(Evento Adiado) Parada de Natal é destaque do Natal Encantado na próxima segunda, 20

A Parada de Natal volta a ser realizada nesta quarta-feira, 15 de dezembro, na região central do município. A apresentação faz parte da programação especial do Natal Encantado, promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

A Parada de Natal tem saída às 19h pelo Parque dos Ingás, passa pela Rua Paula Bueno e finaliza a apresentação na Praça Rui Barbosa, o Recanto, onde um palco está montado na Rua 13 de Maio. O desfile conta com personagens, muita música e, claro, o papai Noel.

Antes da Parada de Natal, a programação prevê outras atividades para a Praça do Recanto. Às 17h, tem poesias com Carlos Pinheiro e às 17h50 Brinquedo Encantado. A apresentação musical com o espetáculo Salvando o Natal está marcada para às 20h e, às 21h, corais da Corporação Marcos Vedovello.

As atividades no palco do Parque dos Ingás estão programadas para quinta-feira, dia 16 de dezembro, com a apresentação de duas bandas: J3D e Rock Village. Já no Teatro Tupec do Centro Cultural tem teatro com a Cia Parafernália na sexta-feira, dia 17 de dezembro, às 19h, e com a Cia Teatral Oitonopalco, às 21h.

O Natal Encantado terá atrações artísticas gratuitas para toda a família até o 23 de dezembro. A programação pode ser conferida no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br.

Atualização:

Todos os eventos foram transferidos para a próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, e nos mesmos horários. O Natal Encantado tem atrações artísticas gratuitas para toda a família até o 23 de dezembro.