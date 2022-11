Parada de Natal abre programação da primeira semana do Natal Encantado

A Secretaria Municipal de Cultura já definiu a programação da primeira semana de apresentações do Natal Encantado 2022. Os eventos serão realizados sempre às sextas, sábados e domingos no palco do Parque dos Ingás, conforme programação abaixo. O espaço contará com feira de artesanato e praça de alimentação.

Depois do Acender das Luzes no último dia 15, a tradicional Parada de Natal será na quinta-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 19h30, na Praça Rui Barbosa, o Recanto, com a chegada do Papai Noel. A Vila do Artesão ficará na Praça Padre Armani, a partir do dia 1º de dezembro, sendo realizada todas as quartas e quintas-feiras no período das 18h às 21h.

“Serão três finais de semana de atrações e definimos uma programação bem diversificada para entreter toda a família. No primeiro final de semana, teremos apresentações de dança e muita música, tendo o samba como principal destaque”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Pelo segundo ano consecutivo, o Natal Encantado é realizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), responsável pela instalação dos enfeites na região central do município. Este ano, o Natal Encantado terá nove dias de programação artística.

Programação Natal Encantado 2022

1º de dezembro

Parada de Natal e chegada do Papai Noel

Praça Rui Barbosa, a partir das 19h30

2 de dezembro

19h Karen Lima Escola de Dança

20h Impulso Studio de Dança

Palco Parque dos Ingás

3 de dezembro

18h Cine Jazz

20h Orquestra de Violeiros de Mogi Mirim

21h30 Banda Rotta do Som

Palco Parque dos Ingás

4 de dezembro

Caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Parque dos Ingás, a partir das 8h

Domingo do Samba em comemoração ao Dia Nacional do Samba

Palco do Parque dos Ingás, no período das 15h às 21h

As demais apresentações serão divulgadas na próxima semana

9 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

10 de dezembro

Palco Parque dos Ingás, a partir das 19h

Atrações Artísticas – música

Canta Guaçu edição de Natal

Palco Parque dos Ingás, a partir das 20h

11 de dezembro

Concerto em comemoração ao Dia da Bíblia

Palco Parque dos Ingás, no período das 9h às 11h30

Domingo do Sertanejo

Palco Parque dos Ingás, no período das 13h às 21h

16 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

17 de dezembro

Atrações Artísticas – música

Palco Parque dos Ingás, no período das 18h às 21h

18 de dezembro

Domingo do Rock- Mogi Rock Mob

Palco Parque dos Ingás, no período das 9h às 21h