PAT disponibiliza 139 vagas de emprego no 1ª dia útil do ano

139 vagas distribuídas em 34 ocupações, confira:

1. Ajudante de Motorista: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para trabalhar com carga e descarga de caminhões. Serviço pesado. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

2. Analista de Suporte: Necessário que possua conhecimentos na área. Ter ensino médio completo. CNH: AB

3. Atendente de Balcão: Vaga para o Estado de São Paulo.Para jovens a procura de oportunidade de trabalho e crescimento profissional. Ter ensino médio completo, disponibilidade para viagens e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Oferece salário compatível com a função, moradia paga pela empresa, demais benefícios.

4. Atendente de Lojas: Necessário que tenha experiência com vendas e atendimento ao cliente. Ter ensino médio completo.

5. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo .Para jovens a procura de oportunidade de trabalho e crescimento profissional. Ter ensino médio completo, disponibilidade para viagens e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Oferece salário compatível com a função, moradia paga pela empresa, demais benefícios.

6. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário que tenha conhecimentos em escrituração de notas fiscais de empresas do simples nacional, lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, sped fiscal, sped contribuições, reinf e sistema folhamatic. Ter ensino médio completo.

7. Auxiliar de Linha de Produção: Não é necessário experiência. Para trabalhar com montagem de chapas e, confecção de bobinas e demais atividades pertinentes a função. Ter entre 18 a 35 anos e ensino médio completo. Vaga masculina.

8. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço): Vaga para a cidade de Itapira. Ter conhecimentos em montagem de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, em solda eletroldo de 4mm, traçagem de chapas e perfis. Trabalho em altura, leitura e interpretação de desenhos. Ter ensino fundamental incompleto.

9. Controlador de Pragas: Irá exercer trabalho braçal, limpeza de caixas d’agua, desindetização de residências, comércios e indústrias, controle de roedores, pombos. Possuir disponibilidade de horário, inclusive período noturno.

10. Eletricista de Ônibus: Para efetuar manutenção corretiva e preventiva da parte elétrica dos ônibus. Escolaridade indiferente.

11. Encanador Industrial: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua experiência em rede de incêndio, solda Tig e Mig. Ter ensino fundamental incompleto. CNH: AB

12. Estagiário em Logística: Necessário estar com curso de Logística em andamento. Atuará no processo de logística, sendo realizadas todas as atividades inerentes ao estágio. Conhecimento em pacote Office.

13. Lavador de Automóveis ( Caminhões): Necessário que possua experiência de 01 mês no mínimo na função. Efetuar lavagem de caminhões. Escolaridade não exigida.

14. Mecânico de Automóvel: Para efetuar manutenção de veículos leves. Ter experiência comprovada na função e ensino médio completo.

15. ½ Oficial Montador de Andaime: Auxiliar na execução das atividades de montagem de andaime, carregar materiais, tubos e outras estruturas e ferramentas, dentre outras atividades. Ter ensino fundamental completo.

16. Montador de Andaime: Executar atividades de montagem de andaime, sendo no solo ou altura, carga e descarga de caminhões, realizar manutenção básica de equipamentos, dentre outras atividades. Ter ensino fundamental completo.

17. Montador de Andaime: Profissional que realizará a montagem e desmontagem de andaimes industrial para atender a demanda da obra. Realizar carregamento e descarregamento de peças de andaimes, inspeção de peças e ferramentas para uso nas montagens dos mesmos, promover o armazenamento adequado das peças nas frentes de trabalho e no canteiro. Seguir normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Realizar as atividades conformes os procedimentos da empresa. Ter ensino fundamental completo.

18. Montador de Estruturas Metálicas: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua experiência em montagem e desmontagem de estruturas metálicas, interpretar desenhos técnicos, soldagem e traçagem de peças.

19. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário que possua conhecimentos com serviços de solda. Ter ensino fundamental completo.

20. Montador de Paletes: Ter conhecimento em fabricação de paletes e embalagens de madeira, postura proativa, facilidade em ouvir e interagir em equipe, ter iniciativa e ensino fundamental completo.

21. Motorista de Caminhão Comboio: Necessário experiência na função e curso MOPP. CNH: D ou E.

22. Motorista de Veículo Pesado: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Ter experiência na área, fazer manutenção da limpeza e cuidados do veículo e demais atividades inerentes a função. CNH: E

23. Operador de Colheitadeira: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino médio completo. CNH: C ou D.

24. Operador de Empilhadeira: Obrigatório possuir curso de Empilhadeira e experiência comprovada na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

25. Operador de Máquina de Usinagem Madeira em Geral: Necessário conhecimento em cortes de madeira em pêndulo, conhecimento em utilização de trena e paquímetro. Postura proativa, facilidade em ouvir e interagir com equipe. Ter iniciativa e ensino fundamental completo.

26. Promotor de Vendas: Trabalhar com linhas de crédito consignado e para aposentados e pensionistas, ofertar demais produtos da instituição financeira. Ter boa comunicação verbal e escrita, conhecimentos em informática e ensino médio completo.

27. Sepultador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Realizar a limpeza e preparação da área para sepultamento, abertura e fechamento de sepulturas conforme demanda. Realizar coleta e descarte correto de resíduos, exumação dos restos mortais dos jazigos exclusivos e comunitários. Entre outras funções que o cargo exige. Ter ensino fundamental completo.

28. Soldador: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua conhecimento em solda eletroldo 4MM, Tig e Mig. Ter ensino fundamental incompleto.

29. Técnico Instalador de Fibras Ópticas: Necessário que tenha conhecimentos com instalação em postes/residências. Diferencial quem tiver cursos na área ou experiência comprovada. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

30. Técnico Manutenção Eletrônica (TV): Não é necessário experiência, empresa fornecerá treinamento. Ter entre 21 á 37 anos, ensino médio completo. CNH: B

31. Técnico Manutenção Industrial (Mecânica) – Temporária – 90 dias: Necessário que possua formação técnica em manutenção mecânica. Diferencial quem possua experiência com manutenção de válvulas industriais, válvulas de segurança, metrologia e calibração. Retirada, manutenção e instalação de válvulas industriais em campo e bancada. Abertura de bocas de visita de equipamentos, limpeza interna, preparação e instalação de juntas. Demais atividades inerentes a função. CNH: AB

32. Vendedor Externo (Em domicílio): Necessário que possua experiência com vendas, ter boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Diferencial: Quem tenha carro. Ter ensino médio completo.

33. Vendedor Interno: Necessário que possua conhecimentos na função. Efetuar vendas, organizar mercadorias, conhecimento em informática. Ter ensino médio completo.

34. Vendedor Porta a Porta: Necessário que tenha experiência na função. Efetuar vendas de fibra óptica. Ter ensino médio completo.

VAGAS PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

35. Auxiliar de Linha de Produção: Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica ou em operação de máquinas. Diferencial: Quem possua cursos na área. Ter disponibilidade total de horário. Ter ensino médio completo.



Vagas disponíveis para o dia: 03.01.2022

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 29/12/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.