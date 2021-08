PAT conta com 117 vagas de emprego disponíveis para esta quarta (25)

117 vagas distribuídas em 33 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Ajudante de Instalação /Manutenção: Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e industrias. Ter ensino médio completo. Desejável possuir curso (conhecimentos em hidráulica e elétrica). Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do estabelece a NR 35.

3. Alimentador de Linha de Produção: Necessário possuir curso de solda Mig e Tig. Atuar como ajudante nos diferentes setores da produção suprindo a necessidade de parte nos processos de montagem. Alimentar Linha de Produção, montar produtos e limpeza das estações de trabalho. Ter ensino médio completo.

4. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens ( de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

5. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que possua experiência na área industrial, ter ensino médio ou técnico completo.

6. Auxiliar de Manutenção de Balanças: Necessário possuir experiência na função, informática básica , ensino médio completo.

7. Auxiliar de Manutenção Predial: Executar serviços gerais, tais como: varrer, e lavar áreas externas e auxiliar em pequenos reparos hidráulicos e alvenaria. Varrer pátios de toda área externa , prestar auxílio à equipe de manutenção no atendimento aos chamados e na execução das ordens de serviço. Mais atividades relacionadas a função. Ensino médio completo. CNH: A

8. Auxiliar de Tráfego: Planejar e atualizar rotas, planejar pontos de embarque, apontamento diário de percurso, prestação de contas de viagens, entre outras. Necessário ter conhecimento em pacote Office.

9. Carpinteiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário possuir experiência na função. Escolaridade indiferente.

10. Chefe de Cozinha: Vaga para a cidade de Itapira. Obrigatório que possua graduação em gastronomia. Elaboração de cardápio, organização de estoque, cortes e preparo de carnes, coordenação de equipe.

11. Consultor de Sistemas T.I. : Necessário experiência como suporte técnico de T.I., implantação de sistemas ou técnico de redes. Conhecimento da metodologia ágil scrum, em Software e Hardware. Entendimento sobre banco de dados relacional. Experiência com regra de negócio.CNH: AB

12. Eletricista: Necessário conhecimentos na função. Ter disponibilidade para viagens e trabalhos fora da cidade. Escolaridade: ensino fundamental.

13. Eletricista de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Jacutinga. Desejável que possua curso Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica. Realizar manutenções elétricas programadas, sempre que possível, em todos os equipamentos ligados a produção, manutenções elétricas emergenciais, auxiliar nos programas 5s, CMC, E2 e VIM. Auxiliar nos requisitos da ISSO 9001, ISSO 14001 e OHSAS 18001. Mais atividades oriundas a função.

14. Instalador de Alarmes Residenciais: Necessário que possua conhecimentos na função. Para instalação de alarmes, motor, cerca elétrica e outros. Ter ensino médio completo. CNH: B

15. Instrutor de Auto Escola: Necessário experiência na função. Obrigatório possuir curso de instrutor de trânsito (categoria profissional). CNH: D/EQ,

16. Marceneiro de Móveis: Necessário experiência na função. Para montagem , desmontagem e marcenaria. Ter ensino fundamental completo.

17. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Efetuar manutenção em empilhadeiras. CNH: AB

18. Mecânico de Manutenção Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Jacutinga. Obrigatório possuir curso Técnico em Mecânica ou afins. Realizar manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos. Diversas atividades oriundas a função.

19. Mecânico Manutenção de Máquinas Escavadeira, Carregadeira e Caminhões: Obrigatório possuir curso na área. Experiência com manutenção de motores a diesel, máquinas pesadas (linha amarela). Escavadeira, retroescavadeira, carregadeira, pá carregadeira, caminhão, fora de estrada. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção preventiva. CNH: D/E

20. Montador Mecânico Hidráulico: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse. Necessário possuir curso Técnico em Mecânica. Montagem de tubulações mecânica, conexões, serviços de solda, montagem de equipamentos através de desenho técnico. Desejável: Experiência em montagem industrial. Ter disponibilidade para viagens. CNH: B

21. Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico: Vaga para a cidade de Itapira. Para confeccionar peças de acordo com desenho técnico e realizar programação da máquina. CNH: A

22. Operador de Máquina corte de Madeira em geral: Necessário conhecimento em cortes de madeira em pêndulo. Ter postura proativa e facilidade em ouvir e interagir com pessoas e ter iniciativa. Ter fundamental completo.

23. Operador de Torno CNC: Vaga para a cidade de Itapira. Será responsável pela operação e programação de torno CNC, conferindo medidas das peças confeccionadas de acordo com desenho técnico. CNH: A

24. Pedreiro: Necessário possuir experiência em assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos e acabamento em geral. Ter ensino fundamental incompleto.

25. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência na função. CNH: B

26. Projetista de Tubulação: Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse. Necessário possuir curso Técnico Mecânico.Para auxiliar o engenheiro no desenvolvimento, na coordenação e elaboração de desenhos dos projetos. Domínio AutoCAD e desenhos hidráulicos. CNH: B

27. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

28. Supervisor de Vendas Comercial: Obrigatório que possua ensino superior em administração ou área correlata. Atender , esclarecer dúvidas de clientes, garantir cumprimento das metas anuais, garantir processo de abertura e fechamento diário da loja em conjunto com demais gerentes (quando houver necessidade). Para contratação imediata. CNH: AB

29. Sushiman : Para preparação de shushis e sashimis, além de vários tipos de refeições típicas do Japão. Realiza limpeza e conservação de peixes e frutos do mar, verificando a qualidade dos alimentos.

30. Técnico Manutenção de Equipamentos Informática (Suporte): Ter experiência na função. Dar suporte ao usuário, manutenção de computadores e rotinas de infra-estrutura, ensino médio completo.

31. Técnico Segurança do Trabalho: Obrigatório possuir Curso Técnico de Segurança do Trabalho e experiência na função. Executar planos de ação do PPRA, CIPA, NR 12, Bombeiros, Auditorias, Fiscalizações, etc.Realizar treinamentos, integrações de segurança, desenvolver ações educativas. Possuir treinamento de NR 10, NR 33 e NR . Mais atividades inerentes a função.

32. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência na função, e tenha ensino médio completo.

33. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio. CNH: AB



VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

Não há vagas no momento.

OBS: Vagas disponíveis para 25/08/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 24/08/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.