. Utiliza-se de andaimes e escadas. Focado na segurança do trabalho Escolaridade alfabetizado.

19. DESENHISTA PROJETISTA: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, demensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidworks. Possuir de 21 a 55 anos de idades e experiência na função. Cursando ou concluído técnico ou tecnólogo na área de engenharia mecânica ou produção.

20. ELETRICISTA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimento em elétrica, em serviços de manutenção em geral. Competência e organização, curso técnico e curso NR-10. Horário de Trabalho: Escala 12×36 (Diurno e Noturno). Técnico completo na área.

21. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: Necessária experiência na função de eletricista de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo.CNH: AB Desejável D.

22. EMPREGADA DOMÉSTICA FAXINEIRA: Serviço geral de limpeza em escola. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo.

23. ENCARREGADO DE OBRAS: Acompanhamento de obras civis de manutenção industrial. Necessária experiência com obras de concreto, bases, pisos e estruturas de concreto. Coordenar e orientar equipes. Acompanhar serviços de terceiros. Ter experiência dentro de fábricas. Necessária experiência de 01 ano. Vaga masculina. Ensino médio completo

24. ENFERMEIRO: Necessário possuir coren ativo . Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Superior completo em Enfermagem.

25. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

26. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Atendimento ao público. Não é necessária experiência na função. Ensino superior completo.

27. FISIOTERAPEUTA : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como fisioterapeuta . Conselho regional ativo. Experiência em atendimento de pacientes em reabilitação. Ensino superior completo em Fisioterapia.

28. FONOAUDIÓLOGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como fonoaudiólogo pleno. Conselho regional ativo. Experiência em atendimentos ambulatoriais. Superior completo em Fonoaudiologia.

29. FRESADOR: Atuar como Fresador Ferramenteiro (Estampo). Necessária experiência na função. Ensino médio completo.

30. FRESADOR: Necessário saber fazer leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Trabalhar com Fresadora ferramenteiro com painel digital, manutenção preventiva de Fresadora, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos x, y e z: tratamentos térmicos, máquinas manuais dentre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

31. MANICURE: Necessário conhecimento de procedimentos com unhas. Será considerado um diferencial, quem possuir conhecimentos com unhas em gel. Ensino fundamental completo.

32. MECÂNICO À DIESEL: Necessário conhecimento em Mecânica Diesel, montagem entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente. CNH: C

33. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO À DIESEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Manutenção de caminhões, pás carregadeiras, escavadeiras, montagem e desmontagem de motor, sistema de freios, diagnósticos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

34. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência como mecânico de maquinários agrícolas. Desejável vivência com manutenção mecânico-hidráulica de maquinários agrícolas, linha pesada, colheitadeira, tratores. Ensino médio completo ou técnico na área mecânica. CNH: B

35. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO: Vaga para Mecânico de Refrigeração. Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos em eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Escolaridade não exigida. CNH: A ou B.

36. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal: Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece ajuda de custo na alimentação e combustível. Escolaridade indiferente. CNH: AB

37. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenções preventivas e de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função, comprovadas através de carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A

38. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga para moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

39. MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

40. MONTADOR DE ANDAIMES: Experiência em montagem e desmontagem de andaimes. Apto a espaço confinado e altura, disponibilidade de horário e para viagens. Ensino fundamental completo. CNH: AB

41. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Necessária experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

42. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Executar as atividades referente a motorista de veículo semi pesado. Necessária experiência com caminhão rollon, basculante e poliguindaste. Disponibilidade de horário para turnos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

43. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Necessária experiência na função. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E.

44. MOTORISTA DE VAN: Profissional ira atuar no transporte de passageiros. Necessário possuir curso de transporte coletivo. Experiência na função e disponibilidade de horários. Escolaridade indiferente. CNH: D

45. OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Atuar nas manutenções preventivas e corretivas da empresa em todos os departamentos necessários. Possuir conhecimentos em elétrica, hidráulica, pintura predial, instalações de equipamentos de higiene e limpeza na empresa e clientes. Realização de entregas de produtos pontualmente para clientes. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Preferencialmente para moradores de Mogi Guaçu.

46. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS: Vaga para trabalhar e morar em Itapira: Atuar como auxiliar de serviços gerais, cortar grama, cuidar da piscina, roças pasto com trator, manutenção de cercas, manutenções em geral. Desejável experiência com trator (roçadeira), roçada manual (costal ou carrinho), jardinagem em geral. 12 meses de experiência na função. Moradia na fazenda com água, energia e internet inclusos. Escolaridade indiferente.

47. OPERADOR DE CORTE E VINCO / HOT STAMP: Planejar a execução do serviço, ajustar e operar máquinas de corte e vinco automáticas (cilíndricas). Trabalhar em conformidade com as estritas normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Ter conhecimento sobre outras máquinas gráficas será um diferencial. Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: AB

48. OPERADOR DE ETE: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar ETE (Estações Tratamento Esgoto), estações elevatórias e controlar processo. Realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar soluções químicas e operar equipamentos eletromecânicos, documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos utilizados na E.T.E. Desejável CRQ ativo, conhecimento em pacote Office. Ensino médio completo. Desejável técnico em Química, Meio Ambiente ou áreas afins.

49. OPERADOR DE MÁQUINA DE ETIQUETAR: Realizar atividades de impressor ou operador de máquina troqueladora. Necessária experiência na função.

50. OPERADOR DE MÁQUINA/PRENSA: Operar prensas no setor de estamparia, podendo a operação ser manual ou automática. Alimentar a máquina com a matéria prima, acompanhar e monitorar o ciclo de operação garantindo a qualidade do produto. Necessário possuir bom relacionamento interpessoal, dinamismo, iniciativa e desenvoltura em operar máquinas. Necessário possuir veículo próprio e residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

51. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC, domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Experiência de 03 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

52. PADEIRO: Planejar a produção e preparar massas de pães, macarrão e similares. Fazer pães, bolachas, biscoitos, doces, entre outros. Exercer demais atividades relativas à função. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde. Ensino fundamental completo.

53. PADEIRO: Necessária experiência anterior como padeiro ou auxiliar. Escolaridade indiferente.

54. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Pedreira.Atuará com construções de fundações e estruturas de concreto ou alvenaria, entre outras atividades relacionadas ao cargo. Escolaridade alfabetizado.

55. PIZZAIOLO: Necessária experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos, trabalharem com a preparação de massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades da função. Horário de trabalho: segunda à domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

56. PROFESSOR DE INGLÊS: Ter inglês avançado. Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa. Ser comunicativo e com disponibilidade para participar dos treinamentos mensais, presenciais e online, fornecidos pela escola. Ensino médio completo.

57. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Necessária experiência na área. Responsável pela reposição de mercadorias e atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: Desejável.

58. SERVENTE DE PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Pedreira: Limpeza de materiais no canteiro de obras (cascalho, tijolos e blocos quebrados), preparo de massa de cimento/areias, transportar blocos e tijolos para os pedreiros, transportar madeiras (pontaletes, madeirites, tábuas) para os carpinteiros. Arrumação das sobras de materiais, entre outras atividades inerentes a função. Escolaridade alfabetizado.

59. SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Necessária experiência na função e conhecimentos avançados em elétrica e refrigeração. Conhecimento em sistemas de supervisão. Habilidades para agir sob pressão, competência na tomada de decisões. Inglês avançado para leitura. Conhecimentos avançados em microinformática. Necessário disponibilidade de horário. Escala 12×36. Superior completo em Engenharia Elétrica, Mecânica ou áreas correlatas.

60. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Experiência em manutenção de computadores, conhecimento em informática, redes de acesso remoto, organização e pontualidade, boa comunicação. Ensino médio completo / Técnico na função. CNH: B

61. TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Necessário possuir coren ativo. Vaga para trabalho “home care”. Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem completo.

62. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Transporte a combinar. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH indiferente.

63. TERAPEUTA OCUPACIONAL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar na função. Conselho Regional Ativo. Experiência na área. Superior completo em Terapia Ocupacional.

64. TORNEIRO MECÂNICO: Leitura e interpretação de desenho . Leitura de paquímetro e micrómetro. Experiência na função será um diferencial. Ensino médio completo e Curso de Torneiro mecânico (cursando ou concluído).

65. VENDEDOR EXTERNO: Profissional irá atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações , telefone e internet. Necessária experiência em vendas. Ensino médio completo.

66. VENDEDOR INTERNO: Irá atuar no atendimento ao público em geral, oferecendo os produtos conforme boas práticas de vendas, repondo mercadorias nos pontos de vendas, garantindo que todos os produtos expostos estejam precificados, orientando clientes em caso de trocas e devoluções, mantendo a organização e limpeza do local de trabalho. Será diferencial possuir experiência em vendas na área de modas (calçados, acessórios e roupas) para todos os públicos. Ter disponibilidade de horário. Ensino médio completo.

67. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com vendas de roupas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

68. AUXILIAR DE LIMPEZA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar limpeza em escritórios, copas, salas administrativas. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

69. TRABALHADOR FLORESTAL: Responsável pelo plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, combate a formigas e pragas florestais, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubações manuais, combate a incêndios florestais entre outras atividades pertinentes a função. Desejável que possua experiência em trabalhos rurais. Disponibilidade para viagens. Experiência indiferente. Ensino fundamental completo.



Vagas disponíveis para o dia: 13/10/ 2022.

