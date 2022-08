Operação da DISE coloca na cadeia 3 traficantes de drogas na zona leste e norte

Em uma megaoperação desencadeada na manhã de segunda-feira (22), a Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de Mogi Guaçu apreendeu mais de 1,6 mil tubetes de cocaína, numa das maiores quantidades dessa droga encontradas na cidade deste o início do ano.

Investigadores da Dise, com o apoio de 10 policiais da Delegacia Seccional e oito GCMs cumpriram seis mandados de busca e apreensão nas zonas Leste e Norte de Mogi Guaçu. Três homens foram presos, além de um adolescente apreendido na operação. Entre eles, o traficante “Cara de Boneca”, que gerencia várias “bocas de fumo” e a distribuição de cocaína na cidade.

Os três foram indiciados por tráfico de drogas e permanecerão presos. Durante a operação, em um dos endereços ligados a “Cara de Boneca”, os investigadores encontraram 55 kits de cocaína – embalagens com 28 tubetes cada um – que são distribuídos nas “biqueiras”.

No total, apenas nesta apreensão, foram 1.540 tubetes de cocaína. Em outros três locais a operação apreendeu mais um pouco de tubetes, totalizando 1.684 pinos da droga, veneno que não será mais comercializado nas ruas de Mogi Guaçu.

Também foram apreendidos R$ 279,00 em dinheiro em notas de diversos valores, uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares, assim como 800 tubetes vazios, que ainda seriam envazados com a cocaína. Os investigadores e os GCMs ainda localizaram papeis com a notações do tráfico e movimento nas biqueiras administradas por “Cara de Boneca”.

Agora, esse material, juntamente com os celulares, serão parte de outras investigações que podem resultar em novos desdobramentos.