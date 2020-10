Pandemia de fraudes: Comitê científico acusa OMS por crimes contra a humanidade

O advogado alemão Reiner Fuellmich (foto) denuncia o governo da Alemanha, a Organização Mundial da Saúde e diversas entidades sanitárias mundiais por crimes contra a humanidade, de acordo com tipificação do Código Penal Internacional, pelo que ele chama de “Escândalo corona”. Ele representa o German Corona Investigation Comitee, grupo de médicos e advogados independentes que questiona a existência de uma “pandemia” de coronavírus, levantando a suspeita de tratar-se de uma “pandemia de testes PCR”.

O teste não consegue distinguir matéria inativa e reprodutiva. Isso significa que um resultado positivo pode ocorrer porque o teste detecta, por exemplo, um pedaço de entulho, um fragmento de uma molécula, que pode sinalizar nada mais que que o sistema imunológico da pessoa testada venceu a batalha contra um resfriado comum no passado.Fuellmich lembra que a OMS mudou a definição de pandemia pouco tempo antes do surgimento do vírus Influenza, o que permitiu a utilização daquela situação em benefício de supostos contratos com a indústria farmacêutica produtora de vacinas e medicamentos, além dos testes PCR. As revelações do advogado são surpreendentes e vem provocando reações.

Em todo o mundo cresce o ponto de vista cético em relação às necessidades das medidas restritivas, que atingiram os direitos individuais de milhões de cidadãos pelo mundo. O documento de Fuellmich vem sendo lido no mundo inteiro.

No longo documento transcrito e traduzido abaixo, Fuellmich detalha muitos questionamentos que o grupo de médicos fez aos órgãos sanitários.

Leia abaixo o texto na íntegra:

Olá. Eu sou Reiner Fuellmich e fui admitido na Ordem dos Advogados da Alemanha e da Califórnia por 26 anos. Tenho exercido a advocacia principalmente como advogado de primeira instância contra empresas fraudulentas, como o Deutsche Bank, anteriormente um dos maiores e mais respeitados bancos do mundo, hoje uma das organizações criminosas mais tóxicas do mundo; VW, um dos maiores e mais respeitados fabricantes de automóveis do mundo, hoje conhecido por sua fraude gigante do diesel; e Kuehne and Nagel, a maior empresa de transporte do mundo. Estamos processando-os em um caso de suborno de milhões de dólares.

Eu também sou um dos quatro membros do Comitê de Investigação do Corona na Alemanha. Desde 10 de julho de 2020, este Comitê tem ouvido um grande número de testemunhos de cientistas e especialistas internacionais para encontrar respostas às perguntas sobre a crise do coronavírus, que mais e mais pessoas em todo o mundo estão perguntando. Todos os casos acima mencionados de corrupção e fraude cometidos pelas empresas alemãs são insignificantes em comparação, tendo em vista a extensão dos danos que a crise do corona causou e continua a causar.

Esta crise do coronavírus, de acordo com tudo o que sabemos hoje, deve ser rebatizada de “Escândalo Corona” e os responsáveis por ela devem ser processados criminalmente e processados por danos civis. A nível político, tudo deve ser feito para garantir que ninguém jamais estará em uma posição de poder a ponto de fraudar a humanidade ou tentar nos manipular com suas agendas corruptas. E, por esta razão, vou agora explicar a você como e onde uma rede internacional de advogados irá discutir este maior caso de delito civil de todos os tempos, o escândalo de fraude do coronavírus, que entretanto se desdobrou em provavelmente o maior crime contra a humanidade já cometido.

Os crimes contra a humanidade foram definidos pela primeira vez em conexão com os julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, quando eles lidaram com os principais criminosos de guerra do Terceiro Reich. Os crimes contra a humanidade são hoje regulamentados na seção 7 do Código Penal Internacional. As três principais questões a serem respondidas no contexto de uma abordagem judicial para o escândalo corona são:

Existe uma pandemia corona ou apenas uma pandemia de teste de PCR? Especificamente, um resultado de teste de PCR positivo significa que a pessoa testada está infectada com Covid-19 ou não significa absolutamente nada em relação à infecção por Covid-19? As chamadas medidas anti-corona, como lockdown, máscaras obrigatórias, distanciamento social e regulamentos de quarentena, servem para proteger a população mundial do coronavírus, ou essas medidas servem apenas para fazer as pessoas entrarem em pânico e acreditarem – sem fazer perguntas – que suas vidas estão em perigo, para que no final as indústrias farmacêuticas e de tecnologia possam gerar enormes lucros com a venda de testes de PCR, testes de antígenos e anticorpos e vacinas, bem como com a coleta de nossas impressões digitais genéticas? É verdade que o governo alemão foi massivamente pressionado, mais do que qualquer outro país, pelos principais protagonistas desta chamada pandemia corona, o Sr. Drosten, virologista do hospital de caridade em Berlim; Sr. Wieler, veterinário e chefe do equivalente alemão do CDC, o RKI; e o Sr. Tedros, Chefe da Organização Mundial da Saúde ou OMS; porque a Alemanha é conhecida como um país particularmente disciplinado e, portanto, se tornaria um modelo para o resto do mundo por sua estrita e, é claro, bem-sucedida adesão às medidas corona?

As respostas a essas três perguntas são urgentemente necessárias porque o supostamente novo e altamente perigoso coronavírus não causou mortalidade excessiva em nenhum lugar do mundo, e certamente não aqui na Alemanha. Mas as medidas anti-corona, cuja única base são os resultados do teste PCR, que por sua vez são todos baseados no teste Drosten alemão, causaram, entretanto, a perda de inúmeras vidas humanas e destruíram a existência econômica de inúmeras empresas e indivíduos em todo o mundo. Na Austrália, por exemplo, as pessoas são jogadas na prisão se não usarem máscara ou não a usarem adequadamente, conforme determinado pelas autoridades. Nas Filipinas, pessoas que não usam máscara ou não a usam adequadamente, nesse sentido, levam um tiro na cabeça.

Deixe-me primeiro apresentar um resumo dos fatos como eles se apresentam hoje. O mais importante em uma ação judicial é estabelecer os fatos – ou seja, descobrir o que realmente aconteceu. Isso porque a aplicação da lei sempre depende dos fatos em questão. Se eu quiser processar alguém por fraude, não posso fazer isso apresentando os fatos de um acidente de carro. Então, o que aconteceu aqui com relação à suposta pandemia de coronavírus?

Os fatos descritos a seguir são, em grande medida, o resultado do trabalho do Comitê de Investigação do Coronavírus. Este Comitê foi fundado em 10 de julho de 2020 por quatro advogados a fim de determinar, por meio de depoimentos de especialistas cientistas internacionais e outros especialistas:

Quão perigoso é o vírus realmente? Qual é o significado de um teste de PCR positivo? Quais os danos colaterais causados pelas medidas contra o coronavírus, tanto no que diz respeito à saúde da população mundial, quanto no que diz respeito à economia mundial?

Deixe-me começar com algumas informações básicas. O que aconteceu em maio de 2019 e depois no início de 2020? E o que aconteceu 12 anos antes com a gripe suína, da qual muitos de vocês podem ter esquecido? Em maio de 2019, o mais forte dos dois partidos que governam a Alemanha em uma grande coalizão, a CDU, realizou um Congresso de Saúde Global, aparentemente por instigação de importantes participantes da indústria farmacêutica e da indústria de tecnologia. Neste Congresso, os suspeitos de sempre, pode-se dizer, fizeram seus discursos. Angela Merkel estava lá, e o secretário alemão de Saúde, Jens Spahn. Mas, algumas outras pessoas, das quais não se esperaria necessariamente que estivessem presentes em tal reunião, também estavam lá: o professor Drosten, virologista do hospital Charité em Berlim; Professor Wieler, veterinário e chefe do RKI, o equivalente alemão do CDC; bem como o Sr. Tedros, filósofo e Chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS). Todos eles fizeram discursos lá. Também estiveram presentes e discursaram os principais lobistas dos dois maiores fundos de saúde do mundo, ou seja, a Fundação Bill e Melinda Gates e o Wellcome Trust. Menos de um ano depois, essas mesmas pessoas tomaram as decisões na proclamação da pandemia corona mundial, garantiram que testes de PCR em massa fossem usados ​​para provar infecções em massa com Covid-19 em todo o mundo e agora estão pressionando para que as vacinas sejam produzidas e vendidas em todo o mundo.

Essas infecções, ou melhor, os resultados positivos dos testes de PCR entregues, por sua vez, tornaram-se a justificativa para lockdowns mundiais, distanciamento social e máscaras faciais obrigatórias. É importante observar neste ponto que a definição de uma pandemia foi alterada 12 anos antes. Até então, uma pandemia era considerada uma doença que se espalhava pelo mundo e que causava muitas doenças graves e mortes. De repente, e por motivos nunca explicados, era para ser apenas uma doença mundial. Muitas doenças graves e muitas mortes não eram mais necessárias para anunciar uma pandemia. Devido a essa mudança, a OMS, que está intimamente ligada à indústria farmacêutica global, conseguiu declarar a pandemia de gripe suína em 2009, com o resultado de vacinas serem produzidas e vendidas em todo o mundo com base em contratos que foram mantidos em segredo até hoje.

Essas vacinas provaram ser completamente desnecessárias porque a gripe suína acabou se revelando uma gripe leve, e nunca se tornou a terrível praga que a indústria farmacêutica e suas universidades afiliadas continuavam anunciando que ela se transformaria, com milhões de mortes certas se as pessoas não fossem vacinadas. Essas vacinas também causaram sérios problemas de saúde. Cerca de 700 crianças na Europa adoeceram incuravelmente com narcolepsia e agora estão gravemente incapacitadas para sempre. As vacinas compradas com o dinheiro de milhões de contribuintes tiveram que ser destruídas com ainda mais dinheiro dos contribuintes. Já então, durante a gripe suína, o virologista alemão Drosten foi um dos que provocou pânico na população, repetindo sem parar que a gripe suína causaria muitas centenas de milhares, até milhões de mortes em todo o mundo. No final, foi principalmente graças ao Dr. Wolfgang Wodarg e seus esforços como membro do Bundestag alemão, e também membro do Conselho da Europa, que essa fraude foi encerrada antes que levasse a um problema ainda mais sério com consequências graves.

Avancemos para março de 2020, quando o Bundestag alemão anunciou uma Situação Epidêmica de Importância Nacional, que é o equivalente alemão de uma pandemia, em março de 2020 e, com base nisso, o lockdown com a suspensão de todos os direitos constitucionais essenciais por um imprevisível tempo, havia apenas um parecer em que o Governo Federal da Alemanha baseou a sua decisão. Em uma violação escandalosa do princípio universalmente aceito “audiatur et altera pars”, o que significa que também se deve ouvir o outro lado, a única pessoa que ouviram foi o Sr. Drosten.

Essa é a mesma pessoa cujos prognósticos horríveis e indutores de pânico provaram ser catastroficamente falsos 12 anos antes. Sabemos disso porque um denunciante chamado David Sieber, membro do Partido Verde, nos contou sobre isso. Ele o fez pela primeira vez em 29 de agosto de 2020 em Berlim, no contexto de um evento em que Robert F. Kennedy Jr. também participou, e no qual os dois fizeram discursos. E ele fez isso depois em uma das sessões de nosso Comitê do Coronavírus.

A razão pela qual ele fez isso é que ele se tornou cada vez mais cético em relação à narrativa oficial propagada por políticos e pela grande mídia. Ele havia, portanto, empreendido um esforço para descobrir as opiniões de outros cientistas e as encontrou na Internet. Lá, ele percebeu que havia vários cientistas altamente renomados que tinham uma opinião completamente diferente, que contradizia os horríveis prognósticos do Sr. Drosten. Eles presumiram – e ainda presumem – que não havia doença que ultrapassasse a gravidade da gripe sazonal, que a população já havia adquirido imunidade cruzada ou de células T contra este supostamente novo vírus e que, portanto, não havia razão para quaisquer medidas especiais, e certamente não para vacinações.

Esses cientistas incluem o professor John Ioannidis, da Stanford University, na Califórnia, um especialista em estatística e epidemiologia, bem como em saúde pública, e ao mesmo tempo o cientista mais citado do mundo; Professor Michael Levitt, ganhador do Prêmio Nobel de Química e também biofísico na Universidade de Stanford; os professores alemães Kary Mölling, Sucharit Bhakti, Klud Wittkowski, bem como Stefan Homburg; e agora muitos, muitos mais cientistas e médicos em todo o mundo, incluindo o Dr. Mike Yeadon. Dr. Mike Yeadon é o ex-vice-presidente e diretor científico da Pfizer, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Vou falar um pouco mais sobre ele um pouco mais tarde.

No final de março, início de abril de 2020, o Sr. Sieber recorreu à liderança de seu Partido Verde com o conhecimento que havia acumulado e sugeriu que apresentassem essas outras opiniões científicas ao público e explicassem isso, ao contrário das profecias catastróficas do Dr. Drosten, não havia razão para o público entrar em pânico. A propósito, Lord Sumption, que atuou como juiz na suprema corte britânica de 2012 a 2018, fez exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo e chegou à mesma conclusão: que não havia base factual para o pânico e não base jurídica para as medidas corona. Da mesma forma, o ex-presidente do Tribunal Constitucional Federal alemão expressou – embora com mais cautela – sérias dúvidas de que as medidas corona fossem constitucionais. Mas, em vez de tomar nota dessas outras opiniões e discuti-las com David Sieber, a liderança do Partido Verde declarou que as mensagens de pânico de Drosten eram boas o suficiente para o Partido Verde. Lembre-se de que eles não são membros da coalizão governante; eles são a oposição. Ainda assim, isso foi o suficiente para eles, assim como foi suficiente para o Governo Federal como base para sua decisão de lockdown. Posteriormente, a liderança do Partido Verde chamou David Sieber de teórico da conspiração, sem nunca ter considerado o conteúdo de suas informações, e então o retirou de seus mandatos.

Agora vamos dar uma olhada na situação atual em relação ao perigo do vírus, a total inutilidade dos testes de PCR para a detecção de infecções e os lockdowns com base em infecções inexistentes. Nesse ínterim, sabemos que os sistemas de saúde nunca correram o risco de ficar sobrecarregados pela Covid-19. Pelo contrário, muitos hospitais permanecem vazios até hoje e alguns estão agora à beira da falência. O navio-hospital Comfort, que na época ancorava em Nova York e poderia acomodar mil pacientes, nunca acomodou mais do que cerca de 20 pacientes. Em nenhum lugar houve excesso de mortalidade. Estudos realizados pelo professor Ioannidis e outros mostraram que a mortalidade da corona é equivalente à da gripe sazonal. Mesmo as fotos de Bérgamo e Nova York que foram usadas para demonstrar ao mundo que o pânico era apropriado provaram ser deliberadamente enganosas.

Foi então que vazou o chamado “Documento do Pânico”, que foi escrito pelo Departamento do Interior da Alemanha. Seu conteúdo classificado mostra, sem sombra de dúvida, que, de fato, a população foi deliberadamente levada ao pânico por políticos e pela grande mídia. As declarações irresponsáveis do chefe do RKI – lembre-se do CDC [alemão] – Sr. Wieler, que repetidamente e com entusiasmo anunciou que as medidas corona devem ser seguidas incondicionalmente pela população sem que eles façam qualquer pergunta, mostra que ele seguiu o script literalmente. Em suas declarações públicas, continuou anunciando que a situação era muito grave e ameaçadora, embora os números compilados por seu próprio Instituto provassem exatamente o contrário.

Entre outras coisas, o “Documento do Pânico” apela a que as crianças se sintam responsáveis ​​- e passo a citar – “pela morte dolorosa e torturada dos seus pais e avós se não seguirem as regras contra o corona”, ou seja, se não lavarem as mãos constantemente e não ficarem longe dos avós. Um esclarecimento: em Bérgamo, a grande maioria das mortes, 94% para ser mais exacto, acabou por ser resultado não da Covid-19, mas sim a consequência da decisão do governo de transferir doentes, provavelmente com constipação ou gripe sazonal, de hospitais a lares de idosos, a fim de abrir espaço nos hospitais para todos os pacientes da Covid, que acabaram nunca chegando. Lá, nas casas de repouso, eles infectaram idosos com um sistema imunológico gravemente enfraquecido, geralmente como resultado de condições médicas pré-existentes. Além disso, a vacinação contra a gripe, que havia sido administrada anteriormente, enfraqueceu ainda mais o sistema imunológico das pessoas nas casas de repouso. Em Nova York, apenas alguns, mas nem todos os hospitais ficaram lotados. Muitas pessoas, a maioria das quais era novamente idosa e tinha sérios problemas médicos pré-existentes, e a maioria das quais, se não fosse pelo fomento do pânico, teria apenas ficado em casa para se recuperar, correu para os hospitais. Lá, muitos deles foram vítimas de infecções relacionadas à saúde (ou infecções nosocomiais) por um lado, e de incidentes de negligência, por outro lado, por exemplo, ao serem colocados em um respirador em vez de receber oxigênio através de uma máscara de oxigênio. Mais uma vez, para esclarecer: Covid-19, este é o estado atual das coisas, é uma doença perigosa, assim como a gripe sazonal é uma doença perigosa. E, claro, a Covid-19, assim como a gripe sazonal, às vezes pode seguir um curso clínico grave e às vezes mata pacientes.

No entanto, como as autópsias mostraram, que foram realizadas na Alemanha em particular pelo cientista forense Professor Klaus Püschel em Hamburgo, as fatalidades que ele examinou foram quase todas causadas por doenças pré-existentes graves, e quase todas as pessoas que morreram estavam em uma idade muito avançada, assim como na Itália, o que significa que eles viveram além de sua expectativa de vida média.

Nesse contexto, também deve ser mencionado o seguinte: o RKI alemão – isto é, novamente o equivalente ao CDC – havia inicialmente, curiosamente, recomendado que nenhuma autópsia fosse realizada. E existem inúmeros relatos confiáveis de que médicos e hospitais em todo o mundo receberam dinheiro para declarar uma pessoa falecida como vítima da Covid-19, em vez de escrever a verdadeira causa da morte no atestado de óbito, por exemplo, um ataque cardíaco ou um ferimento à bala. Sem as autópsias, nunca saberíamos que a esmagadora maioria das supostas vítimas da Covid-19 morreram de doenças completamente diferentes, mas não da Covid-19. A afirmação de que o lockdown foi necessário porque havia tantas infecções diferentes com o SARS-COV-2 e porque os sistemas de saúde seriam sobrecarregados está errada por três motivos, como descobrimos nas audiências que conduzimos com o Comitê do Coronavírus, e de outros dados que foram disponibilizados neste tempo:

O lockdown foi imposto quando o vírus já estava se retirando. Quando o lockdown foi imposto, as supostas taxas de infecção já estavam caindo novamente. B. Já existe proteção contra o vírus por causa da imunidade cruzada ou de células T. Além do lockdown acima mencionado sendo imposto quando as taxas de infecção já estavam caindo, também há imunidade cruzada ou de células T na população em geral contra os vírus corona contidos em cada gripe ou onda de influenza. Isso é verdade, mesmo que, desta vez, uma cepa ligeiramente diferente do coronavírus estivesse em ação. E isso ocorre porque o próprio sistema imunológico do corpo se lembra de todos os vírus com os quais já lutou no passado e, a partir dessa experiência, também reconhece uma cepa supostamente nova, mas ainda semelhante, do vírus da família corona. Aliás, foi assim que o teste de PCR para a detecção de uma infecção foi inventado pelo agora infame Professor Drosten. No início de janeiro de 2020, com base nesses conhecimentos básicos, o Sr. Drosten desenvolveu seu teste de PCR, que supostamente detecta uma infecção pelo SARS-COV-2, sem nunca ter visto o verdadeiro vírus Wuhan da China, apenas tendo aprendido com a mídia social informa que havia algo acontecendo em Wuhan, ele começou a mexer em seu computador com o que se tornaria seu teste de PCR corona. Para isso, ele usou um antigo vírus SARS, esperando que fosse suficientemente semelhante à suposta nova cepa do coronavírus encontrada em Wuhan. Em seguida, ele enviou o resultado de seus ajustes no computador para a China para determinar se as vítimas do suposto novo coronavírus testavam positivo. Eles testavam. E isso foi o suficiente para que a Organização Mundial da Saúde soasse o alarme pandêmico e recomendasse o uso mundial do teste Drosten PCR para detecção de infecções pelo vírus hoje denominado SARS-COV-2. A opinião e o conselho de Drosten foram – isso deve ser enfatizado mais uma vez – a única fonte para o governo alemão quando anunciou o lockdown, bem como as regras para o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras. E – isso também deve ser enfatizado mais uma vez – a Alemanha aparentemente se tornou o centro de lobby especialmente massivo da indústria farmacêutica e de tecnologia porque o mundo, com referência aos alemães supostamente disciplinados, deveria fazer como os alemães fazem para sobreviver à pandemia. C. E esta é a parte mais importante da nossa investigação: o teste PCR está sendo usado com base em declarações falsas, NÃO com base em fatos científicos com respeito a infecções. Nesse ínterim, descobrimos que esses testes de PCR, ao contrário do que afirmam os Srs. Drosten, Wieler e a OMS, NÃO dão nenhuma indicação de infecção por nenhum vírus, muito menos infecção por SARS-COV-2. Não apenas os testes de PCR não são expressamente aprovados para fins diagnósticos, como está corretamente observado nos folhetos que acompanham esses testes, e como o inventor do teste de PCR, Kary Mullis, enfatizou repetidamente. Em vez disso, eles são simplesmente incapazes de diagnosticar qualquer doença. Ou seja: ao contrário do que afirmam Drosten, Wieler e a OMS, que vêm fazendo desde a proclamação da pandemia, um resultado positivo no teste de PCR não significa que haja infecção. Se o teste de alguém for positivo, NÃO significa que ele está infectado com algo, muito menos com o vírus contagioso SARS-COV-2.

Até mesmo o CDC dos Estados Unidos, até mesmo esta instituição concorda com isso, e cito diretamente da página 38 de uma de suas publicações sobre o coronavírus e os testes de PCR, datada de 13 de julho de 2020. O primeiro ponto diz:

“A detecção de RNA viral pode não indicar a presença de vírus infeccioso ou que 2019 nCOV [novo coronavírus] é o agente causador dos sintomas clínicos.”

O segundo ponto diz:

“O desempenho deste teste não foi estabelecido para monitorar o tratamento da infecção por nCOV 2019”. O terceiro ponto diz: “Este teste não pode descartar doenças causadas por outros patógenos bacterianos ou virais.”

Ainda não está claro se alguma vez houve um isolamento cientificamente correto do vírus de Wuhan, de modo que ninguém sabe exatamente o que estamos procurando quando testamos, especialmente porque esse vírus, assim como os vírus da gripe, sofre mutação rapidamente. Os swabs de PCR pegam uma ou duas sequências de uma molécula que são invisíveis ao olho humano e, portanto, precisam ser amplificados em vários ciclos para torná-la visível. Tudo acima de 35 ciclos é – conforme relatado pelo New York Times e outros – considerado completamente não confiável e cientificamente injustificável. No entanto, o teste de Drosten, bem como os testes recomendados pela OMS que seguiram seu exemplo, são definidos para 45 ciclos. Será que isso se deve ao desejo de produzir tantos resultados positivos quanto possível e, assim, fornecer a base para a falsa suposição de que um grande número de infecções foi detectado?

O teste não consegue distinguir matéria inativa e reprodutiva. Isso significa que um resultado positivo pode ocorrer porque o teste detecta, por exemplo, um pedaço de entulho, um fragmento de uma molécula, que pode sinalizar nada mais que que o sistema imunológico da pessoa testada venceu a batalha contra um resfriado comum no passado. O próprio Drosten declarou em entrevista a uma revista de negócios alemã em 2014, na época sobre a suposta detecção de uma infecção pelo vírus MERS, supostamente com a ajuda do teste de PCR, que esses testes de PCR são tão sensíveis que até muito pessoas saudáveis ​​e não infecciosas podem testar positivo. Naquela época, ele também se deu conta do poderoso papel de uma mídia fomentadora do pânico e do medo, como você verá no final da citação a seguir. Ele disse então, nesta entrevista: “Se, por exemplo, tal patógeno percorre a mucosa nasal de uma enfermeira por um dia ou mais sem que ela adoeça ou perceba nada, então de repente ela é um caso de MERS. Isso também pode explicar a explosão do número de casos na Arábia Saudita. Além disso, a mídia local tornou isso uma sensação incrível.”

Ele se esqueceu disso? Ou ele está deliberadamente ocultando isso no contexto corona porque corona é uma oportunidade de negócio muito lucrativa para a indústria farmacêutica como um todo? E para o Sr. Alford Lund, seu co-autor em muitos estudos e também produtor de testes PCR. Na minha opinião, é completamente implausível que ele tenha esquecido em 2020 o que sabia sobre os testes de PCR e disse à revista de negócios em 2014.

Em suma, este teste não pode detectar nenhuma infecção, ao contrário de todas as alegações falsas de que pode. Uma infecção, chamada de infecção “quente”, requer que o vírus, ou melhor, um fragmento de uma molécula que pode ser um vírus, não seja apenas encontrado em algum lugar, por exemplo, na garganta de uma pessoa sem causar nenhum dano – isso seria uma infecção “fria”. Em vez disso, uma infecção “quente” requer que o vírus penetre nas células, se replique ali e cause sintomas como dores de cabeça ou dor de garganta. Só então a pessoa infecta-se realmente no sentido de infecção “quente”, porque só assim a pessoa é contagiosa, ou seja, capaz de infectar outras pessoas. Até então, é totalmente inofensivo para o hospedeiro e para todas as outras pessoas com as quais o hospedeiro entra em contato.

Mais uma vez, isso significa que resultados de testes positivos, ao contrário de todas as outras alegações de Drosten, Wieler ou da OMS, não significam nada com respeito a infecções, como até mesmo o CDC sabe, conforme citado acima.

Enquanto isso, uma série de cientistas altamente respeitados em todo o mundo presumem que nunca houve uma pandemia de coronavírus, mas apenas uma pandemia de teste de PCR. Esta é a conclusão a que chegaram muitos cientistas alemães, como os professores Bhakti, Reiss, Mölling, Hockertz, Walach e muitos outros, incluindo o citado Professor John Ioannidis, e o ganhador do Nobel, Professor Michael Levitt da Stanford University.

A opinião mais recente é a do referido Dr. Mike Yeadon, ex-vice-presidente e diretor de ciências da Pfizer, que ocupou este cargo por 16 anos. Ele e seus co-autores, todos cientistas renomados, publicaram um artigo científico em setembro de 2020 e ele escreveu um artigo de revista correspondente em 20 de setembro de 2020. Entre outras coisas, ele e eles afirmam – e eu cito:

“Estamos baseando nossa política governamental, nossa política econômica e a política de restrição de direitos fundamentais, presumivelmente em dados e suposições completamente errados sobre o coronavírus. Se não fosse pelos resultados dos testes que são constantemente divulgados na mídia, a pandemia teria acabado porque nada realmente aconteceu. Claro, existem alguns casos individuais graves de doenças, mas também existem alguns casos em toda epidemia de gripe. Houve uma verdadeira onda de doenças em março e abril, mas desde então tudo voltou ao normal. Os resultados positivos aumentam e diminuem vertiginosamente, dependendo de quantos testes são realizados. Mas os casos reais de doenças acabaram. Não se pode falar de uma segunda onda. A suposta nova cepa do coronavírus é … ”

Dr. Yeadon continua:

“… Apenas novo porque é um novo tipo do conhecido vírus corona. Existem pelo menos quatro coronavírus que são endêmicos e causam alguns dos resfriados comuns que experimentamos, especialmente no inverno. Todos eles têm uma notável semelhança de sequência com o coronavírus e, como o sistema imunológico humano reconhece a semelhança com o vírus que agora foi supostamente descoberto, uma imunidade de células T existe há muito a esse respeito. 30 por cento da população tinha esta doença antes mesmo do suposto novo vírus aparecer. Portanto, é suficiente para a chamada imunidade de rebanho que 15 a 25 por cento da população esteja infectada com o suposto novo coronavírus para impedir a propagação do vírus. E esse tem sido o caso.”

Com relação aos testes PCR muito importantes, Yeadon escreve, em um artigo chamado “Mentiras, mentiras malditas e estatísticas de saúde: o perigo mortal dos falsos positivos”, datado de 20 de setembro de 2020, e eu cito:

“A probabilidade de um caso aparentemente positivo ser um falso positivo é de 89 a 94 por cento, ou quase certeza.”

O Dr. Yeadon, em acordo com os professores de imunologia Kamera da Alemanha, Kappel da Holanda e Cahill da Irlanda, bem como o microbiologista Dr. Arve da Áustria, todos os quais testemunharam perante o Comitê Alemão do Coronavírus, explicitamente aponta que um teste positivo não significa que um vírus intacto foi encontrado.

Os autores explicam que o que o teste PCR realmente mede é – e eu cito:

“Simplesmente a presença de sequências parciais de RNA presentes no vírus intacto, que poderia ser um pedaço de vírus morto, que não pode deixar o sujeito doente, não pode ser transmitido e não pode deixar ninguém mais doente.”

Por causa da total inadequação do teste para a detecção de doenças infecciosas – testado positivo em cabras, ovelhas, mamões e até asas de frango – o Professor de Oxford Carl Heneghan, Diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências, escreve que o vírus Covid nunca desapareceria se essa prática de teste fosse continuada, mas sempre seria falsamente detectada em muito do que é testado. Os lockdowns, como Yeadon e seus colegas descobriram, não funcionam. A Suécia, com sua abordagem laissez-faire, e a Grã-Bretanha, com seu bloqueio rígido, por exemplo, têm estatísticas de mortalidade e doenças completamente comparáveis. O mesmo foi descoberto por cientistas americanos em relação aos diferentes estados americanos. Não faz diferença para a incidência de doenças se um estado implementa um lockdown ou não.

Com relação ao agora infame Professor Neil Ferguson do Imperial College de Londres e seus modelos de computador completamente falsos alertando para milhões de mortes, ele diz que – e eu cito: “nenhum cientista sério dá qualquer validade ao modelo de Ferguson.” Ele aponta com um desprezo velado – novamente cito:

“É importante que você saiba, a maioria dos cientistas não aceita que…” – isto é, o modelo de Ferguson – “estava até ligeiramente certo. Mas o governo ainda está ligado ao modelo.” Ferguson previu 40 mil mortes por corona na Suécia até maio e 100 mil até junho, mas se manteve em 5.800, o que, segundo as autoridades suecas, equivale a uma gripe leve. Se os testes de PCR não tivessem sido usados ​​como ferramenta de diagnóstico para infecções corona, não haveria uma pandemia e não haveria lockdowns, mas tudo teria sido percebido como apenas uma onda média ou leve da gripe, concluem esses cientistas. O Dr. Yeadon em seu artigo, “Mentiras, Mentiras Amaldiçoadas e Estatísticas de Saúde: O Perigo Mortal dos Falsos Positivos”, escreve: “este teste é fatalmente falho e deve ser imediatamente retirado e nunca usado novamente neste cenário, a menos que seja demonstrado que foi corrigido.” E, no final daquele artigo, “eu expliquei como um teste diagnóstico desesperadoramente realizado tem sido, e continua a ser usado, não para o diagnóstico de doenças, mas parece apenas criar medo.”

Agora vamos dar uma olhada na situação atual em relação aos graves danos causados pelos lockdowns e outras medidas. Outro documento detalhado, escrito por um funcionário alemão do Departamento do Interior, que é responsável pela avaliação de risco e pela proteção da população contra riscos, vazou recentemente. Agora é chamado de papel “False Alarm”. Este artigo chega à conclusão de que havia evidência de que havia e não há evidências suficientes de sérios riscos à saúde para a população, conforme afirmado por Drosten, Wieler e a OMS, mas – diz o autor – há muitas evidências de que as medidas contra o corona causam gigantescos danos à saúde e econômicos para a população, que ele descreve em detalhes neste artigo. Isso, ele conclui, levará a pedidos de indenização muito elevados, pelos quais o governo será responsabilizado. Isso agora se tornou realidade, mas o autor do artigo foi suspenso.

Mais e mais cientistas, mas também advogados, reconhecem que, como resultado do pânico deliberado e das medidas coroadas possibilitadas por esse pânico, a democracia está em grande perigo de ser substituída por modelos totalitários fascistas. Como já mencionei acima, na Austrália as pessoas que não usam as máscaras, que cada vez mais estudos mostram, são prejudiciais à saúde, ou que supostamente não as usam corretamente, são presas, algemadas e jogadas na prisão. Nas Filipinas, eles correm o risco de levar um tiro, mas mesmo na Alemanha e em outros países anteriormente civilizados, as crianças são levadas para longe de seus pais se não cumprirem os regulamentos de quarentena, regulamentos de distância e regulamentos de uso de máscara. De acordo com psicólogos e psicoterapeutas que testemunharam perante o Comitê do Coronavírus, as crianças são traumatizadas em massa, com as piores consequências psicológicas a serem esperadas a médio e longo prazo. Só na Alemanha, as falências são esperadas no outono para atingir as pequenas e médias empresas, que constituem a espinha dorsal da economia. Isso resultará em perdas fiscais incalculáveis ​​e transferências de dinheiro da previdência social de longo prazo e incalculáveis ​​para – entre outras coisas – benefícios de desemprego.

Visto que, nesse ínterim, quase todo mundo está começando a entender o impacto devastador total das medidas corona completamente infundadas, evitarei detalhar isso mais.

Deixe-me agora apresentar um resumo das consequências jurídicas. A parte mais difícil do trabalho de um advogado é sempre estabelecer os fatos verdadeiros, não a aplicação das regras legais a esses fatos. Infelizmente, um advogado alemão não aprende isso na faculdade de direito, mas seus colegas anglo-americanos recebem o treinamento necessário para isso em suas faculdades de direito. E provavelmente por esse motivo, mas também por causa da independência muito mais pronunciada do judiciário anglo-americano, a lei probatória anglo-americana é muito mais eficaz na prática do que a alemã. Um tribunal só pode decidir corretamente uma disputa legal se tiver previamente determinado os fatos corretamente, o que não é possível sem examinar todas as evidências. E é por isso que a lei da evidência é tão importante. Com base nos fatos resumidos acima, em particular aqueles estabelecidos com a ajuda do trabalho do Comitê Alemão do Coronavírus, a avaliação jurídica é realmente simples. É simples para todos os sistemas jurídicos civilizados, independentemente de esses sistemas jurídicos serem baseados no direito civil, que segue o direito romano mais de perto, ou se eles são baseados no direito comum anglo-americano, que é apenas vagamente conectado ao direito romano.

Vejamos primeiro a inconstitucionalidade das medidas. Vários professores alemães de direito, incluindo os professores Kingreen, Morswig, Jungbluth e Vosgerau, manifestaram-se, seja em pareceres de especialistas por escrito ou em entrevistas, em linha com as sérias dúvidas expressas pelo ex-presidente do Tribunal Constitucional Federal quanto à constitucionalidade de as medidas corona, que essas medidas – as medidas contra o coronavírus – não têm uma base factual suficiente e também uma base jurídica suficiente e, portanto, são inconstitucionais e devem ser revogadas imediatamente. Muito recentemente, um juiz, Thorsten Schleif é seu nome, declarou publicamente que o judiciário alemão, assim como o público em geral, estava tão em pânico que não era mais capaz de administrar a justiça de maneira adequada. Ele diz que os tribunais de justiça – e passo a citar – “rapidamente acenaram com medidas coercivas que, para milhões de pessoas em toda a Alemanha, representam suspensões massivas de seus direitos constitucionais”. Ele ressalta que os cidadãos alemães – novamente cito – “estão experimentando atualmente a mais grave violação de seus direitos constitucionais desde a fundação da República Federal da Alemanha em 1949”. Para conter a pandemia corona, os governos federal e estadual intervieram, diz ele, maciçamente, e em parte ameaçando a própria existência do país como é garantido pelos direitos constitucionais do povo.

E quanto a fraude, inflição intencional de danos e crimes contra a humanidade?

Com base nas regras do direito penal, a alegação de fatos falsos a respeito dos testes PCR ou deturpação intencional, como foi cometida pelos Srs. Drosten, Wieler e OMS, assim como a OMS, só pode ser qualificada como fraude. Com base nas regras do direito civil, isso se traduz em inflição intencional de danos. O professor alemão de direito civil, Martin Schwab, apóia essa asserção em entrevistas públicas. Em um parecer jurídico abrangente de cerca de 180 páginas, ele se familiarizou com o assunto como nenhum outro estudioso do direito fez até agora e, em particular, forneceu um relato detalhado do fracasso total da grande mídia em reportar sobre o verdadeiro fatos desta chamada pandemia. Os Srs. Drosten, Wieler e Tedros da OMS sabiam, com base em sua própria experiência ou na experiência de suas instituições, que os testes de PCR não podem fornecer qualquer informação sobre infecções, mas afirmaram repetidamente ao público em geral que eles podem, com suas contrapartes em todo o mundo repetindo isso. E todos sabiam e aceitavam que, com base em suas recomendações, os governos do mundo decidiriam sobre os bloqueios, as regras para o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras, estas últimas representando um gravíssimo perigo para a saúde, pois cada vez mais estudos independentes e declarações de especialistas mostram isso. De acordo com as regras do direito civil, todos aqueles que foram prejudicados por esses bloqueios induzidos pelo teste PCR têm o direito de receber compensação total por suas perdas. Em particular, existe o dever de indemnizar – isto é, o dever de pagar uma indemnização pelos lucros cessantes sofridos por empresas e trabalhadores independentes em resultado do lockdown e outras medidas.

Nesse ínterim, no entanto, as medidas anti-corona causaram e continuam a causar danos tão devastadores à saúde e economia da população mundial que os crimes cometidos pelos Srs. Drosten, Wieler e a OMS devem ser legalmente qualificados como crimes reais contra humanidade, conforme definido na seção 7 do Código Penal Internacional.

Como podemos fazer algo? O que podemos fazer? Pois bem, a ação coletiva é o melhor caminho para os danos compensatórios e para as consequências políticas. A chamada ação coletiva é baseada na legislação inglesa e existe hoje nos EUA e no Canadá. Permite que um tribunal permita que uma reclamação por danos seja julgada como uma ação coletiva a pedido de um autor se:

Como resultado de um evento indutor de danos… Um grande número de pessoas sofre o mesmo tipo de dano.

Com uma formulação diferente, um juiz pode permitir que uma ação coletiva avance se questões comuns de direito e de fato constituírem o componente vital do processo. Aqui, as questões comuns de direito e fato giram em torno dos lockdowns baseados em testes PCR em todo o mundo e suas consequências. Assim como os automóveis de passageiros VW a diesel eram produtos funcionais, mas estavam com defeito devido a um dispositivo chamado de derrota porque não atendiam aos padrões de emissões, também os testes PCR – que são produtos perfeitamente bons em outros ambientes – são produtos defeituosos no que diz respeito ao diagnóstico de infecções. Agora, se uma empresa americana ou canadense ou um indivíduo americano ou canadense decidir processar essas pessoas nos Estados Unidos ou Canadá por danos, o tribunal chamado para resolver esta disputa pode, mediante solicitação, permitir que esta reclamação seja julgada como um ação judicial coletiva.

Se isso acontecer, todas as partes afetadas em todo o mundo serão informadas sobre isso por meio de publicações na grande mídia e, portanto, terão a oportunidade de ingressar nesta ação coletiva dentro de um determinado período de tempo, a ser determinado pelo tribunal. É importante ressaltar que ninguém deve ingressar na ação coletiva, mas todos os lesados podem ingressar na ação coletiva.

A vantagem da ação coletiva é que apenas um julgamento é necessário, ou seja, para julgar a reclamação de um demandante representativo que é afetado de uma maneira típica de todos os outros na classe. Isso é, em primeiro lugar, mais barato e, em segundo lugar, mais rápido do que centenas de milhares ou mais ações judiciais individuais. E em terceiro lugar, impõe menos ônus aos tribunais. Em quarto lugar, via de regra, permite um exame muito mais preciso das acusações do que seria possível no contexto de centenas de milhares, ou mais provavelmente neste cenário do coronavírus, até mesmo milhões de ações judiciais individuais.

Em particular, a bem estabelecida e comprovada lei anglo-americana de evidências é aplicável. Isso requer que todas as evidências relevantes para a determinação da ação sejam colocadas sobre a mesa. Em contraste com a situação típica das ações judiciais alemãs com desequilíbrio estrutural, ou seja, ações judiciais envolvendo de um lado um consumidor e, de outro, uma corporação poderosa, a retenção ou mesmo a destruição de provas não é sem consequências; em vez disso, a parte que retém ou mesmo destrói evidências perde o caso de acordo com essas regras de evidências.

Aqui na Alemanha, um grupo de advogados especializados em responsabilidade civil se uniu para ajudar seus clientes na recuperação de danos. Eles forneceram todas as informações e formulários relevantes aos demandantes alemães para estimar os danos que sofreram e se juntar ao grupo ou classe de demandantes que mais tarde ingressarão na ação coletiva quando ela avançar no Canadá ou nos Estados Unidos. Inicialmente, esse grupo de advogados havia considerado também coletar e gerenciar as reivindicações por danos de outros demandantes não alemães, mas isso se revelou incontrolável.

No entanto, por meio de uma rede internacional de advogados, que está crescendo a cada dia, o grupo de advogados alemães fornece a todos os seus colegas em todos os outros países, gratuitamente, todas as informações relevantes, incluindo pareceres e testemunhos de especialistas que mostram que os testes de PCR não detectam infecções. E eles também fornecem todas as informações relevantes sobre como eles podem preparar e agrupar as reivindicações de danos de seus clientes para que, eles também, possam fazer valer as reivindicações de seus clientes por danos, seja nos tribunais de seu país de origem, ou dentro a estrutura da ação coletiva, conforme explicado acima.

Esses fatos escandalosos do coronavírus, reunidos principalmente pelo Comitê Alemão do Coronavírus e resumidos acima, são os mesmos fatos que logo serão provados como verdadeiros em um tribunal de justiça ou em muitos tribunais de justiça em todo o mundo.

Esses são os fatos que vão tirar as máscaras dos rostos de todos os responsáveis por esses crimes. Para os políticos que acreditam nessas pessoas corruptas, esses fatos são oferecidos como uma tábua de salvação que pode ajudá-los a reajustar seu curso de ação e iniciar a discussão científica pública há muito esperada, e não cair com esses charlatães e criminosos.

Obrigado.

Transcrição e tradução do texto original de Reiner Fuellmich, publicado no site da Global Research.

Publicado no Estudos Nacionais por Júlio Gonzaga.