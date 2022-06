Palestras e exposições: atividades são realizadas com estudantes

Até a próxima sexta-feira, dia 10 de junho, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) em parceria com o Boulevard Shopping promove uma série de eventos durante a Semana do Meio Ambiente. Entre as atividades está a exposição de peixes nativos vivos do Rio Mogi Guaçu, doação de mudas de árvores e oficinas de reciclagem com participação Associação Cooper 3Rs.

As atividades acontecem no Boulevard Shopping com a realização de palestras em dois horários, às 8h e às 14h. Na sequência, os estudantes visitam as exposições. Na próxima quinta-feira (9), às 14h, a SAAMA promove um stand up com o ator André Matos, que vai interpretar um deputado com promessas de transformar o verde em cinza, provocando uma reflexão sobre o futuro que queremos para o país.

“Estamos recebendo a visita de estudantes e, quando eles chegam, fazem um tour pelo Boulevard passando pelo Ecoponto, o coletor de resíduos, e participam das palestras que visam conscientizar sobre os desafios ambientais e o que pode ser feito para melhorar o meio ambiente”, ressalto o secretário da SAAMA, Marcelo Vanzella Sartori.