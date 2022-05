Para quem procura emprego, PAT oferece 96 vagas de emprego nesta quarta (04)

96 vagas distribuídas em 42 ocupações

1. Açougueiro: Elaborar e desenvolver processos de separação de carnes e derivados, desossando, picando, cortando, moendo, fatiando-as, buscando atender as necessidades dos clientes assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ensino fundamental completo.

2. Ajudante de Eletricista: Responsável por auxiliar nas atividades junto ao eletricista, voltado para manutenção elétrica em geral. Necessária experiência na função. Caso seja estudante de elétrica a experiência não será exigida. CNH: B (Desejável não obrigatória).

3. Alinhador de Pneus: Montagem de pneus, balanceamento, alinhamento, suspensão, freios e troca de óleo. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

4. Auxiliar de Confeiteiro: Responsável por ajudar na preparação das receitas, separando a matéria prima, os utensílios, finalizando a embalagem, precificação e armazenamento/ exposição dos produtos. Ensino fundamental completo.

5. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Imprescindível experiência em rotina de escrita fiscal de escritório contábil, simples nacional e lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, sped fiscal, sped contribuições, reinf e sistemas folhamatic. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

6. Auxiliar Financeiro: Conhecimentos em contas a receber e pagar, atendimento ao público. Experiência em pacote Office. Técnico em administração ou área correlata.

7. Auxiliar de Instalação de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Auxiliar instalações de equipamentos de segurança (alarmes, cerca elétrica, CFTV e interfonia). Conhecimentos básicos em elétrica/ eletrônica e informática. Ter vontade de aprender e de crescer profissionalmente. Ensino médio completo. CNH: B

8. Auxiliar Mecânico de Máquinas de Construção e Terraplenagem: Auxiliar os mecânicos na desmontagem dos equipamentos. Limpeza das peças, ferramental e ambiente de trabalho. Escolaridade não exigida.

9. Borracheiro: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar/consertar câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigida. CNH: B

10. Cartazeiro: Confecção de cartazes, banners e faixas promocionais. Boa caligrafia. Ensino fundamental completo.

11. Confeiteiro: Responsável pela produção de bolos frescos e secos, seguindo as normas de segurança alimentar, receitas e fichas técnicas desenvolvidas pela empresa. Preparação desde o pão de ló, recheio, cobertura e finalização decorativa, também é responsável pela produção de sobremesas e doces em geral, seguindo a ficha técnica das receitas. Ensino fundamental completo.

12. Cuidador de Idoso: Necessário ter experiência comprovada em carteira como cuidador de idoso, carta de referência, ter prática, técnica para retirar da cama e demais cuidados com idosa acamada. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

13. Empregada Doméstica: Vaga Temporária – 90 dias: Fazer faxina em geral e cozinhar. Escolaridade indiferente. CNH: Desejável categoria A.

14. Encarregado de Loja: Coordenar tarefas e pessoas. Zelar pelo atendimento e satisfação do cliente. Ensino médio completo.

15. Enfermeiro: Necessária experiência profissional na área de qualidade. Especialização será um diferencial. Coren ativo. Superior completo em enfermagem.

16. Fiscal de Loja: Realizar o monitoramento e fiscalização de clientes, funcionários e dos bens materiais da loja, zelando e prevenindo furtos. Ensino médio completo.

17. Lavador de Ônibus / manobrista: Lavagem de ônibus, micro-ônibus e vans, com Wap e escovão. Polimento, lubrificação e realizar manobras no pátio. Desejável CNH: D

18. Manicure – Alonguista de Unhas: Possuir experiência com alongamento de unhas. Ter bom relacionamento para trabalhar em equipe e disponibilidade de horário. Vaga feminina. Ter ensino médio completo.

19. Manicure e Pedicure: Experiência na função. Bom relacionamento para trabalhar em equipe e disponibilidade de horário. Vaga feminina. Ter ensino médio completo.

20. Marceneiro: Possuir conhecimentos em plano de corte e leitura de projetos. Ensino fundamental completo.

21. Mecânico Eletricista de Automóveis: Efetuar trocas de lâmpadas em geral, diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro, manuseio de scanner e diagnóstico. Instalação de máquinas de vidros em geral, básico referente à injeção eletrônica. Ensino fundamental completo. CNH: B

22. Mecânico de Máquinas de Construção e Terraplenagem: Efetuar manutenção em máquinas de terraplenagem tipo retro escavadeiras. Necessária experiência na área diesel/máquinas/tratores. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

23. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

24. Operador de Caixa: Executar atendimento de excelência ao cliente , processos de abertura e acompanhamento do fechamento de caixa. Entregar fechamento do movimento do caixa e fundo fixo ao gestor responsável. Demais atividades inerentes a função. Ensino médio completo.

25. Operador de Caixa: Atendimento ao cliente, registrar os preços das mercadorias, receber pagamentos de compras efetuadas, emitir cupom fiscal, realizar o fechamento de caixa. Ensino médio completo

26. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de Empilhadeira. Ensino médio completo. CNH: B

27. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos não conforme e retirada de amostras. Empresa oferece transporte fretado. Ensino médio completo.

28. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ensino fundamental completo.

29. Pizzaiolo: Necessário possuir conhecimento básico em massas, cortar pizza, preparar massa. Ter ensino fundamental completo.

30. Promotor de Vendas: Necessário possuir experiência comprovada na função de vendedor. Ensino médio completo.

31. Repositor de Mercadorias: Necessário conhecimento na função, abastecimento das prateleiras, atendimento ao cliente, precificação e verificação de validade dos produtos.

32. Repositor de Mercadorias: Efetuar abastecimento da loja e garantir a correta exposição dos produtos, garantir a correta execução e manutenção do planograma e layout da loja por meio de ferramentas disponibilizadas. Precificação de produtos. Receber, conferir e abastecer. Atender cliente quando necessário por meio de direcionamento. Ensino médio completo.

33. Soldador: Necessária experiência em solda tig/mig e eletroldo. Escolaridade indiferente. CNH: B

34. Subgerente de Loja: Auxiliar o gerente na administração da loja, liderar equipes. Conhecimento em mercearia seca, caixas, setor de perecíveis. Facilidade com rotinas administrativas, liderança, dinâmico, facilidade para prender os processos e rotinas da loja. Ensino médio completo.

35. Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática: Experiência em manutenção de computadores, conhecimento em informática, redes, acesso remoto, organização e pontualidade. Ter boa comunicação. Possuir curso Técnico na área. CNH: B

36. Técnico em Segurança do Trabalho: Necessário conhecimento em Laudos de Insalubridade e Periculosidade. Possuir curso técnico em segurança do trabalho. CNH: B

37. Vendedor de Consórcios: Necessário experiência na função, irá realizar vendas internas e externas de consórcios, imóveis, motocicletas, náuticos e máquinas, elaborar propostas comerciais, realizar visitas e reuniões presenciais e online para demonstração do produto e fechamento de negócios, fazer prospecção e captação de novos negócios, realizar vendas com foco e excelência no atendimento, CNH B.

38. Vendedor Porta a Porta: Experiência na função de vendedor, efetuar vendas de fibras ópticas. Ter ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)



39. Operador de Caixa: Executar as mais variadas tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador a capacidade de seguir orientações bem definidas, observação da seqüência e discernimento, bem como habilidade no trato com pessoas. Ensino médio completo.

40. Repositor de Mercadorias: Abastecimento das prateleiras, atendimento ao cliente, precificação e verificação de validade dos produtos. Ensino médio completo.

41. Repositor em Supermercados (Hortifruti): Trabalhar como Repositor no setor de hortifrutigranjeiros. Executar atividades de reposição, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

42. Repositor em Supermercados (Meio de Loja): Trabalhar como Repositor ( meio de loja) . Executar atividades de reposição, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 04/05/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAM QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 03/05/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.