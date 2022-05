Parque dos Ingás receberá eventos do Dia do Desafio 2022

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) promove na próxima quarta-feira, 25 de maio, um evento para celebrar o Dia do Desafio 2022, a partir das 8h na Concha Acústica do Parque dos Ingás, no Centro, e também na área de transporte público do terminal rodoviário. A data sempre é comemorada na última quarta-feira do mês de maio.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, comentou que o Dia do Desafio é a maior campanha de incentivo à pratica de atividades físicas e esportivas do mundo. “O principal objetivo é motivar a população a praticar atividades físicas seja para melhorar a saúde física como também a mental”, disse.

De acordo com ele, neste dia, comunidades de diferentes cidades do Brasil e também do mundo praticam desafios que estimulam o corpo. “A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos tornando esta ação um hábito diário”, explicou.

Raphael Locatelli destacou que é de extrema importância pensar na qualidade de vida e bem-estar da população, sendo necessário promover uma programação de atividades para todas as idades. “Como o Dia do Desafio é uma mobilização mundial de combate ao sedentarismo, nossa meta é trabalhar com a população desde os mais jovens até os mais idosos e zelar constantemente por sua qualidade de vida, em especial por meio do esporte”, finalizou.