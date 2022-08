ParkShopping Mogi Mirim vai deixar o Dia dos Pais mais incrível com passeios em carrinhos elétricos

Os mini carros elétricos fazem muito sucesso, especialmente entre as crianças. E o ParkShopping Mogi Mirim – que será inaugurado em março de 2023 – vai estender essa divertida experiência para pais e filhos, que poderão curtir juntos um passeio inédito na comemoração do Dia dos Pais, no dia 14 de agosto. O evento para comemorar a data será realizado ao lado do Shopping, próximo ao Posto de Combustíveis Oba, das 10h às 15h.

O evento vai contar com diversos modelos de mini carros elétricos, que são estilosos e trazem o visual dos veículos de verdade, além de dois mini fuscas, trenzinho para um passeio colorido e animado, distribuição de pipoca e algodão doce e muito mais para uma festa completa.

Para participar das emocionantes aventuras envolvendo pais e filhos, basta comparecer no local do evento, localizado na Rua João Mantovani, Rodovia SP 340, Km 162. Todas as ações são gratuitas.

“O ParkShopping Mogi Mirim está fazendo história na cidade antes mesmo de sua inauguração, proporcionando experiências únicas para a população em todas as datas comemorativas e ocasiões que são importantes. E a participação do público nessas ações está sendo muito expressiva para nós. O ParkShopping Mogi Mirim é o primeiro e único shopping da cidade e estamos muito felizes e proporcionar experiência inéditas para todos, antes mesmo da inauguração”, detalha Eduardo Valderano, Supervisor de Marketing do Grupo AD Shopping.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3805-4173 e (19) 99968-0755.

www.parkshoppingmogi.com.br

