PAT divulga 154 vagas de EMPREGO nesta sexta (26)

1. ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO: Vaga para trabalhar em Itapira. Efetuar montagem de pias e lavatórios. Necessário possuir meios próprios para locomover-se até o local. Ensino médio completo. CNH: B

2. AJUDANTE DE OBRAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar tarefas auxiliares na construção civil, tais como: Escavar valas, transportar ou misturar materiais, organizar e limpar obras, montar e desmontar armações, observando normas. Auxiliar em construção e reforma, carrega e descarrega materiais de construção, auxilia no preparo do canteiro de obra e limpa áreas de trabalho, auxilia em pequenas manutenções, realiza limpeza entre outras atividades pertinentes a função. Ensino médio completo.

3. ANALISTA DE ESTOQUE: Digitar, analisar, conferir dados em planilha e sistema de gestão, conferir, separar, arquivar documentos. Fazer contato com órgãos públicos, fornecedores, clientes: emitir documentos, planilhas, relatórios. Executar trabalhos externos em bancos, prestadores de serviços e órgãos públicos, circular pelas áreas internas das unidades sob demanda. Participar de reuniões internas e externas. Necessária experiência na função ou áreas correlacionadas. Ensino superior em Logística ou Administração. CNH: Desejável B

4. ASSISTENTE CONTÁBIL: Classificação e lançamentos contábeis. Conciliação das contas, apuração de impostos. Envio de obrigações acessórias. Conhecimento em empresas de lucro real e presumido e no Sistema Domínio. Ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis.

5. ASSISTENTE DE VENDAS: Necessária experiência com atendimento ao público. Ensino médio completo. Vaga masculina.

6. ASSISTENTE OPERACIONAL: Vaga para trabalhar em Santo Antonio de Posse. Serviço manual e operacional, montar irrigação, descartar resíduos sólidos de preparo do solo. Realizar manuseio dos implementos agrícolas (arados, subsolador, tratores, entre outros) tanto para instalação de culturas, quanto manejo das já existentes. Executar atividades com máquinas e implementos agrícolas, realizar atividades de campo e estufas para entrega de resultados, entre outras atividades pertinentes a função. Empresa oferece transporte fretado. Ensino fundamental completo ou em curso. CNH: B

7. ATENDENTE DE BALCÃO: Atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário para trabalhar no período da tarde, noite e finais de semana. Idade acima de 20 anos. Será um diferencial possuir experiência em atendimento. Ensino médio completo.

8. ATENDENTE DE BALCÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário para trabalhar no período da tarde, noite e finais de semana. Idade acima de 20 anos. Será um diferencial possuir experiência em atendimento. Ensino médio completo.

9. ATENDENTE BALCONISTA: Ter experiência com computador. Fazer contrato de locação, baixar contratos e receber locação, lançamento de notas. Saber lidar com máquinas elétricas, pois terá que fazer manuseio da máquina ao fazer locação para o cliente. Máquinas na área da construção civil. Não precisa experiência. Empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: AB

10. ATENDENTE DE MONITORAMENTO: Necessária experiência na função. Possuir conhecimentos básicos em informática. Horário de trabalho: Sábado das 12h às 19h, domingos e feriados das 7h às 19h. Ensino médio completo. CNH: B.

11. AUXILIAR DE FERRAMENTARIA: Realizar atividades de manutenção, limpeza, ajustes em moldes e componentes, operar máquinas como esmirilhadeira, serra, furadeira, fresadora, etc. Ensino médio completo e Técnico em Mecânico de usinagem, curso de operador de torno convencional ou fresadora.

12. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita trabalhador aposentado desde que possua os requisitos especificados. Ensino médio completo.

13. AUXILIAR DE LIMPEZA: Cuidará da limpeza de acordo com a unidade, realizando as atividades de remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do local de trabalho. Ensino fundamental completo. CNH: Desejável AB

14. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Preparam materiais e abastecem linhas de produção, alimentam e operam máquinas e separam materiais para reaproveitamento. Produzem peças por processo de pressão e dão acabamento a peças fundidas. Conhecimento básico com operação de máquina, preferencialmente injetoras. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

15. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessário conhecimentos básicos em Mecânica `diesel, troca de óleo, conhecimento das ferramentas de utilização. Ensino fundamental completo.

16. AUXILIAR DE PIZZAIOLO: Experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos. Auxiliar na preparação e processamento de alimentos e da massa, abertura, montagem de pizza, dentre outras atividades da função. Horário de Trabalho: Segunda à domingo das 17h às 23h.

17. AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Executar atividades relacionadas a produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais. Também será responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho. Ensino médio completo.

18. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Necessário conhecimento e experiência com jardinagem. Irá auxiliar na manutenção e conservação predial r do local, dentre outras atividades. Ensino fundamental completo. CNH: AB

19. AUXILIAR DE VENDAS: Necessária experiência na função. Habilidade em computação básica e atendimento ao cliente. Vaga feminina. Ensino médio completo.

20. AUXILIAR DE VENDAS: Obrigatório estar cursando superior em qualquer área. Efetuar vendas por telefone, ser comunicativo, se expressar bem, proativo. Vaga feminina. CNH: AB

21. BORRACHEIRO: Necessária experiência na função. Efetuar troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar ou consertar câmaras de ar. Escolaridade não exigida. CNH:B

22. BORRACHEIRO: Necessária Experiência na função com comprovação em carteira de trabalho ou carta de referência. Montagem de pneus e balanceamento. Escolaridade indiferente. CNH: B

23. CALDEIREIRO INDUSTRIAL: Garantir segurança no local de trabalho. Verificar etapas dos processos de fabricação e reparo, reparar obra, montar e preparar peças, planejar trabalho. Organizar local de trabalho. Necessária experiência na função. Ensino médio completo.

24. CALDEIREIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Desenvolver as atividades pertinentes a função. Possuir um pouco de conhecimento em serralheria. Ensino fundamental completo.

25. CAMAREIRA EM MOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas, entre outras atividades inerentes a função. Horário noturno das 22h às 06h. Empresa oferece transporte e alimentação no local. Ensino médio incompleto.

26. CARPINTEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições. Construir formas de madeira de concretagem, reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente , peças desajustadas ou deterioradas ou fixando partes soltas, apoio ao canteiro de obras, construção de proteções coletivas, guarda-corpo, entre outros. Ensino médio completo.

27. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidWorks.. De 21 a 55 anos. Cursando ou Concluído técnico ou tecnólogo na área de Engenharia Mecânica ou Produção. CNH: AB

28. ELETRICISTA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimento em elétrica, e serviços de manutenção em geral, competência de organização, curso técnico e NR-10. Horário de Trabalho das 18h às 06h. Escala 12×36.

29. ELETRICISTA 1: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência comprovada em comandos elétricos e manutenção de equipamentos. Conhecimento de comandos e painéis elétricos, básico em programação Siemens, Omron e ou Allen Bradley. Técnico concluído em Eletrotécnica, Eletromecânica ou Mecatrônica. CNH: AB

30. ENCANADOR PREDIAL / RESIDENCIAL: Necessária experiência como encanador predial e residencial. Ensino fundamental completo.

31. ENCANADOR INDUSTRIAL: Redigir documentos. Realizar testes operacionais. Operacionalizar projeto de instalações de tubulações. Proteger instalações, preparar local para instalação, realizar manutenção de equipamentos e acessórios. Realizar teste de alta pressão (estanqueidade). Instalar tubulações, pré-montar tubulações. Necessária experiência na função. Ensino médio completo

32. ENFERMEIRO: Necessário que possua coren ativo. Trabalhar no sistema “home care”. Horário de trabalho : Escala 12×36. Superior completo em Enfermagem.

33. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

34. ESTAGIÁRIO EM COMPRAS: Obrigatório estar cursando superior em Administração e possuir inglês fluente. Auxiliar no controle de requisições e demais registros de compras, nas avaliações para qualificações de fornecedores, elaboração de contratos para prestadores de serviços da empresa.

35. ESTAGIÁRIO EM CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS: Obrigatório estar cursando a partir do segundo ano de Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos , ou a partir do segundo semestre do Curso Técnico em Química ou Técnico em Alimentos. Executar análise de materiais do gênero alimentício e demais atividades pertinentes a função.

36. ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA: Obrigatório estar cursando superior em Engenharia Mecânica ou De Produção, Administração ou Tecnólogo em Projetos Mecânicos. Vaga exige inglês avançado. Auxiliar na análise de dados técnicos e elaboração de projetos com emissão de desenhos e AutoCAD e preenchimento de documentos técnicos. Auxiliar a produção com revisão de desenhos e orientações técnicas, na elaboração e acompanhamento de custos de projetos.

37. ESTAGIÁRIO EM VENDAS: Obrigatório estar cursando superior em Administração. Será um diferencial ter inglês intermediário. Responsável por todas as atividades operacionais do departamento e auxílio nas atividades no setor comercial.

38. FARMACÊUTICO: Vaga para trabalhar em Holambra. Atendimento ao cliente, dispensação de medicamentos, lançamentos SNGPC, acompanhamento e contagem de estoque dos medicamentos controlados, organização da sala de aplicação, aplicação de injetáveis e auxílio na loja. CTF ativo. Empresa oferece auxílio de transporte. Superior completo em Farmácia.

39. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas atividades pertinentes a função. Atendimento ao público. Não é necessária experiência na função. Ensino Superior Completo.

40. FISIOTERAPEUTA / BIOMÉDICA: Atendimento ao cliente, vendas e realização de procedimentos. Ser comunicativa. Conhecimento no sistema CRM e interações nas redes sociais e mídia social será um diferencial. Trabalhar em clínica de estética.Vaga feminina. Ensino superior completo em Fisioterapia ou Biomedicina.

41. FONOAUDIÓLOGO: Conhecimento em Audiologia, Disfagia, Fluência, Fonoaudiologia Escolar, do Trabalho e Neurofuncional. Gerontologia. Superior completo na área.

42. FRESADOR CNC: Efetuar leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, Fresadora Ferramenteira com painel digital, manutenção preventiva de fresadoras, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos e demais atividades pertinentes a função. Ensino médio completo.

43. GESSEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Aplicar gesso e massa corrida. Será considerado um diferencial quem possuir experiência. Ensino médio completo.

44. INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS: Instalar som e acessórios automotivos. Ter conhecimento em instalação de som : alto falante, rádio e acessórios automotivos. Diferencial quem possua carta de referência. Escolaridade não exigida.

45. MECÂNICO ELETRICISTRA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstica e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

46. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHJOS DE REFRIGERAÇÃO: Experiência em refrigeração e conhecimento em eletrônica. Experiência comprada em carteira. Escolaridade indiferente.

47. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência com manutenção de máquinas pesadas (linha amarela): Escavadeira, retroescavadeira, carregadeira, pá carregadeira, caminhão fora de estrada. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção preventiva e corretiva, regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos. Ensino médio completo. CNH: A ou B Preferencialmente D.

48. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenção preventiva, manutenções de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função (carteira de trabalho ou carta de referência). Ensino fundamental completo. CNH: A

49. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessária experiência com Mecânica de motos. Empresa oferece ajuda de custo na alimentação e combustível. Escolaridade indiferente. CNH: AB

50. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: Necessária experiência na função comprovada com carteira de trabalho ou carta de referência. Mecânico de suspensão e alinhamento. Escolaridade indiferente. CNH: B

51. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB – Desejável D

52. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK: Necessária experiência comprovada preferencialmente com caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D

53. MOTORISTA DE ÔNIBUS: Necessária experiência na função. Realizar o transporte de pessoas. Saber inspecionar as condições do veículo, como: elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Possuir conhecimentos das leis de trânsito, rotas e itinerários, ser pessoa atenta e cuidadosa. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Escolaridade indiferente. CNH: D.

54. MOTORISTA DE VAN: Necessária experiência na função. Realizar o transporte de pessoas. Saber inspecionar as condições do veículo, como: elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Possuir conhecimentos das leis de trânsito, rotas e itinerários, ser pessoa atenta e cuidadosa. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Escolaridade indiferente. CNH: D.

55. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência na função. Dirigir veículo, observando as práticas de direção defensiva, leis de trânsito, normas ambientais, procedimentos internos, estando adequadamente trajado, seguindo regras de carregamento e descarregamento. Ensino fundamental completo. CNH: E

56. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência comprovada na função. Disponibilidade de ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: E

57. MOTORISTA ENTREGADOR: Carregar e descarregar as entregas, ajudar nos carregamentos para o próximo dia, acompanhar as manutenções dos caminhões. Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: D

58. OFICIAL DE LIMPEZA: Executar serviços de limpeza e conservação de superfícies (pisos, paredes, tetos, janelas, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, etc). e demais atividades relativas a função. Ensino fundamental completo.

59. OPERADOR DE CAMINHÃO FORA DE ESTRADA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar/dirigir caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores. Remoção de terra, checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com caminhão fora de estrada Catepillar 770 e 769, Truck, Pipa ou Carretas.Ensino fundamental completo. CNH: D

60. OPERADOR DE CARREGADEIRA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquinas, equipamentos realizando o carregamento de materiais. Necessária experiência na função e curso na área. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E.

61. OPERADOR DE ESCAVADEIRA: Operador de equipamentos pesados com certificado. Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D.

62. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: Operar equipamentos pesados com certificado. Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D.

63. OPERADOR DE MÁQUINAS DE FUNDIR SOB PRESSÃO: Prepara, repara e opera máquina injetora, produzindo peças em máquina sob pressão, controlam os parâmetros e a qualidade das peças produzidas, promovendo ajustes, regulagens e troca de moldes durante o processo. Auxilia nas atividades de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e conservação das máquinas e equipamentos, evitando paradas devido a problemas mecânicos. Aplicam procedimentos de segurança às tarefas realizadas. Conhecimento específico em operações e preparação de máquinas injetoras em geral. Ensino fundamental completo.

64. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: Necessária experiência comprovada em carteira. Experiência imprescindível. Ensino fundamental completo. CNH: D

65. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira: Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC. Domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Ensino fundamental completo.

66. OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO: Necessário experiência com Torno CNC. É imprescindível experiência em operação de torno Mazak. Ensino médio completo. CNH: AB.

67. OPERADOR ELETROMECÂNICO: Manutenção preventiva, prediativa e corretiva mecânica e elétrica, a fim de garantir a funcionalidade das máquinas, equipamentos convencionais e com CNC e robôs. Dentro das demandas do processo, leitura e interpretação de desenhos mecânicos, diagramas pneumáticos, instrumento de medição mecânico e elétrico. NR-12, manutenção predial e motores elétricos, montagem de sistemas pneumáticos, hidráulicos e painéis elétricos. Inversor de freqüência, CLP e IHM, pacote Office. Ensino Técnico na área. CNH: AB

68. OPERADOR JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pelo carregamento e descarregamento de produtos químicos, pelo controle de matéria-prima, material auxiliar e produto acabado, movimentação interna de IBC, limpeza e drenagem dos tanques, imput e dados em formulário, planilha e erp, check list da empilhadeira, solicitar reparo dos equipamentos da sua unidade. Escala de Trabalho: 12×36.Curso Técnico em Química completo com CRQ ativo.

69. PADEIRO: Planejar a produção e preparar massas de pães e similares. Fazer pães, bolachas, biscoitos, doces, entre outros. Exercer demais atividades relativas a função. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Ensino fundamental completo.

70. PEDREIRO: (Vaga temporária – 30 dias, podendo ser efetivada). Necessária experiência na função. Vaga temporária, podendo ser alterada conforme serviço. Escolaridade não exigida.

71. PEDREIRO : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Ensino médio completo.

72. PIZZAIOLO: Experiência na função. Verificar a qualidade dos alimentos. Trabalhar com a preparação de massa, abertura, montagem de pizzas, dentre outras atividades da função. Horário de trabalho: Segunda a domingo das 17h às 23h. Ensino fundamental completo.

73. PIZZAIOLO/ESFIHEIRO: Necessária experiência na função. Realizar todo processo de montagem de pizzas e esfihas abertas. Ensino fundamental completo.

74. PROFESSOR DE INGLÊS: Ser comunicativo e proativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. 12 meses de experiência em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo.

75. PROGRAMADOR DE MANUTENÇÃO: Efetuar controle de materiais, operar sistema informatizado, verificar e fiscalizar produtos recebidos. Ensino médio completo. CNH: AB

76. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Necessária experiência na função. Responsável pela reposição de mercadorias e atividades oriundas a função. Ensino médio completo. CNH: Desejável.

77. SOLDADOR: Necessária experiência na função. Possuir cursos relacionados a função. Ensino médio completo. CNH: AB

78. TÉCNICO DE PROJETOS JUNIOR: Vaga para trabalhar em Paulínia. Necessária experiência na função. Possuir conhecimento em Autocad, levantamento em campo, Excel e relação com concessionárias de energia. Ter disponibilidade de horário, função exige viagens e condução de veículos. Cursando ou concluído Eletrotécnica ou Engenharia Elétrica. CNH: B.

79. TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Necessário que possua coren ativo. Trabalhar no sistema “home care”. Horário de Trabalho: Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem. Curso Técnico em Enfermagem.

80. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi.Técnico de instalações e manutenção. Residir em Estiva Gerbi. Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B

81. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguaríuna. Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Empresa oferece ajuda de custo. Ensino médio completo.

82. TORNEIRO MECÂNICO: Efetuar leitura e interpretação de desenho. Leitura de paquímetro e de micrometro. Experiência na função será um diferencial. Ensino médio completo e Curso de Torneiro.

83. VENDEDOR DE CONSÓRCIO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar vendas internas e externas de consórcios de imóveis, automóveis, motocicletas, náuticos, máquinas. Elaborar propostas comerciais, realizar visitas e reuniões presenciais e online, para demonstração do produto e fechamento de negócios. Fazer prospecção e captação de novos negócios. Realizar vendas com foco na excelência do atendimento. Ensino médio completo. CNH: B

84. VENDEDOR INTERNO/EXTERNO: Necessário possuir conhecimentos básicos em informática. Facilidade em trabalhar com atendimento ao público , boa escrita, dicção e senso de organização. Desejável que possua meios próprios para se locomover até o trabalho ou que resida na zona leste da cidade. Ensino médio completo. CNH: AB

85. VIDRACEIRO INSTALADOR: Instalação de vidros temperados, corte de espelhos. Ter experiência na função de 36 meses, não precisa ser em carteira. Escolaridade não exigida. CNH: AB

86. VIGIA: Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e portões, para assegurar-se de que estão devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades. Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-as a se retirarem, como medida de segurança. Executar outras tarefas correlatas. Escala de trabalho: 12×36, noturno das 18h às 06h. Ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA )

87. JARDINEIRO: Manutenção de jardins internos e externos, plantações existentes nas instalações do cliente, garantindo a limpeza e apresentação visual. Executar corte de gramíneas, conforme necessidade e plano de corte pré-estabalecido. Executar atividades de aplicação de defensivos agrícolas para combate a pragas específicas. Demais atividades inerentes a função. Ensino médio completo.

88. OPERADOR DE PERECÍVEIS ( REPOSITOR): Separar produtos no estoque conforme a necessidade apresentada, conduzir os produtos através de carrinho hidráulico para o local de reposição, abastecer as gôndolas, prateleiras, freezers e geladeiras, seguindo o padrão de datas de validade, tipo e marca do produto, Não pode ser deficiência intelectual, cadeirante e muletante, empresa possuir escadas. Ensino médio completo.

89. REPOSITOR DE MERCADORIAS : Abastecimento das prateleiras, atendimento ao cliente, precificação e verificação de qualidade dos produtos. Ensino médio completo.

90. VENDEDOR INTERNO: (Temporária- 90 dias, podendo ser efetivada). Necessária experiência e conhecimento em vendas. Vaga temporária, porém, de acordo com os resultados o candidato poderá ser efetivado. Empresa aceita candidato não PCD também. Ensino médio completo.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 25/08/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.