Ordem de serviço é emitida para início de reforma da futura sede do Centro de Monitoramento da Muralha Digital

O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel assinou nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, ordem de serviço para o início da reforma do antigo prédio do Procon, localizado na Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela. O local será sede do Centro de Monitoramento da Muralha Digital do município.

A empresa NG7 Construtora Ltda foi a vencedora do processo licitatório e será a responsável pela reforma do prédio. O valor do contrato é de R$ 412.184,79 e os recursos são oriundos da Guarda Civil Municipal. O prazo de execução dos serviços é de seis meses, sendo a obra fiscalizada pela Secretaria de Obras e Mobilidade.

Além de toda a readequação do espaço físico, estão previstas a reforma dos sistemas elétricos e hidráulicos, além da reforma dos banheiros públicos que estão anexados ao prédio público. “O projeto da Muralha Digital é um compromisso de campanha e vai possibilitar a instalação de câmeras de vigilância e de leitores de placas de veículos em 23 de pontos da nossa cidade contemplando a primeira fase do projeto”, comentou o vice-prefeito.

A meta da Administração Municipal é de que o Centro de Monitoramento da Muralha Digital entre em funcionamento em dezembro, quando serão finalizados os serviços da reforma da Praça da Capela. “A partir daí, será uma excelente ferramenta na prevenção e repressão criminal com a coordenação da Guarda Civil Municipal integrada com as demais forças de segurança da nossa cidade”, ressaltou.

A primeira etapa do projeto prevê a instalação de 42 câmeras de monitoramento. A Muralha Digital é um sistema de monitoramento inteligente que visa a identificação de veículos irregulares e o controle de atividades nos espaços supervisionados em tempo real, oferecendo mais segurança à população e mais ferramentas de combate à criminalidade.

As câmeras permitirão leitura instantânea de placas de veículos, identificando automaticamente, por exemplo, a passagem de carros roubados, clonados e outras irregularidades. As câmeras serão instaladas em pontos estratégicos, como entradas e saídas do município, principais avenidas e pontos de maior movimentação de pessoas.