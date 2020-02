Parceria entre SAAMA e grupo Mogi Guaçu Consciente entrega “vale árvores” a moradores

A SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente), em parceria com o grupo Mogi Guaçu Consciente, tem criado pontos de entrega de “vale árvores” em praças, igrejas e supermercados.

O grupo leva panfletos aos locais e incentiva os moradores a retirarem as mudas na sede da secretaria. Para conseguir o vale, basta conversar com algum integrante do grupo, que o entregará de maneira gratuita.

Neste sábado, a entrega do vale para os interessados será na Praça do Recanto, das 9h às 13h, e, na segunda-feira, eles estarão no semáforo em frente ao Supermercado BIG, das 9h às 12h. Para retirar a muda, basta apresentar o vale na sede da SAAMA e um funcionário da secretaria dará todas as orientações necessárias para a escolha correta da planta, realização do plantio e manutenção da mesma.