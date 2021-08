Obras inicia substituição de galerias de água pluvial na Avenida dos Trabalhadores

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade deu início nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, à substituição de galerias de águas pluviais às margens da Ponte de Ferro Oscar Martini, na Avenida dos Trabalhadores.

As obras antecedem a construção de nova ponte na região, um dos principais corredores viários de Mogi Guaçu. O prazo para a instalação da nova tubulação é de uma semana e não será necessária a interdição de tráfego de veículos. O serviço está sendo executado pelos servidores da pasta e com recursos próprios, do tesouro municipal. A galeria terá 1,5 metro de diâmetro e cerca de 50 metros de extensão.

“Esse investimento nos ajudará a evitar enchentes em áreas de acúmulo de água”, explica o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno. “Os tubos irão conduzir a vazão da água da chuva, principalmente das ruas São José e Santa Júlia”.

Segundo ele, o escoamento da água acontecerá por meio de tubulações dimensionadas e adequadas, caixas de passagem e bocas de lobo. “Essa obra irá melhorar o sistema de captação das águas pluviais na região central”, conta o secretário.