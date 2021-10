Parque Industrial Getúlio Vargas recebe serviços de zeladoria

A pedido do prefeito Rodrigo Falsetti, o Distrito Industrial Getúlio Vargas está recebendo serviços de zeladoria. Equipes da Saama (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente) vão realizar roçagem, poda do canteiro central e a limpeza das guias.

“Nossa equipe está lá desde a última sexta-feira, dia 15 de outubro, quando iniciamos a roçagem e a poda do canteiro central. Nesta segunda, estamos fazendo a lamina, que é a limpeza das guias. Estamos atendendo a um pedido do prefeito Rodrigo Falsetti, que pediu uma atenção nossa ao distrito industrial, que há muito tempo não recebia qualquer tio de manutenção”, explicou Ana Cláudia Arruda, secretária-ajunto da Saama.

A ação conta com o apoio de outras Secretarias Municipais, como a de Serviços Municipais e de Obras e Mobilidade. Desde o início do ano, equipes da Prefeitura têm intensificado os serviços de zeladoria em todas as regiões da cidade. Serviço de rotina voltado ao cuidado e preservação dos espaços públicos.