Papai Noel chega de fusca vermelho conversível ao Buriti Shopping Mogi Guaçu

O Buriti Mogi Guaçu está pronto para receber o Papai Noel e a trupe natalina nesta quarta-feira (17), às 19h, no estacionamento do shopping perto da portaria principal. Acompanhado por personagens divertidos, bailarinos e cantores, o bom velhinho chegará ao principal centro de lazer e entretenimento da cidade sobre um fusca vermelho conversível.



Clientes, lojistas e convidados especiais poderão assistir a chegada da trupe natalina e depois contemplar a apresentação de um canto de Natal. Dois cenários foram montados dentro do shopping para encantar o público. O primeiro fica logo na entrada principal (P1), onde o Papai Noel permanecerá diariamente para atender as crianças. No local, uma caixa foi colocada para receber as cartinhas com pedidos de presentes para o bom velhinho.



Já o segundo cenário está localizado próximo à loja Renner. “Além dos cenários e da iluminação especial em toda a fachada externa do empreendimento, nós montamos uma árvore de quatro metros de altura na Praça de Alimentação. O local ficou charmoso e chama a atenção dos clientes, que poderão tirar fotos e publicar em suas redes sociais”, disse a gerente de marketing do Buriti Mogi Guaçu, Bruna Marcon.



Ela contou na área externa, os pergolados foram iluminados, formando um túnel de luzes. “O lugar ficou instagramável, lindo demais. Toda a estrutura foi preparada especialmente para agradar nossos clientes e contribuir com o encanto do Natal em suas vidas. Também na área externa, a caixa d’agua ganhou iluminação”.



O Papai Noel e sua turma ficarão disponíveis todos os dias, a partir da próxima quinta-feira, dia 18, das 14h às 21h, com intervalo das 17h30 até as 18h30, na portaria principal do shopping, para conversar com as crianças. “Todas as medidas de segurança contra a Covid-19 foram tomadas e vamos seguir com os protocolos de segurança e a disponibilização de álcool em gel 70% nas portarias de acesso e demais áreas do shopping”.



Ação Social

Aproveitando o clima solidário de final de ano, o Buriti Shopping Mogi Guaçu montou uma ‘Loja Vazia’ para arrecadar brinquedos novos e seminovos para doar às crianças e adolescentes de instituições e entidades beneficentes ligadas à FEAG (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas). O espaço exclusivo, que fica próximo à Praça de Alimentação, permanece aberto para receber doações diariamente das 10h às 22h. O Buriti shopping Mogi Guaçu fica na rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 801 – Cidade Nova Mogi Guaçu.