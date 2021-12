Parada de Natal abre programação do “Natal Encantado” nesta quarta-feira (01)

Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, a programação do Natal Encantado terá início com a Parada de Natal, a partir das 19h, na região central. O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, com parceria da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

Nesta semana, uma força-tarefa foi promovida pelas Secretarias Municipais, a fim de deixar o Parque dos Ingás pronto para as festividades natalinas. A Secretaria de Serviços Municipais promoveu a limpeza da área e a pintura do palco e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente realizou a roçagem e a poda de toda a área verde. Já a Secretaria de Obras e Mobilidade fez o reparo da iluminação, a instalação de novas luminárias e a pintura das guias e a Secretaria de Comunicação acompanha a montagem de toda a estrutura.

Além dos enfeites natalinos, o Natal Encantado de Mogi Guaçu terá atrações artísticas gratuitas para toda a família. O evento, que acontece de 1º a 23 de dezembro, terá a tradicional Parada de Natal na região central, ao longo da Rua Paula Bueno com término na Rua 13 de Maio, e com shows e apresentações culturais no Parque dos Ingás, na Praça Rui Barbosa, o Recanto, e no Teatro Tupec do Centro Cultural.

A casinha do Papai Noel será instalada na Praça do Recanto e funcionará de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. O Parque dos Ingás, por sua vez, terá área de alimentação com food-trucks. A programação começa nesta quarta-feira com a Parada de Natal. Estão previstas duas delas, com repetição prevista para o dia 15 de dezembro.

Os eventos no Parque dos Ingás começam no dia 2 de dezembro com o músico Mazinho Quevedo, mestre da viola caipira, a partir das 20h. Destaque também para a apresentação da Orquestra da Polícia Militar do Estado de São Paulo no dia 3 de dezembro, a partir das 20h, com abertura por conta da Corporação Musical Marcos Vedovello. A programação segue até o dia 23 de dezembro com muita música, arte e dança. Ela pode ser conferida, na íntegra, abaixo ou no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br.

A programação do Teatro Tupec, no Centro Cultural, começa no dia 5 de dezembro com a apresentação da Banda J3D, de repertório repleto de sucessos do pop rock, a partir das 19h. Às 20h se apresenta a Banda Pegada Universitária. Outras apresentações estão previstas para os dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de dezembro.

Programação Natal Encantado

Praça do Recanto

1º de dezembro

19h – Chegada do Papai Noel na Parada de Natal (Desfile com diversas atrações)

20h30- Apresentação musical com o espetáculo Visita à Fábrica do Noel

15 de dezembro

17h –Poesias com Carlos Pinheiro

17h50- Brinquedo Encantado (Contação de Histórias)

19h – Parada de Natal (Desfile com diversas atrações)

20h- Apresentação musical com o espetáculo Salvando o Natal

21h – Corais da Corporação Musical Marcos Vedovello

Teatro Municipal TUPEC

5 de dezembro

19h – Banda J3D (Pop rock)

20h – Banda Pegada Universitária (Sertanejo)

10 de dezembro

19h – Balé Clássico, com Sol Academia

20h – Dança Contemporânea, com Academia WM’s

21h – Dança do Ventre, com Samyna Suad Belly Dance

11 de dezembro

20h – Dança e Cidadania

12 de dezembro

19h – Banda Sweet Bullet (Hard Rock)

20h – Derick e Lossani (Dupla Sertaneja)

17 de dezembro

19h – Cia. Parafernália (Teatro Contemporâneo)

21h – Cia. Oitonopalco (Teatro Contemporâneo)

18 de dezembro

20h – EMIA (Mostra Multilinguagem)

19 de dezembro

18h – Projeto PAS (Música com repertório variado)

19h – Dança de Salão, com Studio Impacto

19h- Dança Contemporânea, com Studio W

19h- Projeto Ágape (Dança)

Parque dos Ingás

2 de dezembro

20h – Mazinho Quevedo

3 de dezembro

19h30 – Corporação Musical Marcos Vedovello

20h – Orquestra da Polícia Militar do Estado de São Paulo

4 de dezembro

17h – Grupo Primavera Nacional (Rap)

19h – KWAJA (Dança K-Pop)

19h30 – Dança Contemporânea, com Estação do Corpo

20h – Dança Contemporânea, com Academia WM’s

8 de dezembro

19h – Juninho Dantos (Roda de Samba)

20h – Armando Moreli e Trio (Samba)

21h – Quinteto Alma Brasileira (Jazz e MPB)

9 de dezembro

19h30 – Banda Santa Terezinha

20h30 – Quarteto Qdeujazz

10 de dezembro

18h- Banda Kombi69 (Música)

19h – Banda Sweet Bullet (Hard Rock)

20h – Banda Primezero (Heavy Metal)

21h – Banda Eu + 1 (Rock Retrô)

11 de dezembro

19h – Banda Rádio K7 (Pop rock nacional)

20h – Derick e Lossani (Dupla Sertaneja)

16 de dezembro

19h30 – Banda J3D (Pop rock)

20h30 – Banda Rock Village (Rock)

17 de dezembro

19h – Dança Contemporânea, com Academia Dançarte

20h – Kung Fu, com Kenj Shaolin do Norte

18 de dezembro

17h – Grupo de Capoeira Ocultos

18h – Dança Contemporânea, com Impulso Academia

19h – Balé Clássico, com Sol Academia

20h – Dança Contemporânea, com Nathalia Mello

22 de dezembro

19h – Dança Contemporânea, com Dança SESI

20h – Os Patronos da Viola (Viola caipira)

23 de dezembro

20h – Banda Pegada Universitária (Sertanejo)

21h – DJ Zolrac (Música Eletrônica)