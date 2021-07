PAT conta com 169 vagas de emprego á disposição de trabalhadores

169 vagas distribuídas em 56 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Analista Administrativo: Obrigatório possuir curso superior em Administração ou Contabilidade. Necessário experiência com contas a pagar e receber, fluxo de caixa, fluxo de compras, rotinas bancárias, elaboração, análise e acompanhamento do plano financeiro, negociação com clientes e fornecedores, suporte de relatórios gerenciais, rotinas administrativas e gestão de pessoas. Pacote Office e Excel avançado.Ter habilidade em recepcionar, relacionamento interpessoal, espírito de servir, dinamismo e organização.

3. Aplicador de Produtos Dedetizantes (Dedetizador): Não é necessário experiência. Para efetuar aplicação de produtos dedetizantes. CNH: B

4. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens ( de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

5. Auxiliar de Laminação de Fibras de Vidro: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse: Necessário possuir conhecimento dos materiais utilizados no processo de laminação, como mantas, tecidos, tipos de resinas, etc. Ter disponibilidade para viagens e horários. CNH: B

6. Auxiliar de Limpeza: Necessário que possua experiência na função. Atuará na limpeza geral do estabelecimento, com foco em sanitários, assegurando um local limpo e organizado. CNH: AB.

7. Auxiliar de Mecânico a Diesel: Necessário conhecimentos básicos em mecânica diesel troca de óleo e conhecimento das ferramentas de utilização.

8. Auxiliar de Pedreiro: Necessário que possua experiência na função.CNH: AB

9. Auxiliar Operacional (Operador de Teleprocessamentos): Para instalação de internet em casas e condomínios. Disponibilidade para viagens. CNH: B

10. Auxiliar Operacional (Operador de Teleprocessamentos): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para instalação de internet em casas e condomínios. Disponibilidade para viagens. CNH: B

11. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço)- Temporária – 10 dias: Vaga para a cidade de Itapetininga. Necessário experiência em caldeiraria. Despesas com hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa.CNH: AB

12. Captador de Imóveis: Necessário que possua veículo próprio e tenha experiência na função. CNH: AB

13. Chefe de Cozinha: Vaga para a cidade de Itapira. Obrigatório que possua graduação em gastronomia. Elaboração de cardápio, organização de estoque, cortes e preparo de carnes, coordenação de equipe.

14. Desenhista Projetista Mecânico (Junior): Necessário possuir ou estar cursando engenharia mecânica, mecatrônica ou afins. Desenvolver projetos mecânicos, estruturais, auxiliado por softwares, fazer orçamentos, atendimento ao cliente, detalhamento de peças e conjunto, entre outros. CNH: AB

15. Eletricista de Alta Tensão – Temporária – 90 dias : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência com painéis de alta tensão, elaboração de relatório de PIE, curso técnico completo em Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecatrônica e áreas correlatas. Certificações NR 10 e NR 35. CNH: AB

16. Eletricista Industrial: Necessário que possua experiência na função.

17. Eletricista de Manutenção Industrial : Vaga para a cidade de Jacutinga. Desejavél que possua curso Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica. Realizar manutenções elétricas programadas, sempre que possível, em todos os equipamentos ligados a produção, manutenções elétricas emergenciais , auxiliar nos programas 5s, CMC, E2 e VIM. Auxiliar nos requisitos da ISSO 9001, ISSO 14001 e OHSAS 18001. Mais atividades oriundas a função.

18. Estagiário de Logística: Obrigatório estar cursando logística. Atuará no processo de logística da empresa, sendo realizadas as atividades de recebimento/armazenagem e separação de produtos. Necessário possuir conhecimento em pacote Office. Diferencial: Conhecimento no mercado de produtos químicos.

19. Estoquista: Necessário que possua experiência na função . CNH :AB

20. Fresador: Necessário possuir experiência com fresamento de peças, fabricação de engrenagem e afins. CNH: AB

21. Instalador de Alarmes (Técnico): Para realizar instalações de alarme, interfone, cerca elétrica, motor de portão, cftv. Ter conhecimento em parte elétrica, disponibilidade de horário, viagens. Não precisa ter conhecimento em tudo, mas experiência em instalações. CNH: B

22. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Para instalação de sistemas de segurança, alarmes, cercas elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV(câmeras), portão eletrônico, etc. CNH: B

23. Instrutor de Auto Escola: Necessário experiência na função.Obrigatório possuir curso de instrutor de trânsito. (categoria profissional). CNH: D/E

24. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

25. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função, fazer manutenções das empilhadeiras.

26. Mecânico de Manutenção de Automóveis: Necessário possuir conhecimento em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e troca de óleo. CNH: AB

27. Mecânico de Manutenção Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Jacutinga. Obrigatório possuir curso Técnico em Mecânica ou afins. Realizar manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos. Diversas atividades oriundas a função.

28. Mecânico Manutenção de Caminhões (Linha Pesada): Necessário experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. CNH: D

29. Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto tratores): Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

30. Montador Mecânico Hidráulico: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse: Necessário que possua Curso técnico em mecânica. Montagem de tubulações mecânicas, conexões, serviços de solda, montagem de equipamentos através de desenho técnico. Desejável : Experiência em montagem industrial. Ter disponibilidade parta viagens. CNH: B

31. Motorista de Caminhão Truck : Necessário que possua experiência na função , preferencialmente que tenha trabalhado com caçamba. CNH: D

32. Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico: Vaga para a cidade de Itapira. Para confeccionar peças de acordo com desenho técnico e realizar programação da máquina. CNH: A

33. Operador de Injetora de Plástico: Preparar máquina injetora, promovendo ajustes e regulagens durante o processo. Auxiliar nas atividades de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e conservação das máquinas e equipamentos, evitando paradas devido a problemas mecânicos.

34. Operador de Máquina Perfuratriz: Necessário experiência comprovada em preparo de minas para implosão de rochas, operador de perfuratriz em pedreira. CNH: D

35. Operador de Máquinas Fixas: Obrigatório possuir conhecimentos em metalúrgica, montagem de injetora plástica (vários segmentos).

36. Operador de Retro-Escavadeira: Necessário experiência comprovada na função. CNH: D

37. Operador de Rolo Compactador: Necessário experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil e terraplenagem. CNH: D

38. Operador de Torno CNC: Vaga para a cidade de Itapira. Será responsável pela operação e programação de torno CNC, conferindo medidas das peças confeccionadas de acordo com desenho técnico. CNH: A

39. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

40. Pedreiro:. Necessário possuir experiência na função. CNH: AB

41. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência na função. CNH: B

42. Projetista de Tubulação: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse. Necessário possuir curso técnico mecânico. Auxiliar engenheiro no desenvolvimento e na coordenação de projetos gráficos. Elaborar desenhos dos projetos, definindo suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos.Ter domínio AutoCAD desenhos hidráulicos. CNH: B

43. Recepcionista Atendente: Necessário que possua experiência na função e conhecimento com faturamento.

44. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

45. Serralheiro: Necessário que possua experiência com soldas e pinturas. CNH: AB

46. Serralheiro: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse. Necessário experiência com solda Mig/Tig e interpretação de desenhos. Efetuar serviços de solda convencional em fabricação de suportes metálicos, fabricação de plataformas metálicas, pintura, apoio em montagem de equipamentos voltados para Estação Tratamento. Ter disponibilidade para viagens e horário. CNH: B

47. Soldador: Vaga para a cidade de Jaguariuna: Necessário que possua experiência com soldas Tig, Mig e Mag.

48. Tosador de Animais Domésticos: Obrigatório possuir MEI. Ter experiência comprovada, comprometimento e bom relacionamento. CNH: AB

49. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio. CNH: AB

50. Vendedor Externo: Necessário que possua veículo próprio. Será responsável por atender diariamente uma carteira de clientes, prospectar novos clientes, manutenção de clientes inativos, demonstrar os produtos do portifólio da empresa, sanar as dúvidas dos clientes acerca dos produtos , negociar os valores, fazer as vendas e intermediar as entregas, também deverá realizar o pós-venda.CNH: B

51. Vendedor Externo: Necessário que possua veículo próprio. Para vendas de pacotes de internet, TV, Telefonia Fixa, alarmes, em vias públicas. CNH: AB

52. Vendedor Interno: Vendedor de cursos profissionalizantes, que seja comunicativo, tenha vontade de crescer, trabalhar com metas, ter conhecimento com pacote Office, ter disponibilidade de horário , principalmente aos sábados.

53. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com venda de roupas femininas, atendimento ao cliente e caixa.

54. Atendente de Balcão: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Atendimento ao cliente, balcão, drive-thru, caixa, entrega de pedidos e venda sugestiva. Manipulação de alimentos para execução final do produto (montagem, lanches, molhos, sobremesas, acompanhamentos e refeições). Preparação de alimentos (temperar, preparar e manipular produtos, descongelamentos diversos). Limpeza do local, recebimento, armazenamento e contagem de produtos em estoque e refrigerador, execução das normas, procedimentos e padrões da marca. Ter disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1.

55. Desenhista Projetista: Obrigatório possuir curso na área. Para trabalhar com moldes plásticos.

56. Operador de Caixa (Assistente de Vendas): Necessário possuir experiência na função e atendimento ao cliente.



