Obras de recuperação do asfalto são iniciadas na região da Roseira

Mais uma importante obra para os moradores da região da Roseira foi iniciada: o Estado realizou ao longo desta semana todo o processo de regularização de solo que receberá, na sequência, asfalto novo. Os serviços estão sendo feitos a partir da rotatória do bairro rural Conselheiro Laurindo.

O serviço contempla 9,4 quilômetros de extensão da via logo após o cruzamento da estrada Vicente Ortiz de Camargo com a Rodovia SPI 177/342, antiga vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira, que também recebe melhorias financiadas pelo Governo de São Paulo. O projeto na MMG-010 prevê a recuperação funcional da via num valor estimado em mais de R$ 7 milhões.

“Essa é mais uma melhoria que estamos colocando em prática com apoio do Governo do Estado e do governador Rodrigo Garcia. Uma obra assinada por ele em visita à nossa cidade e que se soma a outros investimentos feitos na estrada Vicente Ortiz de Camargo, totalmente recapeada, e à vicinal de acesso a Itapira”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O recapeamento asfáltico da Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo começou no final da Rua Paula Bueno e terminou na SPI 177/342. Agora, novo trecho será totalmente recuperado após a rotatória do bairro rural Conselheiro Laurindo até a divisa com Itapira.

Programa

Mogi Guaçu também é beneficiada com o Programa Melhor Caminho, de recuperação de estradas rurais, que visa a execução de obras em trechos de estradas rurais para sua recuperação e conservação. As melhorias estão sendo feitas na Roseira, onde 4,71 quilômetros serão recuperados. É feita a aplicação de cascalho, serviços de manutenção com recuperação de cacimbas e curvas de nível para escoamento de águas da chuva.

As melhorias nas estradas rurais da Roseira estão sendo executadas por empresa contratada pelo Governo do Estado. “Teremos toda aquela região modificada, o que trará segurança para os motoristas e moradores daquela região”, ressaltou o prefeito.