Operação da Policia Civil de Campinas contra pedofilia prende acusado em Mogi Guaçu

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta terça-feira (8), mandados de busca e apreensão durante uma operação contra crime de pedofilia em quatro cidades da região de Campinas (SP). Três pessoas foram presas em flagrante em Mogi Guaçu (SP), Indaiatuba (SP) e Vinhedo (SP).

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas (SP), responsável pela ação, as ordens são cumpridas na metrópole, além das três cidades onde houve as prisões.

Em Mogi Guaçu e em Indaiatuba, os detidos foram flagrados compartilhando os materiais de pornografia. Já em Vinhedo, os policiais encontraram uma espingarda no endereço e detiveram o suspeito, que não tem posse de arma. Uma quarta pessoa, de Campinas, foi convidada a prestar esclarecimentos na delegacia, mas liberada na sequência.

“Os quatro alvos foram encontrados e conduzidos até a 1ª DIG. Somente um deles foi liberado na condição de investigado, dado que nós não encontramos, em um primeiro momento, armazenamento de material ilícito. Os outros três serão presos em flagrante, dois deles pelo crime de transmissão de material pornográfico infantil e um deles, pelo crime de porte de arma”, disse o delegado Fernando Sanches.

A operação recebeu o nome de “Curumim II” e é comandada, além da DIG, por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e já identificou materiais de pornografia infantil através de “IPs” de computadores dos investigados.

Nesta terça, o objetivo dos mandados foi apreender computadores, aparelhos de telefonia celular – smartphones, tablet´s e similares, pen-drivers, HD´s externos, cartões de memorias, CD´s e DVD´s que possam conter fotografias, vídeos ou outros registros de cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescentes.

Também participam da operação policiais da Seccional de Mogi Guaçu, Policia Técnico Cientifica, e Policia Federal de Piracicaba. A ocorrência será apresentada na 1ª DIG da DEIC de Campinas.

