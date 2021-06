Parceria com Defensoria Púbica traz mutirão de orientações legais para famílias de baixa renda

Por meio de parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Defensoria Pública da União (DPU), Mogi Guaçu sedia essa semana, até o dia 2 de julho, mutirão para oferta gratuita de orientações legais a famílias de baixa renda sobre temas como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio emergencial, medicamentos e Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

Os defensores atenderão em dois Centros de Referência de Assistência Social: no CRAS Norte, no Jardim Ipê I, e no CRAS Leste, no Jardim Zaniboni I, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, sempre com agendamento prévio feito por meio de contato telefônico. Todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão seguidos de maneira a garantir um atendimento seguro a todos os moradores.

A ação, promovida pelo Programa DPU para Todos, é itinerante e tem por objetivo facilitar o acesso da população a direitos assegurados pela legislação. Ela é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou seja, com renda familiar de até dois salários mínimos.

De acordo com a titular da Assistência Social, Leila Ramos, o mutirão é uma excelente oportunidade para quem busca esclarecimentos e ajuda para obtenção destes benefícios. “A Defensoria Pública da União atua em casos envolvendo pedidos que foram negados ou suspensos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), questões de saúde, como solicitação de medicamentos e insumos não fornecidos, auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte, benefícios por incapacidade, auxílio emergencial, entre outros, que por alguma razão foram negados pelo poder público”, explica. “Esse trabalho, portanto, é uma importante contribuição para a população de Mogi Guaçu”.

Serviço

CRAS Norte

Atendimento: 28 a 30 de junho

Endereço: Praça Augusto Rodrigues Mello, s/nº, Jardim Ipê I

Telefone: (19) 3841-8460

CRAS Leste

Atendimento: 1º e 2 de julho

Endereço: Rua Arlindo de Oliveira, 37, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831-7641