PAT conta com 174 vagas de emprego nesta terça (09)

174 vagas distribuídas em 52 ocupações, confira:

1. Açougueiro: Vaga requer experiência na função. Ter acima de 21 anos e ensino médio completo.

2. Ajudante de Motorista: Para auxiliar na carga e descarga de mercadorias. Ter ensino fundamental completo, disponibilidade para realização de horas extras. CNH: AB

3. Ajudante de Obras (Construção Civil): Necessário que possua experiência na função. Escolaridade Indiferente.

4. Ajudante de Obras (Construção Civil). Necessário que possua experiência na construção civil. Disponibilidade para viagens e trabalhos também fora da cidade. Não ter problemas para trabalhar em altura. Escolaridade indiferente.

5. Ajudante de Obras (Hidráulica). Necessário que possua experiência com hidráulica. Disponibilidade para viagens e trabalhos também fora da cidade. Não ter problemas para trabalhar em altura. Escolaridade indiferente.

6. Analista de Suporte: Possuir conhecimentos na área de TI, atendimento ao cliente, instalação de equipamentos de automação: Sat, impressora e outros. Boa comunicação e dinâmica em grupo. Desejável manutenção de computadores e redes. Deslocamento para clientes com equipamentos e treinamentos externo de longa distância. Ter ensino médio completo. CNH: AB

7. Auxiliar de Açougue: Necessário que possua experiência na função, acima de 21 anos e ensino médio completo.

8. Auxiliar de Linha de Produção: Para auxiliar na confecção de adesivos de unhas (colocação de strass). Trabalho visual e exige agilidade. Não é necessário experiência e escolaridade indiferente.

9. Auxiliar de Pedreiro: Vaga para a cidade de Nuporanga. Viagem, hospedagem e alimentação por conta da empresa. Necessário que possua experiência na área da construção civil. Ter ensino fundamental completo.

10. Auxiliar Técnico de Refrigeração: Jovens candidatos em início de carreira. Necessário ter curso RE10 e Curso de Refrigeração.Ter ensino médio completo.

11. Borracheiro: Para efetuar conserto e troca de pneus de carro, caminhão, máquina. Conserto e troca de câmaras de ar. Escolaridade indiferente. CNH: B

12. Carpinteiro: Necessário que possua experiência na função.

13. Conferente de Mercadorias: Necessário possuir experiência na função. Empacotar e desempacotar itens e mercadorias a serem armazenados. Relacionar mercadorias que necessitam de conserto , bem como informar aos supervisores os defeitos dos materiais. Manter o almoxarifado ou estoque limpo, organizado e de acordo com as regras de segurança. Manter os registros de estoque atualizados. Ter disponibilidade de trabalho : Escala 6×1 . Vaga masculina.

14. Corretor de Imóveis: Realizar assessoria na venda de imóveis, executar prospecção ativa de clientes, divulgar lançamentos e imóveis prontos, participar de plantões internos e externos de vendas, experiência em pacote Office e ferramentas de internet. Ter ensino médio completo. CNH: AB

15. Eletricista de Instalações: Execução de instalações e manutenções de equipamentos. Conhecimentos necessários. Pretensão à liderança de equipe, ter boa comunicação, ser proativo e organizado. Ter ensino médio completo. CNH: AB

16. Eletricista de Ônibus: Necessário experiência na função, manutenção corretiva e preventiva da parte elétrica de ônibus. Escolaridade não exigida.

17. Eletricista Industrial: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Vaga requer experiência na função, conhecimentos Força de Controle, que tenha NR-33, NR-35, ensino fundamental completo e disponibilidade para horas extras em finais de semana.

18. Estagiário de Logística: Obrigatório que esteja com curso de logística em andamento. Atuará no processo de logística na empresa, sendo realizadas todas as atividades inerentes ao estágio de logística. Conhecimento de pacote Office. Diferencial: Quem possua conhecimento no mercado de produtos químicos.

19. Estoquista (Temporária-45 dias): Ter experiência na função. Organizar o estoque e receber mercadorias. Ter ensino médio completo. Vaga masculina.

20. Fiscal de Caixa: Necessário experiência na função. Abertura e fechamento total dos caixas, trocas e devoluções, atendimento ao cliente, acompanhamento fluxo diário, suporte aos operadores de caixa e tesouraria. Ter ensino médio completo e disponibilidade de horário.

21. Fiscal de Prevenção e Perdas: Necessário que possua experiência na função, conhecimentos com liderança de equipe e pacote Office.Ter disponibilidade de horário e ensino médio completo. Escala de trabalho: 6×1.

22. Funileiro de Veículos (Reparação): Necessário possuir experiência na função. Para efetuar manutenção e reparo de veículos pesados. Escolaridade Indiferente.

23. Instalador de Som e Acessórios Automotivos: Vaga requer experiência com instalação de som e acessórios automotivos. Escolaridade indiferente.

24. Líder Setor de Recebimento: Necessário que possua experiência. Ter ensino médio completo.

25. Marmorista Acabador: Vaga para a cidade de Porto Ferreira. Acabamentos em meia esquadria (45). Montagens de lavatórios, cuba esculpida , pias e ilhas. Ter veículo próprio ou com disponibilidade para mudar de cidade.Ter ensino médio completo. CNH: Não é obrigatório, mas será um diferencial quem tiver.

26. Mecânico de Automóvel: Necessário experiência. Para efetuar manutenção de veículos leves. Ter ensino fundamental completo.

27. Mecânico Industrial: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Vaga requer experiência na função, que tenha NR-33, NR-35, ensino fundamental completo e disponibilidade para horas extras em finais de semana. Ter conhecimento com Parte Hidráulica e Pneumática.

28. Mecânico de Refrigeração: Diferencial quem possuir curso técnico de refrigeração, elétrica ou eletrotécnica. Com experiência em instalação e manutenção em ar condicionado split e ACJ. Ter ensino médio completo. CNH: B

29. Médico Veterinário: Necessário estar atuando na função há 03 anos. Ter CRMV ativo. Ter superior completo na área. CNH: AB

30. Motorista de Caminhão: Vaga requer experiência. Dirigir caminhão da empresa, realizar entregas nos estabelecimentos e fazer relatório ao final do dia. Ter ensino fundamental completo, disponibilidade para realização de horas extras. CNH: D

31. Operador de Caixa: Necessário experiência na função. Atendimento ao cliente, registrar preços das mercadorias, receber pagamentos de compras efetuadas, emitir cupom fiscal, realizar fechamento de caixa.Ter ensino médio completo e disponibilidade horário.

32. Operador de Caixa: (Temporária – 45 dias): Ter experiência na função. Para abertura e fechamento de caixa. Ter ensino médio completo.Vaga feminina.

33. Operador de Empilhadeira: Operar empilhadeira, mínimo de 02 anos de experiência e obrigatoriamente ter curso de operador de empilhadeira. Ter máximo de 35 anos, pois além de trabalhar com empilhadeira precisará em alguns casos, fazer o carregamento de blocos manualmente. Ter ensino fundamental . CNH: B

34. Operador de Loja (Repositor de Mercadorias) – Temporária- 45 dias: Necessário que possua experiência na função. Organizar confecção da loja e atendimento ao cliente. Ter ensino médio completo.

35. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

36. Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessário que tenha experiência na função e com instalação de piso intertravado. CNH: B

37. Pedreiro: Vaga para a cidade de Nuporanga. Viagem, hospedagem e alimentação por conta da empresa. Necessário que possua experiência na área da construção civil. Ter ensino fundamental completo.

38. Pintor Industrial: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Vaga requer experiência na função, que tenha NR-33, NR-35, ensino fundamental completo e disponibilidade para horas extras em finais de semana.

39. Pizzaiolo / Esfiheiro: Para preparação de massa e produção. Ter ensino fundamental completo.

40. Técnico Instalação em Fibra Óptica: Necessário que tenha conhecimento comprovado com instalação em postes/residências. Diferencial quem tiver cursos na área ou experiência comprovada. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

41. Técnico Manutenção Eletrônica: Vaga requer experiência na função. Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições em multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Ter ensino médio ou técnico completo.

42. Técnico Mecânico na Manutenção de Ferramentas em Geral: Vaga requer experiência. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

43. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio, ensino fundamental completo. CNH: AB

44. Vendedor Externo (Em Domicílio): Necessário que tenha experiência com vendas, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Diferencial quem possua veículo próprio. Ter ensino médio completo.

45. Vendedor Interno: Necessário experiência na função. Responsável pelo atendimento e vendas a clientes. Vaga feminina. Ter ensino médio completo.

46. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência na função. Atendimento ao cliente com venda de calçados. Ter ensino médio completo.

47. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com vendas e informática básica. Ter ensino médio completo.

48. Vendedor Interno: Necessário experiência com vendas de roupas femininas. Para atendimento ao cliente, vendas e caixa. Ter acima de 25 anos. Ter ensino médio completo.

49. Vendedor Porta a Porta: Necessário que possua experiência com vendas. Para venda de fibra óptica. Ter ensino médio completo.

50. Vendedor de Serviços (Externo): Ser dinâmico, ter boa comunicação, trabalho em equipe, organizado, facilidade com vendas e negociação. Experiência de vendas externas comprovado em carteira. Ter ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

51. Auxiliar de Linha de Produção: Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica ou operação de máquinas. Diferencial: Quem possua cursos na área. Possuir disponibilidade total de horário.

52. Operador de Processo de Produção: Com ou sem experiência. Operador de produção no ramo cerâmico. Ter ensino médio completo.

