Passageiro em carro sofre graves fraturas após acidente em Mogi Mirim

Uma violenta colisão entre um carro e uma caminhonete na tarde desta segunda-feira (27), na região central de Mogi Mirim, deixou duas pessoas feridas. Pouco antes das 17h00, um Chevrolet Celta prata, placas de Mogi Guaçu, descia a rua Ministro Cunha Canto e acabou atravessando a rua João Soares de Camargo, não respeitando a preferencial.

Nesse instante, o carro foi atingido lateralmente por uma picape Mitsubishi L-200, placas de Mogi Mirim, que trafegava pela preferencial. O motorista da caminhonete disse que a colisão foi inevitável. O carro veio muito rápido e, num instante, estava à minha frete”, contou ao site Portal da Cidade.

Ele também se recorda que o carro transportava de cinco a seis pessoas no momento da colisão e que desenvolvia uma velocidade incompatível com a rua Ministro Cunha Canto. Como usava cinto de segurança, o motorista da picape nada sofreu.

Porém, um dos passageiros do Celta que estava no banco do carona, teve ferimentos graves. Ele teve fratura na perna direita e ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros agiu rápido e retirou a vítima que gritava de dor. A porta do Celta precisou ser arrancada para facilitar a remoção do ferido.

Ele foi transportado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa. A motorista do carro, com escoriações leves, também foi levada ao mesmo hospital.

Os demais ocupantes do carro nada sofreram. O trânsito no local ficou interrompido por quase uma hora. A Polícia Militar esteve no local para fazer a ocorrência do acidente e controlar o tráfego.

Fotos: André Paes Leme