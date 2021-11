Parte de carreta carregada de madeira tomba e interdita Rodovia SP 342

Por volta das 05h30 da manhã desta terça (16), um caminhão puxando semirreboques carregados de madeira teve uma de suas partes tombada na Rodovia SP 342 (Espírito Santo do Pinhal-Mogi Guaçu.

No momento do acidente, que aconteceu ainda por motivos ignorados, o trânsito era tranquilo, no entanto, um carro foi atingido, mas não houve feridos, apenas danos materiais.

A rodovia ficou interditada até as 07h00 da manhã para a retirada da madeira quando funcionários da RENOVIAS tiraram a madeira da pista.

A Polícia Rodoviária esteve no local e apoiou a ocorrência até seu término.