PAT conta com 118 vagas de emprego

1. Ajudante de Obras: Irá ajudar nos serviços de construção civil, montagem de andaimes. Possuir conhecimento em montagem de andaimes será o diferencial.

2. Aprendiz de Mecânica de Manutenção: Vaga para cidade de Mogi Mirim- Jovem Aprendiz para aprender com auxiliares de mecânicos na manutenção de máquinas agrícolas.

3. Assistente de Serviço de Contabilidade: Obrigatório possuir experiência em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defis, sistema folhamatic.

4. Auxiliar em Saúde Bucal: Necessário possuir curso de Auxiliar de Saúde Bucal ou vivência na área de saúde.

5. Auxiliar de Enfermagem: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário ter curso na área. Obrigatório possuir coren ativo.

6. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Obrigatório possuir experiência em rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro. presumido).

7. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que possua experiência. Função exige uso de força. Diferencial quem saiba trabalhar com furadeira, lixadeira, politriz, solda ou pintura com pistola.CNH: AB

8. Auxiliar Técnico em Mecânica: Vaga para Cidade de Mogi Mirim – Irá auxiliar mecânicos na manutenção de maquinas agrícolas.

9. Caseiro: Para cuidar de uma chácara de maneira geral, exercendo funções pertinentes ao cargo, tais como: cortar grama, cuidar do jardim, cuidar da piscina, cuidar do galinheiro e manter a casa limpa e o local sempre organizado. PREFERÊNCIA PARA CASAL QUE SEJA APOSENTADO.

10. Comprador: Vaga para a cidade de Itapira: Obrigatório possuir curso superior em Administração e Negócios ou áreas afins. Efetuar compra de matéria-prima, equipamentos e outros mediante requisição de compra e procedimentos específicos. Contatar fornecedores, negociando preços, descontos, condições de pagamento e outras vantagens para a empresa. Mais atividades inerentes a função. CNH: B

11. Consultor de Vendas : Responsável por visitar clientes diariamente. Realizar venda de serviços (TV, Banda Larga< Telefonia Fixa) porta a porta. Executar plano de vendas e ações com foco no cliente, visando aumento das vendas e fidelização.

12. Copeiro: Necessário experiência na área. Executar serviços de lanches, desjejum e demais atribuições pertinentes a função.

13. Encarregado de Obras: Obrigatório ter experiência na função, tais como supervisionar obras de construção civil e demais funções pertinentes ao cargo.

14. Enfermeiro: Vaga para Cidade de Mogi Mirim – Necessário experiência na área, obrigatório possuir COREN ativo.

15. Estagiário de Marketing: Obrigatório estar cursando Marketing. Para atuar com desenvolvimento de artes gráficas, mídia social e mais atividades inerentes a função. Ser responsável e dinâmico.

16. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

17. Mecânico Manutenção de Automóveis: Necessário conhecimento em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e troca de óleo. CNH: AB

18. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel, e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva.

19. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

20. Montador de Andaimes: Necessário experiência com montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizar carregamento e descarregamento de peças. Realizar inspeções e trabalhar seguindo normas de segurança e qualidade conforme procedimentos da empresa.

21. Montador de Andaimes: Necessário possuir experiência na função.

22. Motorista de Caminhão: Necessário experiência com caminhões . Para fazer entregas e coletas de materiais. CNH: D/E.

23. Motorista de Caminhão Guincho Pesado Munk: Necessário possuir experiência na função. CNH: D

24. Motorista de Micro Ônibus: Necessário que possua experiência e curso para transporte coletivo/Escolar. CNH: D/E

25. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário experiência na função.

26. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães , bolos, tortas, salgados e doces em geral.

27. Pedreiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Para construir as fundações, construir gabarito para locação da obra, cavar local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, mais atividades inerentes a função. CNH: AB

28. Repositor de Mercadorias: Necessário experiência na área. Mais atividades inerentes a função.

29. Serralheiro: Necessário possuir experiência com corte de chapas de ferro e aço.

30. Serralheiro Modelista (Artístico): Necessário ter experiência com serralheiro artística (portão basculante e de correr), coberturas metálicas, guarda corpo, subir em altura, ótimo acabamento e desempenho no serviço.

31. Técnico de Enfermagem: Vaga para Cidade de Mogi Mirim – Necessário experiência na área, obrigatório possuir COREN ativo.

32. Vendedor de Consórcio: Necessário experiência comprovada com vendas, habilidade em redes sociais, negociação e comunicação, saber lidar com pessoas e ter veículo próprio.

33. Vendedor Externo: Necessário experiência na área. Prospectar novos clientes, negociar preços, oferecer produtos de telefonia móvel e fixa, internet, TV por assinatura, ET.

34. Vendedor de Ótica: Obrigatório possuir experiência e conhecimentos em patologias do olho e lentes oftalmológicas. Atendimento aos clientes, crediário e recebimento.



35. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para a cidade Mogi Mirim . Obrigatório possuir laudo médico sobre a deficiência. Com ou sem experiência na área. Diferencial pra quem possua cursos na área de produção e maquinários de usinagem.

36. Eletricista Manutenção Industrial: Obrigatório possuir curso técnico em elétrica, eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica ou automação completo. Desejável: Treinamento NR 10. CNH: B.



OBS: Vagas disponíveis para 10/06/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 09/06/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.