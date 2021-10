Obras da Avenida Brasil entram na fase final de execução

O Serviço Autônomo de Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) iniciou, nesta semana, a etapa final da construção do emissário de recepção de resíduos da Estação de Esgoto (ETE) da Avenida Brasil. O trabalho deve ser concluído no próximo dia 25 de outubro porque, na sequência, a autarquia irá realizar a reconstrução da rotatória da via e a compactação e acabamento do asfalto.

Assim, o local permanecerá interditado por mais uma semana.

A obra teve início em 4 de outubro e, por isso, trechos das Avenidas Brasil e Oscar Chiarelli foram interditados por solicitação do SAMAE, para que fosse possível dar continuidade ao trabalho. A Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) interditou o trecho da ponte da Avenida Brasil nos dois lados da via até a Avenida Rodrigo Mazon e parte da Avenida Oscar Chiarelli, a partir do Condomínio Portal das Borboletas até a rotatória da ‘Brasil’.

Nesta fase, a autarquia realizou a abertura de valeta para a colocação de 40 tubos de concreto de 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de diâmetro, que contemplarão mais 100 metros de extensão do emissário de ligação entre a via e a caixa de recepção da Zona Sul, localizada na margem esquerda do Rio Mogi Guaçu.

A obra é realizada a partir de aporte financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) junto à Caixa Econômica Federal e de contrapartida do Samae, com valor total orçado em R$ 25.166.772,06.