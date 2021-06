PAT conta com 96 vagas de emprego disponíveis para esta terça (01)

96 vagas distribuídas em 32 ocupações

1. ½ Oficial de Andaime: Vaga Temporária – Não é necessário experiência, será um projeto de formação de jovens que nunca tenham trabalhado ou tenham pouca experiência, desenvolverá atividades de carga e descarga de materiais, auxiliar aos profissionais em modos diversos, limpeza e organização do ambiente de trabalho.

2. Aprendiz de Mecânica de Manutenção: Vaga para cidade de Mogi Mirim- Jovem Aprendiz para aprender com auxiliares de mecânicos na manutenção de máquinas agrícolas.

3. Assistente de Contabilidade: Necessário experiência em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defisa, sistemas folhamatic.

4. Auxiliar Administrativo: Necessário experiência na área administrativa. CNH: AB

5. Auxiliar de Enfermagem: Vaga para cidade de Mogi Mirim – Necessário experiência na área, obrigatório possuir COREN ativo

6. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário que possua experiência na rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

7. Auxiliar Técnico em Mecânica: Vaga para Cidade de Mogi Mirim – Irá auxiliar mecânicos na manutenção de maquinas agrícolas.

8. Carpinteiro: Necessário experiência em carpintaria.

9. Caseiro: Irá cuidar de uma chácara de maneira geral, exercendo funções pertinentes ao cargo como, cortar grama, cuidar do jardim, cuidar da piscina, cuidar do galinheiro e manter a casa limpa e o local sempre organizado. (casal aposentado preferencial).

10. Comprador: Necessário experiência na função. Buscar o melhor em opções de compra mediante análise das alternativas de fornecimento, com prazo, preço e qualidade. Melhor relação custo benefício para empresa.

11. Consultor de Vendas Externas B2B: Atuar com prospecção de clientes corporativos, B2B, comercialização de produtos de limpeza, Necessário ter atuado mo segmento de vendas com atividades de prospecção de clientes corporativos, manutenção em carteira, agendamento e visitas a clientes, elaboração de relatórios, possuírem veículo para o trabalho.

12. Consultor de Vendas: Necessário experiência na função, ter oratória clara, saber trabalhar em equipe, conhecimento com vendas.

13. Consultor de Vendas: Necessário experiência na área, ira ser responsável por fazer visitas a clientes diariamente e realizar a venda de serviços Vivo (TV, Banda Larga, Telefonia fixa) Porta a Porta – PAP, executar o plano de vendas e ações com foco no cliente, visando aumento das vendas e fidelização.

14. Enfermeiro: Vaga para Cidade de Mogi Mirim – Necessário experiência na área, obrigatório possuir COREN ativo

15. Inspetor de Equipamentos (Recarga de Extintor): Possuir experiência em recarga de celular.

16. Mecânico de Motocicletas: Vaga para a cidade de Conchal: Necessário experiência na área e principalmente conhecimento em elétrica de motos. Candidatos fora da cidade de Conchal, se contratados, terão como benefício além do salário, vale transporte e outros a combinar. CNH: AB

17. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel, e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva.

18. Motorista de Caminhão Betoneira: Vaga para cidade de Mogi Mirim – Necessário experiência na função e com, caminhão de carga pesada, carregar e descarregar concreto na obra.

19. Oficial de Serviços Gerais: Necessário experiência . Montar tubulação para descarregar concreto na obra e serviços gerais, possuir experiência com bomba magote será um diferencial.

20. Operador de Escavadeira/Retro Escavadeira: Necessário experiência em operar maquina escavadeira e retro escavadeira, manejando dispositivos de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes se necessário.

21. Operador de Escavadeira e Carregadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência em operar máquina escavadeira realizando trabalho de terraplanagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente e também internamente. CNH: D ou E

22. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

23. Pedreiro: Vaga Temporária- Necessário experiência em construção de estruturas de concreto, alvenaria, assentamento de revestimentos cerâmicos e pisos, execução de reboco e tubulação hidráulica.

24. Pedreiro: Vaga Temporária – Necessário experiência em construção civil e caixaria.

25. Promotor de Vendas: Necessário ter conhecimento com geolocalização (Google Maps), Ler e escrever, habilidades de comunicação e bom relacionamento comercial.

26. Serralheiro Modelista (Artístico): Necessário ter experiência com serralheiro artística (portão basculante e de correr), coberturas metálicas, guarda corpo, subir em altura, ótimo acabamento e desempenho no serviço.

27. Técnico de Enfermagem: Vaga para Cidade de Mogi Mirim – Necessário experiência na área, obrigatório possuir COREN ativo.

28. Técnico de Enfermagem: Não precisa ter experiência, Obrigatório comprovar que fez o curso de técnico ou auxiliar de enfermagem, irá trabalhar com contagem de folículos, circulação em centro cirúrgico, expurgo e esterilização.

29. Tratorista Operador de Roçadeira: Necessário experiência na função.

30. Vendedor de Consórcio: Necessário experiência comprovada com vendas, habilidade em redes sociais, negociação e comunicação, saber lidar com pessoas e ter veículo próprio.

31. Vendedor de Ótica: Obrigatório possuir experiência e conhecimentos em patologias do olho e lentes oftalmológicas. Atendimento aos clientes, crediário e recebimento.

32. Eletricista Manutenção Industrial: Obrigatório possuir curso técnico em elétrica, eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica ou automação completo. Desejável: Treinamento NR 10. CNH: B.



