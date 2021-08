PAT abre expediente com mais de 280 vagas de emprego nesta quarta (11)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu inicia o expediente desta quarta-feira, dia 11 de agosto, com 283 vagas de emprego disponíveis para mais de 40 diferentes ocupações. 165 destas vagas estão sendo ofertadas pela rede atacadista Roldão, com sua primeira unidade em construção na cidade no bairro Jardim Ypê II.

A maior parte das funções divulgadas pelo atacado são para operador de caixa (52), operador de loja de alimentos (20) e fiscal de prevenção e perdas (19). Outras incluem auxiliar de açougue, auxiliar de câmara fria, operador de empilhadeira, açougueiro, auxiliar administrativo, atendente de padaria, chefe de setor administrativo e empacotador – esta última, sem a necessidade de experiência.

Todo o processo de seleção, feito em parceria com o PAT, será conduzido pela empresa Roldão. O interessado deve comparecer presencialmente à sede do posto de atendimento ao trabalhador, na Rua São José, 49, portando documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

“Colocamos nossa estrutura à disposição do Roldão para intermediar o preenchimento dessas vagas de trabalho. O PAT tem uma atuação muito forte nesse sentido, de aproximação entre quem busca serviço e quem quer contratar”, explicou Andreia Andreazi, coordenadora do PAT Mogi Guaçu.

Para além das oportunidades oferecidas pela rede atacadista, o PAT oferece amanhã, entre outras, vagas para enfermeiro, frentista, motoboy, promotor de vendas e recepcionista. São 118, ao todo, para 33 ocupações.