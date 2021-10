Oferta de serviço de massagem usando nome do AME é golpe

Na noite desta quinta-feira (28) o vice-prefeito de Mogi Guaçu, Marcos Tuckumantel, divulgou, por meio da sua rede social, um alerta de golpe que vem sendo aplicado no Município na área da saúde pública.

Segundo a mensagem, golpistas estão usando o nome do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) “Benedito Darcadia”, oferecendo falsos serviços gratuitos de massagem.

O comunicado destaca que existem relatos de guaçuanos que já receberam a visita do golpista, que inclusive, tem usado o nome de profissionais do ambulatório médico para tentar enganar as pessoas.

“O AME de Mogi Guaçu esclarece que não compactua com esse tipo de conduta e orienta a todos que procurem a polícia para o registro da denúncia e salienta que não oferece qualquer tipo de serviço externo ao ambulatório”, diz o alerta.