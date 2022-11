Obras de recuperação do asfalto na região da Roseira avançam, apesar de tempo chuvoso

Estão avançadas as obras de recuperação do asfalto na região da Roseira. Um grande trecho já teve o asfalto trocado e os serviços continuam ao longo da estrada Vicente Ortiz de Camargo. As obras foram iniciadas na segunda quinzena de setembro a partir da rotatória do bairro rural Conselheiro Laurindo.

O serviço contempla 9,4 quilômetros de extensão da via logo após o cruzamento da estrada Vicente Ortiz de Camargo com a Rodovia SPI 177/342, antiga vicinal que liga Mogi Guaçu a Itapira, que também recebe melhorias financiadas pelo Governo de São Paulo. O projeto na MMG-010 prevê a recuperação funcional da via num valor estimado em mais de R$ 7,7 milhões.

“A gente fica feliz em acompanhar mais uma obra nessa região importante da cidade numa parceria com o Governo do Estado. Temos muitos outros projetos que estão para começar e que também beneficia diretamente os moradores de Mogi Guaçu, como o recapeamento de mais de 70 vias”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O chefe do Executivo lembrou que essa é mais uma melhoria que está ocorrendo na estrada Vicente Ortiz de Camargo. O recapeamento asfáltico da via já foi feito no trecho entre o final da Rua Paula Bueno e a SPI 177/342. Agora, esse novo trecho de asfalto está sendo totalmente recuperado após a rotatória do bairro rural Conselheiro Laurindo até a divisa com Itapira.

Vale lembrar que Mogi Guaçu também foi beneficiada com o Programa Melhor Caminho, de recuperação de estradas rurais, que visa a execução de obras em trechos de estradas rurais para sua recuperação e conservação. As melhorias estão sendo feitas na Roseira, onde 4,71 quilômetros serão recuperados. É feita a aplicação de cascalho, serviços de manutenção com recuperação de cacimbas e curvas de nível para escoamento de águas da chuva.