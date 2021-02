Operação da Polícia Civil prende suspeito de atropelar e matar mulher no Boa Vista

Policiais Civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) /DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Delegacia Seccional de Polícia de Mogi Guaçu deram cumprimento a mandados de prisões nesta quinta (18) decorrentes de investigação alusiva ao tráfico de drogas na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente na favela das casinhas.

As investigações demonstraram que o líder do tráfico no município de Estiva Gerbi e membro de uma facção criminosa, D. C., estava homiziado pelo local e foi preso.

Outro procurado da Justiça, D. G., comparsa de outro traficante preso na zona leste de Mogi Guaçu em abril de 2020 e único membro da organização criminosa que ainda encontrava-se foragido também foi preso.

Ainda sobre D. G., cai a suspeição sobre ele de ter assassinado Carina Fernanda de Oliveira, moradora do Jardim Boa Vista, após manobras perigosas, realizadas com sua motocicleta, prensando-a contra um poste, conforme mostra esta reportagem realizada na quarta, dia 11:

Mulher de 36 anos morre atropelada por motoqueiro que empinava moto – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)

Ambos os presos foram encaminhados para o sistema prisional após elaboração de registro de ocorrência da DIG/DISE de Mogi Guaçu. A Dr. Edna Elvira Martins, titular da DIG informou que D. G. negou ser autor do atropelamento e morte de Carina, mas o inquérito vai ouvir testemunhas que afirmar ser ele o autor do crime.

Em breve maiores informações.