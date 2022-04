Para esta segunda (11), o PAT oferece 203 vagas de emprego

203 vagas distribuídas em 45 ocupações, confira:

1. Açougueiro: Elaborar e desenvolver processos de separação de carnes e derivados, desossando, picando, cortando, moendo ou fatiando-as, buscando atender as necessidades dos clientes, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo

2. Analista de Recursos Humanos: Necessário experiência na função de 03 anos comprovados em carteira de trabalho, experiência em folha de pagamento, férias, rescisão e admissão e apontamento.

3. Auditor de Loja: Vaga para atuar nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim – Necessário experiência na função, elaborar inventario de produtos e patrimônios, organização, conservação das lojas e dos patrimônios, fazer relatórios diários e semanais de controle de ativos e mercadorias dentro das políticas e normas da empresa.

4. Auxiliar Administrativo: Necessário experiência comprovada na função por um ano e meio.

5. Auxiliar de Limpeza: Vaga masculina, necessário experiência comprovada na função.

6. Auxiliar de Marceneiro: Vaga não exige experiência, porem será um diferencial, pessoa pró ativa que queira aprender, empresa oferece plano de carreira em marcenaria.

7. Biomédica: Recém formada, não necessita de experiência, empresa oferece treinamento, desejável conhecimento em vendas.

8. Cartazeiro: Necessário possuir conhecimento na função, produção e confecção de cartazes, banners e faixas promocionais.

9. Conferente de Logística: Vaga para atuar nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim – Necessário experiência na função, receber, identificar e armazenar bebidas, conferir, separar e movimentar para o almoxarifado, efetuar separação e montagem das cargas de bebidas, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, entrega e recebimento de objetos pesados.

10. Colocador de Toldos: Possuir experiência em Instalação de Toldos, necessário possuir NR 35, trabalhar em altura.

11. Coordenador de Loja de Bebidas: Vaga para atuar nas cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim – Necessário experiência na função, coordenar loja, ter boa comunicação, conhecimento em pacote Office, saber trabalhar em equipe, ter disponibilidade de horários, Possuir CNH B.

12. Costureira: vaga para cidade de Itapira Não é necessário experiência, empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Ensino fundamental (alfabetizado).

13. Eletricista Industrial: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando as manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da Isso 9001, 14001 e Ohsas 18001. Demais atividades inerentes a função. Ensino médio completo ou técnico em eletrônica, mecatrônica ou eletrotécnica.

14. Encarregado de Cozinha: Necessário experiência comprada e de preferência em restaurante de comida Fast Food.

15. Encarregado de Loja: Necessário experiência comprovada em carteira de trabalho, coordenar tarefas e pessoas, zelar pelo atendimento e satisfação do cliente, ter boa comunicação, saber trabalhar em equipe.

16. Frentista: Necessário experiência comprovada em carteira de mínimo três anos na função de frentista de posto de gasolina, ser casado ter até 46 anos, boa comunicação, ágil, e que goste de trabalhar com o publico.

17. Fiscal de Loja: Necessário experiência na função, realizar o monitoramento e fiscalização de clientes, funcionários e dos bens materiais da loja, zelando e prevenindo furtos.

18. Gerente Comercial: Vaga para trabalhar em São João da Boa Vista: Liderar operação de vendas de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ensino superior ou cursando será um diferencial. Comprovação em carteira em gestão de equipe de vendas e serviços, ramo de crédito consignado será um diferencial. CNH: AB

19. Instalador de Equipamentos de Comunicação: Executar instalações de equipamentos, necessário experiência no ramo (telecomunicações, instalações diversas, alarmes).

20. Jardineiro: Necessário experiência na função, responsável pelas atividades de execução e manutenção de jardim, como conservação, limpeza, preparo de sementes, replantio entre outras atividades pertinentes a função.

21. Lavador de Caminhões: Necessário experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

22. Líder de Setor (Encarregado de Estoque): Necessário experiência na carteira de trabalho, assegurar o abastecimento e reposição dos produtos nas gôndolas corretamente, zelar pelo atendimento e satisfação ao cliente.

23. Maçariqueiro: Necessário experiência comprada em carteira na função.

24. Marceneiro: Necessário experiência e conhecimento em plano de corte e leitura de projetos.

25. Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga: Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada da máquina e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Ensino médio completo.

26. Motorista de Caminhão: Necessário experiência na função, motorista de carga, não articulados, com mais de 3,5 toneladas.

27. Motorista de Caminhão Carreta: Necessário que possua experiência comprovada em carteira como motorista carreteiro, residir em Mogi Guaçu, CNH categoria E.

28. Motorista de Caminhão Pipa: Necessário experiência na função, dirigir caminhão pipa na obra de acordo com orientação da chefia, manter o caminhão em condições ideais de uso, solicitar manutenção quando necessário, eventualmente pode dirigir trator na obra.

29. Motorista de Caminhão Truck: Necessário que possua experiência comprovada em carteira como motorista preferencialmente como caçamba, residir em Mogi Guaçu, CNH categoria D.

30. Motorista Turmeiro: Necessário experiência comprovada como motorista de ônibus, van, caminhão pipa e basculante.

31. Operador de Caixa: Necessário experiência na função, atendimento ao cliente registrar preços das mercadorias, receber pagamento de compras efetuadas, emitir cupom fiscal, realizar o fechamento do caixa.

32. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de Empilhadeira. Ensino médio completo. CNH: B

33. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga: Operar máquina de produção industrial de embalagens de vidro. Acompanhar funcionamento, realizar controle de peso dos produtos, lubrificação de moldes e demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo.

34. Operador Financeiro: Necessário experiência na função, irá atuar na geração de negócios de vendas de produtos bancários, fazer analise e contratação de credito pessoal, vendas de consórcios dentre outros produtos.

35. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

36. Polidor de Veículos: Necessária experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

37. Professor de inglês: Ser comunicativo e pro ativo, ter aptidão ou experiência com crianças, ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã.

38. Promotor de vendas (cartão): Necessário conhecimento na área, abordar clientes para promover a oferta do cartão e produtos financeiros, cadastrar proposta do cartão, dar apoio na gestão administrativa dos cartões.

39. Repositor de Mercadorias: Necessário experiência na função, executar abastecimento das prateleiras, atendimento ao cliente, precificação e verificação de validade dos produtos.

40. Técnico em Manutenção Mecânica: Ira executar retirada e manutenção e instalação de equipamentos de campo, aberturas de bocas de visita de equipamentos, limpeza interna, instalação de juntas, preparação de superfícies para ensaios não destrutivos, calibração de válvulas de segurança, elaboração de relatório de inspeção dos equipamentos.

41. Torneiro Mecanico: Vaga temporária 30 dias – Necessário experiência na função comprovada, ter boa coordenação motora, saber trabalhar com pessoas, leitura e interpretação de desenhos.

42. Vendedor de Serviços: Necessário experiência na área de vendas, executar vendas de planos funerários, vendas externa.

43. Vendedor de Serviços: Não necessita experiência, executar serviços de vendas externas, possuir veiculo próprio CNH categoria AB.

44. Vendedor Interno: Necessário experiência na função em vendas de serviços ou produtos, comprovado em carteira por período de mínimo 06 meses.

45. Vidraceiro: Responsável pelo transporte, manutenção, componentes e instalação de vidros, seguindo normas de saúde e segurança do trabalho. Ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Não há vagas



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 11/04/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAM QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 08/04/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.