Parada de Natal no Recanto dá start para a programação do Natal Encantado 2022

Anota aí na sua agenda: o Papai Noel chega em Mogi Guaçu nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, durante a Parada de Natal na Praça Rui Barbosa, o Recanto, a partir das 19h30. Bailarinos, músicos e o bom velhinho vão fazer a tradicional apresentação de Natal. O evento é uma realização da Prefeitura e da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

Toda a programação do Natal Encantado foi definida pela Secretaria Municipal de Cultura. As apresentações no palco do Parque dos Ingás começam na sexta-feira, dia 2 de dezembro, e vão até o dia 18 de dezembro, sempre às sextas, sábados e domingos. Os espetáculos de dança e shows vão levar entretenimento para toda a população de Mogi Guaçu e região. O espaço contará com feira de artesanato e praça de alimentação.

A tradicional Parada de Natal será nesta quinta-feira, na Praça Rui Barbosa, o Recanto, com a chegada do Papai Noel. A Vila do Artesão ficará na Praça Padre Armani, a partir do dia 1º de dezembro, sendo realizada todas as quartas e quintas-feiras no período das 18h às 21h.

Pelo segundo ano consecutivo, o Natal Encantado é realizado em parceria com a Acimg, responsável pela instalação dos enfeites na região central do município. Este ano, o Natal Encantado terá nove dias de programação artística.

Programação da primeira semana

1º de dezembro

Parada de Natal e chegada do Papai Noel

Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

2 de dezembro – sexta-feira

19h Karen Lima Escola de Dança

20h Impulso Studio de Dança

21h Grupo de Dança Bruna Carvalho

3 de dezembro – sábado

18h Cine Jazz

20h Orquestra de Violeiros de Mogi Mirim

21h30 Banda Rotta do Som

4 de Dezembro -domingo

8h Caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas

10h às 21h Grupos de Samba e Pagode (Em comemoração ao dia Nacional do Samba)