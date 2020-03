Obras do “corredor de ônibus” chegam ao Ypê Amarelo

As obras da Avenida Alíbio Caveanha avançaram significativamente até a região do Ypê Amarelo. As guias e sarjetas já estão dispostas, demarcando uma das futuras vias de acesso ao bairro, até a altura do córrego que passa pela região. Agora, o mesmo deve ser feito no outro sentido nos próximos dias.

Na altura do Jardim São José, Ypê VI e Ypê VII estão sendo colocadas placas de grama natural no canteiro central da avenida. O replantio de árvores adequadas para esta região está sendo estudado pela SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).

O investimento na fase atual da Avenida Alíbio Caveanha é de aproximadamente R$ 5,92 milhões e a conclusão deve ocorrer ainda no primeiro semestre. Os recursos financeiros são provenientes da venda de terrenos da Prefeitura.

Pela Avenida Alíbio Caveanha passarão veículos pequenos, médios e grandes. Além de duas pistas de avenida, haverá ciclovia e pontos de parada de ônibus. A intenção é interligar a divisa do município com Estiva Gerbi até a divisa com Mogi Mirim, em uma única avenida.