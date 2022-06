Parque Chico Mendes será reaberto com visitas monitoradas

Nesta terça-feira, dia 7 de maio, o Centro de Educação Ambiental Francisco Mendes, o Parque Chico Mendes, no Jardim Bandeirantes, receberá a primeira visita guiada após passar por uma série de melhorias. Alunos da Escola Cristã Nova Geração vão visitar o local após anos fechado.

A retomada das atividades faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA). Na sexta-feira, 10 de junho, alunos da Escola Municipal e Ensino Fundamental (Emef) Padre Estevo Fernando Laurindo e da Corporação Musical Marcos Vedovello, que irão se apresentar, vão visitar o local.

“ Ao longo das últimas semanas o Parque Chico Mendes passou por uma série de melhorias. O objetivo é permitir a retomada de visitas guiadas pelo parque e, depois, nossa meta é partir para a reabertura para que a população em geral também possa ter acesso. Vamos fazer um trabalho gradual para que isso aconteça”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti ao lembrar que o Parque Chico Mendes está fechado para visitação desde 2006. “Desde quando estava na Câmara já cobrava a conclusão das reformas e a reabertura do Chico Mendes e, agora, vamos continuar trabalhando para a reabertura geral”.

Concluídas as adequações de acessibilidade no Parque Chico Mendes, equipes da SAAMA realizaram limpeza, remoção de vegetação antiga, instalação de bancos, corrimãos e escadas, pavimentação em cimento de parte da trilha, contenção às margens do lago e recuperação de ponte de pedestres. A identificação do espaço e de áreas internas também foi renovada. “Com recursos próprios, nós conseguimos deixar o local preparado para começar a receber as visitas guiadas, neste primeiro momento, e vamos iniciar a capacitação das equipes para gradativamente recebermos o público em geral”, comentou o secretário da SAAMA, Marcelo Vanzella Sartori.

Com quase 30 mil metros², o Parque Chico Mendes, inaugurado no dia 17/05/1992, caracteriza uma APA (Área de Preservação Ambiental) por possuir, além da vegetação natural, nascente que forma três lagos. O local não tem mais animais em cativeiro. Há apenas exemplares de pequeno porte e aves de vida livre. “Nossa meta é promover um trabalho de educação ambiental junto às escolas e estamos abertos para novos projetos”, ressaltou Sartori ao lembrar que, atualmente, o Grupo de Escoteiros Excalibur realiza um trabalho no local aos sábados. As escolas interessadas na visita guiada podem entrar em contato com a SAAMA pelo telefone 3811-7040.