Obras realiza melhorias nas estradas rurais do munícipio

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou os serviços de melhorias e conservação das estradas rurais de Mogi Guaçu.

A manutenção das estradas rurais visa melhorar a qualidade de vida dos moradores, assim como facilitar o transporte evitando os problemas de locomoção nos bairros. A Secretaria de Obras e Mobilidade está atuando nos locais com máquinas, fazendo a manutenção das vias com cascalhos. A meta é concluir os serviços no prazo de um mês.

“Apesar da longa estiagem, as chuvas causam erosão em diversos pontos das estradas rurais, dificultando o acesso de moradores e também do transporte escolar de alunos”, explicou o responsável pelo serviço, Márcio Benedito Balbino.

As melhorias começaram na Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, passado pela Estrada Municipal Júlio Cola até a Rodovia SP-342 Governador Adhemar Pereira de Barros – Mogi Guaçu a Espírito Santo do Pinhal – no bairro Nova Louzã.

O trabalho também está sendo executado da Rodovia SP-342, iniciando próximo a Igreja de Santa Rita, entrando pela Estrada Municipal Dorival Ferreira até a Rodovia Antônio Joaquim de Moura Andrade – Mogi Guaçu a Itapira –.

Outro trecho de manutenção percorre a estrada rural que passa pelo Córrego Ribeirão Anhumas, da Rodovia SP-342 até divisa com o munícipio de Estiva Gerbi.

“Nosso município tem uma grande área rural que precisa de manutenção constante, por isso, tínhamos a necessidade de fazer o trabalho, pois os usuários estavam enfrentando dificuldades de tráfego”, comentou Balbino.

Além disso, a pasta executa ainda o serviço da limpeza de tubulações e de cacimbas. “As cacimbas servem para conter as aguas das chuvas, a fim de evitar erosões e assoreamento de córregos”, ressaltou.