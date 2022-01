Obras na antiga vicinal Guaçu/Itapira podem ser concluídas antes do prazo

As chuvas que caíram nos últimos dias não atrasaram o cronograma das obras de revitalização da SPI 177/342, antiga vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER). “Mesmo com o período chuvoso, as obras seguem em ritmo acelerado e as melhorias estão sendo feitas em toda a extensão da via (23km), com exceção dos trechos de desapropriação”.

De acordo com o órgão, são mais de 12 frentes de drenagem, terraplenagem e pavimentação ao longo da SPI 177/342. A obra segue o cronograma inicial, com previsão de termino em maio de 2023 “com expectativa de redução do prazo”. O investimento é de R$ 85 milhões do Governo do Estado. Quem trafega pelo local já observa as melhorias que estão sendo feitas, inclusive foi liberada uma nova alça de acesso dividindo o fluxo seguindo Itapira e o bairro da Roseira.

Os canteiros de obras estão divididos em pelo menos três pontos da via, sendo no início da rodovia (acessada pela SP-342), no trevo da Roseira e no trecho próximo à Usina Nossa Senhora Aparecida, em Itapira. Nesses pontos, a movimentação de operários e maquinários é intensa. O trabalho prevê a recuperação total do asfalto nos quase 23 quilômetros de extensão da rodovia, além da implantação de trechos com faixas adicionais, entre outras melhorias, como a revitalização da sinalização.

“É uma obra que a gente acompanha bem de perto, porque sabemos a importância dessa melhoria para os moradores de Mogi Guaçu e de toda a região. Além disso, aguardamos a conclusão de licitação para melhorias também nesta mesma região. Um avanço para nossa cidade graças a essa parceria com o Governo do Estado e, claro, toda a ajuda do amigo deputado Barros Munhoz”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

As melhorias citadas pelo prefeito são referentes a estrada MGG 010, que dá acesso ao bairro da Roseira, que receberá investimento de R$ 7.161.884,07 para recuperação de um trecho de 9,4 km. E outro trecho de 4,3 km da estrada MGG 010 (Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo), que terá obras estimadas em R$ 3.217.122,03.